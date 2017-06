Đến nhà bạn, bé gái 14 tuổi bị ba của bạn sàm sỡ

08/06/2017 12:21

Theo tường trình của cháu T. (sinh năm 2002, trú xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai), tối 14-10-2016, bé gái này đi xe đạp một mình đến nhà bạn thân là con gái ông PVC rủ bạn đi chơi. Nhưng vì ông C. không cho con gái đi nên nói cháu T. ra về, lúc khác đến chơi. Cháu T. quay xe ra về, lúc này ông C. đi cùng ra ngoài để đóng cổng.

Sàm sỡ trẻ tại cổng nhà

Tuy nhiên, khi cháu T. vừa ra tới cổng thì bất ngờ ông C. xông đến ôm chặt, vật ngửa, bóp cổ và sờ soạng khắp người cháu. Dù cháu T. kêu la khóc lóc nhưng ông C. vẫn không buông tha. Sự việc chỉ dừng lại khi em gái của cháu T. là cháu H. (sinh năm 2008) nghe tiếng la của chị, chạy lại hô hoán. Thấy vậy, ông C. chạy vào nhà, khóa cổng rồi đuổi hai chị em cháu T. về. Sau khi biết chuyện, gia đình cháu T. đã đi báo công an, yêu cầu khởi tố.

Công an huyện Đức Cơ xác minh điều tra theo đơn tố giác của gia đình cháu T. Nhưng ngày 11-1-2017, công an huyện ra quyết định không khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông C. về hành vi dâm ô trẻ em. Lý do là hành vi của ông C. không cấu thành tội phạm. Nội dung quyết định này cũng được thông báo cho gia đình cháu T. vào hôm sau.

Trong thông báo công an huyện xác định: “Lúc cháu T. ra gần hết cổng thì bất ngờ C. từ phía sau ôm vào vùng bụng cháu. Sau đó, C. đưa hai tay lên sờ vào vùng ngực cháu T. (phía ngoài áo). Thấy vậy, cháu T. la lên và C. bỏ tay ra, sau đó đóng cổng đi vào nhà ngủ. Sau khi liên ngành tố tụng của huyện (công an-VKS-tòa án) họp đã thống nhất quan điểm xác định hành vi của PVC không đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô trẻ em quy định tại Điều 116 BLHS. Vì vậy không đủ cơ sở để xử lý PVC về tội dâm ô trẻ em”.

Từ đó cơ quan CSĐT đề nghị Công an huyện Đức Cơ ra quyết định xử lý hành chính đối với ông C. về hành vi: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167-2013 của Chính phủ (cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng).

Mẹ cháu T. đang trình bày sự việc. Ảnh: LQL





Công an huyện: Chưa đến mức xử hình sự

Ngay sau đó gia đình cháu T. đã khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Đức Cơ. Gia đình cháu cho rằng nếu lúc đó cháu H. không xuất hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cháu T. Việc không thực hiện được hành vi xâm hại tình dục với cháu T. là ngoài ý muốn của ông C.

Được biết hiện công an huyện đã chuyển khiếu nại này đến VKSND cùng cấp để trả lời theo luật định.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ, cho biết quá trình điều tra đã xác định ông C. có hành vi đụng chạm vào ngực của cháu T. Nhưng địa điểm, thời gian và hoàn cảnh thì chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng theo ông Ngọc, ông C. có khai tại cơ quan điều tra rằng hành động trên của ông chỉ là… đùa giỡn với cháu T.

Ngày 7-6, trả lời PV, ông Ksor Hùng (Viện trưởng VKSND huyện Đức Cơ) xác nhận việc không khởi tố đối với ông C. dựa trên sự thống nhất của liên ngành tố tụng huyện. Ông Hùng cũng cho biết VKS huyện đã trả lời khiếu nại của gia đình bị hại theo hướng giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án của công an huyện. Kết quả này cũng đã được thông báo cho VKSND tỉnh Gia Lai để giám sát và sẽ gửi cho người khiếu nại sớm nhất.

Theo gia đình, từ khi xảy ra vụ việc đến nay cháu T. thường tỏ ra hoang mang, lo lắng, hoảng loạn, ảnh hưởng đến sức khỏe và chuyện học tập. Cháu hay khóc và buồn, không dám đi đâu vì xấu hổ với mọi người. Xác minh thông tin, phía nhà trường cũng cho biết cháu T. có biểu hiện chán học, bỏ học, nhiều lần cô giáo phải động viên để cháu tiếp tục đến lớp…

Theo LỮ QUỲNH LOAN (Báo Pháp Luật TP HCM)