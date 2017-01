Bộ mặt thật của "thầy địa lý" rởm và ma mị ở Hà Nội

25/01/2017 13:48

Người đàn ông này quảng cáo, có thể tìm được mộ thất lạc cho bất kỳ ai từ Bắc chí Nam. Không những vậy, "thầy địa lý" luôn có những hành động, việc làm vô cùng bí ẩn, kỳ quặc khiến cả chục năm nay người dân Thanh Chiểu sống trong hoang mang, lo lắng.

Rất nhiều hoa héo (vòng hoa đám tang), chân nhang, cọc gỗ được đặt trước cổng nhà dân rồi hàng chục ngôi mộ bị "yểm" đinh 10 phân, răng bừa, cọc tre, gỗ, đổ cả chất uế… Ông Phùng Văn Tiếu chính là "tác giả" của những việc làm quái dị, khiến dư luận hoang mang trong nhiều năm qua.

Truy tìm người bí ẩn

Suốt mấy năm qua, người dân thôn Thanh Chiểu luôn phải thấp thỏm, hoang mang vì mỗi buổi sáng trước cổng nhà có rất nhiều vòng hoa cho đám tang, chân nhang, cọc tre, gỗ. Dù sự việc diễn ra nhiều năm nhưng những đồ này từ đâu xuất hiện vẫn còn là bí ẩn, là câu hỏi chưa có lời đáp.

Người dân cùng ông Tiếu khai quật những vật lạ được yểm dưới mộ.

Những biểu hiện đầy ma mị ấy khiến người dân đổ dồn nghi ngờ về phía ông Phùng Văn Tiếu, người tự xưng là "thầy địa lý" của làng. Ông "thầy" này cho đặt một tấm biển rất lớn ngay cổng nhà mình với dòng chữ "chuyên tìm mồ mả từ Bắc chí Nam".

Người từ khắp nơi đổ dồn về đây nhờ ông Tiếu tìm mồ mả người thân bị thất lạc, khiến khắp trong thôn ngoài xóm xôn xao. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tấm biển lớn của ông Tiếu được người dân tổ chức dỡ bỏ vì ai cũng biết đây chỉ là chiêu lừa bịp của "ông thầy địa lý" dởm.

Ông Nguyễn Văn Mệnh nói: "Chúng tôi lạ gì ông Tiếu, ông ấy cứ bịa đặt, bày vẽ ra các chiêu trò lừa thiên hạ. Để tránh hoang mang, mất an ninh trật tự của địa phương nên chúng tôi đã tổ chức dỡ tấm biển đó". Từ khi tấm biển được dỡ xuống, rất nhiều hoa héo bị ngắt cành, chân nhang, cọc tre, gỗ xuất hiện được đặt ở cổng rất nhiều nhà dân.

Như gia đình ông Khuất Văn Hùng (cụm 12, thôn Thanh Chiểu), ông Nguyễn Văn Mệnh anh Phùng Văn Hùng, bà Lê Thị Ngát, bà Khuất Thị Định (đều trú tại thôn Thanh Chiểu). Việc tìm ra "kẻ giấu mặt" gieo rắc những điềm gở này là vô cùng khó khăn, bởi chúng thường thực hiện vào đêm khuya.

Sau quá nhiều bức xúc, người dân Thanh Chiểu quyết định vạch ra hẳn một kế hoạch "truy tìm người bí ẩn", một số hộ dân đã lắp đặt camera trên tường và cổng nhà. Sau một thời gian ngắn, từ camera an ninh, anh Hùng, ông Mệnh đã phát hiện ra một người đàn ông dáng hệt như ông Tiếu, mang hoa, chân nhang đặt trước cổng nhà mình.

Sau khi phát hiện người bí ẩn đó là ông Tiếu, người dân đã đến tận nhà để nhắc nhở, mong ông không làm điều vớ vẩn. Tuy vậy, để tránh bị phát hiện, ông Tiếu đã dùng những mảnh gỗ nhỏ, cuống hoa ném vào chỗ khuất nhà các hộ dân. Mặc dù vậy, camera an ninh của một số gia đình vẫn ghi lại được việc làm khuất tất của ông Tiếu.

Do quá bức xúc, ông Mệnh đã mời "thầy địa lý" Tiếu đến nhà để hỏi rõ nguyên nhân. Trong quá trình "thẩm vấn", ông Tiếu không những thừa nhận việc mang hoa, chân hương mà còn làm những việc tác động đến các ngôi mộ đang được an táng tại nghĩa trang của thôn.

Ông Khuất Văn Hùng bức xúc: "Đây là những thứ vớ vẩn, được xem là điềm gở được ông Tiếu làm trong nhiều năm qua. Chúng tôi không thể chịu được hành động của ông Tiếu, nó là việc làm trái với đạo lý khiến nhiều người bức xúc. Sự việc diễn ra liên tục nhiều năm, sau khi phát hiện chúng tôi đã đến tận nhà nói chuyện nhẹ nhàng để ông ấy không gây khó dễ cho gia đình tôi nữa".

Sáng mồng 1 Tết năm 2012, ông Tiếu đã đến tận nhà ông Hùng để xin lỗi và chúc Tết. Thế nhưng, cả nhà ông Hùng lại được một phen hoang mang, khi ông Tiếu ngửa tay xin 3 bãi nước bọt vào tay để giảng hòa. Dù đó là hành động vô cùng lạ lẫm, lại có phần rườm rà nhưng gia đình ông Hùng đành chấp nhận.

