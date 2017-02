Chuyện chưa kể vụ người phụ nữ bỗng dưng thành "vợ người ta"

18/02/2017 10:50

Đúng 29 Tết Nguyên đán Đinh Dậu, chị M.H – nạn nhân trong vụ mua bán người xảy ra tháng 7-2016 đã được giải cứu an toàn, đưa về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) – Bộ Công an. Trong vòng tay an toàn của lực lượng Công an tỉnh Bình Định, chị sẽ được trở về TP Quy Nhơn, đoàn tụ với gia đình sau 6 tháng đằng đẵng bị lừa làm “vợ người ta” bên xứ người…

Việc xác minh, giải cứu chị M.H cùng với một nữ nạn nhân nữa trong những ngày giáp Tết đã cho thấy tinh thần làm việc khẩn trương, sự mưu trí và quyết tâm giải cứu bằng được nạn nhân của cán bộ chiến sỹ Cục CSHS.

Câu chuyện bắt đầu từ lá đơn trình báo của anh N.V.T (39 tuổi), trú tại TP Quy Nhơn gửi Công an tỉnh Bình Định ngày 16-12-2016 về việc vợ anh là M.H (27 tuổi) đã bị lừa bán sang Trung Quốc, anh T hiện sống khổ sở trong tình cảnh “gà trống nuôi con”, hai con còn rất bé.

Trong đơn cũng nêu rõ, tháng 12-2015 chị M.H được một người quen rủ sang Trung Quốc giới thiệu việc làm lương cao. Tin theo lời rủ rê, tháng 7-2016, chị M.H trốn nhà đi, được các đối tượng đưa đến Móng Cái, Quảng Ninh rồi từ đây đi đường bộ theo đường tiểu ngạch sang bên kia biên giới.

Tuy nhiên, chị này không được làm việc như đã hứa, mà phải làm vợ một người đàn ông Trung Quốc…

Cán bộ Cục CSHS làm việc với hai nạn nhân vừa được giải cứu.

Từ đơn trình báo của gia đình bị hại, lực lượng Công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. Ngày 3-1, Công an tỉnh Bình Định đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Mai, trú khu phố 1, phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, về hành vi mua bán người. Đây là đối tượng lấy chồng người Trung Quốc, có quan hệ với nhiều người bên nước bạn và thường xuyên qua lại nên đã tìm cách lừa bán phụ nữ Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Mai khai nhận đã lừa đưa 16 phụ nữ từ các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên… sang Trung Quốc bán. Các nạn nhân bị lừa đưa sâu vào trong lãnh thổ Trung Quốc, bán cho những người đàn ông không rõ địa chỉ.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, song không giải cứu được nạn nhân, không có bị hại nên rất khó khăn, vướng mắc cho việc điều tra, xử lý hình sự đối với Nguyễn Thị Mai và các đồng phạm.

Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Đại tá Trần Văn Toản, Phó Cục trưởng Cục CSHS đã giao Phòng 6 lập kế hoạch, áp dụng các biện pháp, tổ chức xác minh nhằm nhanh chóng xác định, giải cứu, hồi hương tuyệt đối an toàn nạn nhân về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Yêu cầu giải cứu nạn nhân phục vụ công tác điều tra rất cấp bách, nếu không vụ án sẽ rơi vào bế tắc. Phát hiện M.H có liên lạc về nhà, “nhà chồng” đã bắt nhốt cô ở trong nhà nhiều tháng trời, bị tịch thu điện thoại và không trốn ra được, không rõ vị trí ở đâu…

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong chỉ đạo, thực hiện, Cục CSHS đã xác định chính xác địa chỉ nơi nạn nhân đang bị quản giữ, đó là gia đình “nhà chồng” tại Đại Danh, Hàm Đan, Hà Bắc, Trung Quốc (cách biên giới Việt Nam – Trung Quốc 5.600km). Từ đó tìm cách tiếp cận, động viên, hướng dẫn, hỗ trợ nạn nhân tìm cách trốn thoát ra ngoài để tổ chức đưa về Việt Nam. “Công tác điều tra được thực hiện nhanh chóng, bởi nếu ta chậm trễ thì có thể khiến mất dấu vết nạn nhân, hoặc nạn nhân sẽ bị khống chế, không giải cứu được, đồng thời các đối tượng liên quan cũng sẽ bỏ trốn, không mở rộng được vụ án…”, Thượng tá Đinh Văn Trình, Phó trưởng Phòng 6, Cục CSHS cho biết.

Việc tiếp cận nạn nhân cũng không hề dễ dàng. Qua sự giúp đỡ của một số quần chúng nhân dân là người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc ở Trung Quốc, các trinh sát còn phát hiện một người phụ nữ Việt tên T.H (23 tuổi), trú tại thị xã La Gi, Bình Thuận, cũng bị Nguyễn Thị Mai lừa bán sang Trung Quốc năm 2014.

Cục CSHS đã chỉ đạo anh em thường xuyên liên lạc với người bên Trung Quốc để nắm thông tin, giúp đỡ mua sim điện thoại liên lạc trực tiếp với các nạn nhân.; đồng thời biết được sự an toàn của họ đến đâu để nếu cần thì kịp thời liên lạc với cơ quan chức năng Trung Quốc đề nghị can thiệp.

T.H thì lấy được lòng “nhà chồng” nên tự do hơn, các trinh sát đã tìm cách đưa T.H liên lạc với M.H để tìm cách giải cứu. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi ôtô, tàu hoả từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc về khu vực biên giới Lạng Sơn. Lực lượng Công an cũng hướng dẫn các nạn nhân đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) trình báo.

Tổ công tác của Cục CSHS do Thượng tá Đinh Văn Trình dẫn đầu đã lên đường đến Lạng Sơn, phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến tận nơi tiếp nhận các nạn nhân và làm thủ tục trở về Việt Nam.

Ngày 29 Tết, tổ công tác đã đưa 2 nạn nhân M.H và T.H về trụ sở Cục CSHS an toàn, vượt kế hoạch đề ra. Cùng lúc này, tổ công tác Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Định cũng đã vượt hàng trăm cây số ra Hà Nội đến nhận bàn giao để đưa các nạn nhân về Công an tỉnh Bình Định phục vụ công tác điều tra vụ án và giúp các nạn nhân đoàn tụ với gia đình. Hiện Cục CSHS đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Định, Công an các địa phương và Công an Trung Quốc lên kế hoạch xác minh, giải cứu tiếp các nạn nhân và bắt giữ các đối tượng trong đường dây…

Theo Quỳnh Vinh (CAND)