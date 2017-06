Cướp cầm súng lao vào, làm gì đây?

06/06/2017 09:13

Mới đây, tài khoản Facebook mang tên N.H.G. (chủ một tiệm làm móng nail nghệ thuật tại đường Âu Cơ, Tây Hồ) chia sẻ đoạn clip từ camera an ninh cho thấy cửa hàng mình bị cướp. Theo hình ảnh từ clip, một thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen, bịt khẩu trang, cầm súng xông vào cửa hàng của chị G. để cướp tài sản.

Hình ảnh đối tượng cầm súng giả xông vào tiệm nail cướp tài sản và bị chủ cửa hàng chống trả.

Sau khi bị đối tượng này khống chế và lấy đi điện thoại cùng tiền mặt, nữ chủ quán phán đoán thấy khẩu súng đối tượng đang cầm giống khẩu súng đồ chơi của con trai nên quay ra chống trả, giằng co dữ dội với đối tượng khiến khẩu súng bị rơi xuống đất. Nam thanh niên đã phải bỏ chạy. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng.



Nhiều ý kiến bày tỏ sự khâm phục trước hành động dũng cảm và quyết đoán của chủ quán, có bình luận đã tỏ rõ sự ngưỡng mộ đối với cô gái bản lĩnh này, không hề nao núng khi gặp kẻ gian mà vẫn điềm nhiên đánh đuổi. Tuy nhiên, tâm lý của các đối tượng phạm tội thường rất manh động, phạm tội đến cùng để thoát thân nên việc chống trả đối tượng đôi khi lại rất nguy hiểm. Khi biết bị phát hiện ra súng giả, chúng có thể mang theo dao phòng thân đâm nạn nhân.

Không được may mắn như trường hợp của chị N.H.G., trong rất nhiều vụ án do nạn nhân không thực hiện theo yêu cầu của bọn cướp hoặc có ý định chống đối nên xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Chắc hẳn nhiều người còn nhớ tới vụ trọng án xảy ra tại cửa hàng vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội) vào năm 2012.

Từ những hình ảnh của camera quan sát đặt tại hiện trường ghi lại có thể thấy khi tên cướp Nguyễn Hữu Dưỡng khống chế chủ tiệm vàng là bà Nguyễn Thị Bắc rồi yêu cầu mở tủ lấy tiền, vàng. Do bà Bắc đã chống lại khiến tên cướp phải dùng súng bắn điện và dao tấn công. Sau đó chủ tiệm vàng tiếp tục lết ra ngoài kêu cứu khiến tên cướp đuổi theo đâm liên tiếp rồi cứa cổ nạn nhân đến chết và giấu sau tủ hàng.

Tương tự là trường hợp của gia đình anh Hà Trung Huấn (SN 1980 trú tại thôn 16, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng - Phú Thọ).

Tối 12-3-2012, trong lúc anh đang cùng vợ và con trai ngồi xem tivi tại phòng khách của gia đình thì bất ngờ bị hai đối tượng mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm kín mặt xông vào.

Mỗi tên sử dụng một khẩu súng ngắn gí vào đầu vợ chồng anh Huấn khống chế, đe dọa, yêu cầu vợ chồng anh Huấn phải đưa tiền cho chúng. Sẵn có con dao gọt hoa quả để dưới gầm bàn, anh Huấn đã dùng dao kháng cự lại nhưng bị đối tượng bắn trúng tay.

Thấy đối tượng manh động, anh Huấn đã bỏ chạy xuống bếp rồi tri hô. Nghe tiếng kêu cướp của anh Huấn, anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, là hàng xóm của anh Dũng) đã đuổi theo 2 tên cướp. Tuy nhiên, trong lúc vật lộn, anh Dũng bị đối tượng bắn trọng thương thủng phổi và thủng ruột.

Trung tá Đào Trung Hiếu, Ban Thư ký tòa soạn Báo CAND, nguyên điều tra viên Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian rất ngắn, khi tên cướp xông vào, người dân trong tình huống hoảng loạn rất khó kịp định hình đó là súng thật hay súng giả. Với tình huống cướp xông vào nhà, cửa hàng theo nhận thức nó là súng thì hết sức thận trọng, chỉ cần đối tượng bóp cò có thể là gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, chính vì vậy không khuyên người dân chống trả khi đối tượng chĩa súng vào mình.

Trong trường hợp biết rõ là súng giả, xét tương quan lực lượng có thể tấn công lại, tuy nhiên có trường hợp đối tượng ngoài súng giả còn có dao thì sao? Việc hô hoán hay chống cự khi tên cướp đang uy hiếp chỉ khiến cho tình hình thêm nguy cấp. Không phải ai cũng nhận diện được súng giả hay súng thật, trừ người có chuyên môn lĩnh vực này.

Hiện bên ngoài thị trường có nhiều loại súng khác nhau, do đó khuyến cáo người dân giải pháp khôn ngoan là bước đầu nên thực hiện yêu cầu theo yêu sách của chúng. Khi tội phạm xông vào uy hiếp đe dọa gia chủ, bạn cần phải bình tĩnh bày tỏ thái độ hợp tác làm theo mọi yêu cầu của bọn cướp bằng cách không nên có những hành động bất thường và giữ cho đôi tay của bạn luôn ở trong tầm mắt của bọn cướp để chúng thấy rằng bạn không có ý định chống đối.

Tuy nhiên, trong khi thực hiện những yêu cầu này, bạn cần nhận dạng và nắm các đặc điểm của tên cướp. Nếu có thể, bạn cũng nên bình tĩnh thương thuyết với tên cướp để có cơ hội nhận dạng giọng nói của đối tượng nhằm mục đích sau này cung cấp cho cơ quan điều tra. Ngay sau khi tên cướp bỏ đi, bạn không nên đuổi theo tên cướp mà phải báo cho Cảnh sát hoặc bảo vệ, đồng thời không động vào hoặc di chuyển đồ đạc tại hiện trường.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn, về mặt tâm lý tội phạm, khi chuẩn bị đi cướp, bọn cướp có mục đích rõ ràng là cướp tài sản. Chúng chỉ thực sự nguy hiểm nếu gia chủ giằng co lại tài sản hoặc hô hoán khiến chúng manh động.

Do vậy khi bị trộm, cướp, điều trước tiên là nạn nhân phải làm thế nào để bảo vệ tính mạng của mình. Lúc này bạn đừng xem trọng số tài sản của mình mà hãy xem như “của đi thay người”.

Trong những tình huống như vậy cần phải hết sức tỉnh táo và khôn khéo. Không nên mất cảnh giác trước tình huống nguy hiểm là đang đối đầu với một tên tội phạm có hung khí trong tay. Tên cướp khi bị dồn vào đường cùng có thể liều mạng.







