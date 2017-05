Đánh nhau vì thích gái bàn nhậu người khác

27/05/2017 09:17





Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an huyện Vĩnh Cửu đã bàn giao Thạch Thuận (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang), đối tượng bị Công an TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) phát lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Quá trình trốn truy nã, Thuận đã đến xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) xin vào một cơ sở chế biến gỗ làm việc với một cái tên khác.



Hung hăng chém người



Trưởng công an xã Tân An Lê Nguyễn Lộc nhớ lại, vào tháng 7-2016, một thanh niên gốc miền Tây Nam bộ đến trụ sở Công an xã Tân An đăng ký tạm trú để xin vào làm việc tại các công ty trên địa bàn xã.

Hồ sơ khai báo và giấy chứng minh nhân dân của người thanh niên mang tên Danh Nhượng, sinh năm 1997, quê huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang), là con một trong gia đình nông dân nghèo, bản thân chưa có tiền án, tiền sự.

Lúc bấy giờ, căn cứ vào hồ sơ khai báo, nhìn vẻ ngoài hiền lành và cách ăn nói thật thà của Danh Nhượng, sau một lúc hỏi han và ghi vào hồ sơ lưu trữ, Công an xã Tân An đã xác nhận cho Nhượng đăng ký tạm trú tại một khu nhà trọ ở ấp Bình Chánh để đối tượng có thể liên hệ xin việc làm.

Sau khi ổn định nơi ở, Nhượng đến Cơ sở chế biến gỗ Tân Lộc (ở ấp Bình Chánh) xin vào làm công nhân. Tại đây, Nhượng đã được mọi người tin tưởng, yêu mến vì làm việc siêng năng và lối sống hòa đồng, thân thiện.

Một ngày giữa tháng 8-2016, Công an xã Tân An nhận được thông báo của Công an TP.Rạch Giá về việc phát lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Thạch Thuận, dân tộc Kh’mer, sinh năm 1994, quê xã Thành Lộc, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) về hành vi cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn.

Theo hồ sơ điều tra của Công an TP.Rạch Giá, vào một đêm giữa tháng 5-2015, Thạch Thuận rủ nhóm bạn ngụ ở TP.Rạch Giá đến một nhà hàng trong thành phố ăn nhậu. Trong lúc đang chén tạc chén thù, một thanh niên trong nhóm Thuận “nhìn đểu” và chọc ghẹo cô gái bên bàn nhậu của nhóm bạn trai ở bàn bên cạnh, khiến 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Không một lời cảnh báo, Thuận đi lấy cây mã tấu giấu trong xe máy chạy vào chém một thanh niên trong nhóm kia, khiến nạn nhân đổ gục ngay tại bàn nhậu rồi bỏ trốn. Qua giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị thương tật tỷ lệ 65% tạm thời.

Quá trình điều tra, Công an TP.Rạch Giá đã bắt nhiều đồng phạm của Thuận, nhưng kẻ trực tiếp chém người vẫn bặt vô âm tín. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Rạch Giá đã ra quyết định truy nã đối với Thạch Thuận về hành vi cố ý gây thương tích.

Thay đổi họ tên, làm công nhân

Mất nhiều tháng miệt mài thu thập thông tin, tìm kiếm Thạch Thuận, đến đầu năm 2017 Công an TP.Rạch Giá mới nhận được một thông tin khá mù mờ rằng Thuận đã trốn đến huyện Vĩnh Cửu, đang làm công nhân cho một xí nghiệp. Ngay sau đó yêu cầu xác minh, phối hợp truy bắt Thuận của Công an TP.Rạch Giá đã được gửi đến Công an huyện Vĩnh Cửu.

Tiếp nhận tin báo của Công an TP.Rạch Giá, qua sàng lọc các nguồn tin, Công an huyện Vĩnh Cửu xác định Thuận đang trốn trên địa bàn xã Tân An và giao cho Công an xã Tân An điều tra, phối hợp truy bắt đối tượng.

Trưởng công an xã Lê Nguyễn Lộc cho biết thêm, sau khi nhận lệnh của Ban Chỉ huy Công an huyện Vĩnh Cửu và yêu cầu phối hợp truy bắt đối tượng Thạch Thuận của Công an TP.Rạch Giá, Công an xã Tân An đã tiến hành rà soát, sàng lọc danh sách các đối tượng đăng ký tạm trú trên địa bàn xã và thực sự thất vọng khi không phát hiện người có tên Thạch Thuận, sinh năm 1994, dân tộc Kh’mer.

Trong danh sách những người tạm trú ở xã Tân An, có một thanh niên dân tộc Kh’mer mới đến tạm trú được vài tháng để làm công nhân cho một xưởng chế biến gỗ, nhưng người này tên Danh Nhượng và sinh năm 1997. Vậy Thạch Thuận và Danh Nhượng có phải là một người? Để làm sáng tỏ câu hỏi đó, Công an xã Tân An đã yêu cầu Công an TP.Rạch Giá cung cấp hình ảnh Thạch Thuận để so sánh.

Sau khi nhận được bức ảnh chân dung của Thạch Thuận do Công an TP.Rạch Giá cung cấp, đối chiếu với tấm hình của Danh Nhượng trong hồ sơ xin việc làm, Công an xã Tân An xác định Thạch Thuận trong ảnh chính là Danh Nhượng đang tạm trú tại địa phương. Nhanh chóng tìm đến nơi Thuận đang tạm trú ở ấp Bình Chánh, lực lượng truy bắt nhận được tin đối tượng đã rời khỏi đây 3 ngày trước đó.

Lẽ nào việc truy bắt Thuận đã bị lộ nên đối tượng đã trốn chạy? Không nản lòng, Trưởng công an xã Lê Nguyễn Lộc đã đến xưởng gỗ Thuận đang làm việc để nắm thông tin và được chủ cơ sở cho biết sau khi lãnh lương, Thuận (lúc này mang tên Nhượng) thường bỏ đi chơi vài ngày rồi mới quay về làm việc.

Như vậy, theo nhận định của ông Lộc, lần này có thể Thuận cũng bỏ đi chơi để tiêu xài hết số lương vừa lãnh rồi mới quay về làm việc. Do đó, ông Lộc cùng các đồng sự đã kiên trì mai phục tại nơi đối tượng tạm trú và bắt giữ được Thuận sau nhiều tháng thay tên, đổi họ để lẩn trốn.





Theo Đức Việt (Báo Đồng Nai)