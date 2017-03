Hành trình truy bắt gã trai bao giết "khách mua"

10/03/2017 19:53

​Ngày 10-3, Công an quận 12, TP HCM đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Phong (biệt danh Phong Paolo cao, 22 tuổi, quê tỉnh Đăk Lăk) về cơ quan CSĐT (PC45), Công an TP HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền hành vi giết người, cướp tài sản.

Cái chết của người đàn ông độc thân

Xế trưa ngày 22-2, một người hàng xóm sống sát vách nhà anh L.P.L (37 tuổi) ở tổ 42, KP5, phường An Phú Đông, quận 12, nghe nhiều tiếng động lớn phát ra từ nhà anh L. nên đã để mắt xem thử.

Hiện trường vụ giết người cướp tài sản của người đồng tính.

“Trong nhà nhìn ra, tôi thấy một nam thanh niên dáng người cao, mặc áo màu cam chạy xe máy hiệu Wave từ nhà của anh L. ra đường, hướng về tỉnh Bình Dương”, bà C., người hàng xóm của anh L., kể lại.

Nghi có chuyện không may xảy ra với người hàng xóm độc thân, bà C. liền gọi thêm những người hàng xóm chạy sang xem sự thể thì ai cũng bàng hoàng phát hiện anh L. nằm trên nệm, phần đầu và người có nhiều vết thương. Dù nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định anh L. đã chết trước đó.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ PC45 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan. Từ thông tin của gia đình, Công an xác định anh L. là người đồng tính, một số tài sản của nạn nhân không còn và nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Sa lưới khi đang ở cùng bạn gái

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, lãnh đạo Công an quận 12 đã chỉ đạo trinh sát hình sự tập trung lực lượng, rà soát toàn bộ hệ thống camera an ninh giám sát trên các tuyến đường có khả năng nghi phạm đi qua cũng như camera đặt tại trạm thu phí tỉnh Bình Dương.

Người dân bàng hoàng sau cái chết của nạn nhân.

“Thông tin của người dân cung cấp về việc gã thanh niên mặc chiếc áo màu cam rời khỏi nhà nạn nhân sau khi xảy ra án mạng đã có kết quả bất ngờ. Cả 2 hình ảnh đối tượng nghi vấn từ camera trên đường An Phú Đông 3 và trạm thu phí Bình Dương đều trùng khớp, xác định sau khi gây án, hung thủ đã tẩu thoát về hướng Bình Dương”, một trinh sát trong ban chuyên án kể lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sau nửa tháng trời ròng rã truy tìm hung thủ, ban chuyên án phát hiện đối tượng nghi vấn có tên là Phong Paolo cao, quê tỉnh Đăk Lăk nhưng tạm trú gần cầu vượt Bình Phước (quận Thủ Đức, TP HCM, cách nhà nạn nhân khoảng 1km).

Tối 8-3, đường phố tấp nập giới trẻ dạo chơi ngày Quốc tế phụ nữ, tại quán cà phê ở TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khi Phong Paolo cao đang hí hửng tặng quà cho bạn gái thì các trinh sát hình sự xuất hiện, bắt giữ gã thanh niên này.

Tại CQĐT, trước những chứng cứ đầy thuyết phục, không thể chối cãi, nghi can Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

Theo đó, Phong từng có tiền án 39 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Tháng 9-2016, vừa mãn hạn tù, Phong từ quê vào TP HCM mưu sinh. Với bản chất lười lao động, thích hưởng thụ, Phong đã lên mạng xã hội rao bán thân cho khách mua dâm nam.

Đêm 21-2, được anh L. chạy xe máy đến đón về nhà ở quận 12 để bán dâm, biết nạn nhân có tài sản nên sau đêm ngủ chung, đến sáng 22-2, Phong lấy chiếc búa có sẵn trong nhà nạn nhân rồi xuống tay sát hại anh L., cướp chiếc xe máy bỏ trốn về Bình Dương cho đến ngày bị bắt.

Theo Kiến Thức