Ông Tiếu đã thừa nhận toàn bộ việc làm ngớ ngẩn của mình.

Vẫn chứng nào tật ấy, một thời gian sau, gia đình ông Hùng lại xuất hiện cọc gỗ và một số vật khác. "Có lẽ ông Tiếu đã thù gia đình tôi từ ngày thằng con trai tôi cùng một số người dân dỡ bỏ tấm biển quảng cáo "tìm mộ từ Bắc chí Nam" của ông Tiếu" - ông Hùng bức xúc.

Việc làm gàn dở của thầy địa lý rởm

Câu chuyện về "thầy địa lý" này chưa dừng lại, những ngày gần đây, ông Phùng Văn Tiếu đã dùng cọc tre, đinh, dao, răng bừa chôn và đổ chất uế vào mộ của gia đình ông Khuất Văn Hùng, anh Phùng Văn Hùng, ông Nguyễn Văn Mệnh khiến dư luận hết sức hoang mang, lo lắng. Hàng trăm người dân ngày nào cũng chủ động ra mộ của người thân để kiểm tra, phòng tránh việc làm gàn dở của ông Tiếu.

Bà Lê Thị Ngát bức xúc: "Sao lại để cho một người làm loạn cả làng lên vậy. Trước đây nhà tôi cũng bị bỏ hoa, chân hương trước cổng. Cũng định bụng khai quật mộ lên xem có bị đóng cọc, răng bừa không nhưng vì gia đình đang có sự cố chưa làm được.

Những vật lạ được tìm thấy dưới mộ người thân của gia đình ông Hùng.

Rất nhiều người trong thôn chúng tôi hoang mang, ai nấy cũng phải đi kiểm tra mộ nhà mình. Chúng tôi mất ăn, mất ngủ, rất mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý để nhân dân yên tâm lao động sản xuất".

Ông Khuất Văn Hùng cho rằng, việc gia đình ông biết được chuyện này từ một người bạn cùng thôn là ông Mệnh. Ông Mệnh đã kể toàn bộ câu chuyện ông Tiếu thừa nhận đã tác động vào mồ mả của nhà ông Hùng cho ông Hùng nghe.

Do quá bức xúc trước việc làm ấy, ông Hùng đã chủ động gặp ông Tiếu để hỏi cho ra ngọn ngành. Ông Tiếu không chối cãi mà thừa nhận ngay mình đã dùng xà beng để chôn đinh, dao, cọc tre, răng bừa và đổ chất uế vào 9 ngôi mộ khác nhau của gia đình ông Hùng.

Đồng thời ông Tiếu cũng thừa nhận luôn đã làm điều tương tự với hai ngôi mộ nhà anh Phùng Văn Hùng, một ngôi mộ nhà ông Nguyễn Văn Mệnh. Do bất lực với người hàng xóm quái dị này, ông Hùng đã báo lên chính quyền địa phương để nhờ can thiệp.

Sáng ngày 6/1/2017, lực lượng Công an xã Sen Chiểu đã cùng những người có liên quan đưa ông Tiếu đến những ngôi mộ được ông "yểm" để khai quật tìm các vật thể trong mộ. Ông Tiếu đã thừa nhận toàn bộ những hành vi đê hèn, gàn dở của mình. Sau khi khai quật, lực lương Công an xã đã phát hiện rất nhiều đinh 10 phân, răng bừa, dao nhọn, cọc tre.

Ông Hùng bức xúc trước việc làm ngớ ngẩn của thầy địa lý rởm.

Thắp nén nhang cho những người đã mất trong gia đình, ông Hùng nói: "Không thể ngờ được ông Tiếu lại làm điều táng tận lương tâm đến vậy, việc xâm phạm đến mồ mả của người đã khuất là không thể chấp nhận được. Nếu con cháu chúng tôi không kiềm chế được, chắc chắn ông Tiếu bị ăn trận đòn nhừ tử. Đây là việc làm xấu xa, có mục đích vì trước đó ông ấy đã tự xưng là thầy địa lý, có lẽ hai việc này có liên quan đến nhau. Qua đây tôi chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm, răn đe, ngăn chặn những kẻ xấu phá hoại lệ làng phép nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương".

Sau những bằng chứng cụ thể, sáng 9-1-2017, ông Tiếu đứng trước người thân gia đình ông Hùng thừa nhận những việc làm sai trái và đã có lời xin lỗi. Ông Tiếu cho hay, việc làm này đã được ông xây dựng kế hoạch từ năm 2010, thời gian hoạt động từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Những vật như đinh 10, răng bừa, dao nhọn đều được ông Tiếu tự tay mua hoặc nhặt trong nhà mình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tín - Chủ tịch UBND xã Sen Chiểu xác nhận có vụ việc trên. Ông Tín cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, xã đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp làm rõ vụ việc. Quá trình làm việc với Công an xã Sen Chiểu, ban đầu ông Tiếu thừa nhận đã thực hiện việc đóng đinh, chôn cọc, dao, răng bừa vào nhiều ngôi mộ tại thôn Thanh Chiểu. Ông Tiếu từ trước tới nay sống ở địa phương hiền lành, nhưng thường làm những việc bí ẩn mà người dân không hề hay biết". Lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ cũng cho biết, hiện Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện này đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã Sen Chiểu chuyển lên và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Phong Anh (CSTC)