Gặp nam thanh niên chặn đường "bắt vợ" ở Nghệ An

08/02/2017 10:20

Trương Văn Biển, nhân vật chính trong vụ "bắt vợ" ở Quỳ Hợp vừa qua

Vừa qua, Báo Nghệ An đã có bài viết: “Thiếu nữ gào khóc thảm thiết khi bị nhóm thanh niên "bắt vợ" tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Ngay sau đó, danh tính của những người ở trong clip đã được xác định. Đặc biệt, người chủ mưu trong vụ "bắt vợ" nói trên đã được xác định, đó là Trương Văn Biển (SN 1992) trú tại bản Quèn, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) và thiếu nữ "bị bắt" trong clip là chị Vi Thị Hiền trú tại bản Quắn, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Ngày 7.2, chúng tôi đã gặp trực tiếp với Biển để tìm hiểu thêm về sự việc.

Người con trai mới lớn với dáng người nhỏ ngồi trên chiếc dong dựng giữa sân nhà không giấu giếm kể lại: Anh và chị Hiền quen nhau tại bản Quắn trong một đêm trăng tròn hồi tháng 6 năm 2016. Từ thời gian đó đến nay hai người thường xuyên liên lạc qua lại với nhau. “Tết vừa rồi em cũng đưa Hiền đến nhà em chơi và đã nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm với Hiền nhưng chưa có cơ hội", anh Biển tâm sự.

Ngôi nhà anh Biển đang ở cùng bố mẹ. Ảnh: Hồ Phương

Được biết, ra Tết Hiền sẽ vào miền Nam để đi làm nên Biển rất buồn chán. Ngày 3.2 vừa qua, biết Hiền sẽ đón xe vào miền Nam làm việc, Biển đã đến nhờ anh Vi Văn Phong, Lữ Văn Hải và Vi Văn Bốn ở cùng làng ra ngã ba Châu Lộc để chặn đường nhằm gặp Hiền.

Theo anh Biển: “Nếu Hiền nói yêu em thì em sẽ bắt Hiền về làm vợ. Nhưng khi ra, chưa nói gì thì các anh đã nhảy vào bắt làm cho Hiền hoảng sợ".

Anh Biển cho biết thêm, ngay sau khi clip đăng lên mạng, cán bộ của Công an huyện Quỳ Hợp và Công an xã Liên Hợp cũng đã gọi Biển lên viết bản tường trình.

Đến nay anh cũng đã biết hành động "bắt vợ" của mình là việc làm sai trái. "Nếu như lần sau chưa hỏi Hiền thì em sẽ không làm như vậy nữa", anh Biển bộc bạch.

Được biết, anh Biển nghỉ học từ năm lớp 9. Mấy năm nay anh đi làm công nhân khai thác quặng trên địa bàn huyện, còn chị Vi Thị Hiền học hết lớp 10. Hai năm nay chị Hiền đi làm việc cho 1 quán hàng ăn ở Ngã ba Châu Lộc.

Vụ "bắt vợ" vừa qua tại Quỳ Hợp. Ảnh cắt từ clip

Ông Lô Thanh Đồng, Chủ tịch UBND xã Liên Hợp cho biết: “Ngay sau khi clip được tung lên mạng thì xã mới biết. Công an huyện, Công an xã cũng đã mời anh Biển lên trụ sở UBND xã để làm việc. Hiện tại sự việc đang được công an tiếp tục xử lý”.

Liên quan đến vấn đề phong tục, ông Đồng cho biết thêm, do các cháu cũng chưa hiểu về tục "trộm dâu" của đồng bào Thái nên dẫn đến sự việc đáng tiếc vừa qua.

Ông Trương Văn Biên, bố của Biển cho hay, vừa qua gia đình ông cũng đã đến nói chuyện với bố mẹ của cháu Hiền. “Cả hai bên đều đã đồng ý cho các cháu tự tìm hiểu nhau” - ông Biên cho biết thêm.

Theo Hồ Phương (Báo Nghệ An)