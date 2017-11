Kế hoạch của 2 người gíup việc xinh đẹp

28/11/2017 09:53

CQĐT Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) đang tiến hành các thủ tục giám định và định giá tài sản để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng H.K.N (2000, trú xã Ia Hlốp, H. Chư Sê, Gia Lai) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Đắc Đoa, xác định vào cuối tháng 8-2017, nhờ sự giới thiệu của người quen, thiếu nữ khá xinh là N. đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Minh Tiên (thôn 4, xã Nam Yang, H. Đắc Đoa) để xin phụ giúp bán hàng cho gia đình bà.

H.K.N cùng số tang vật mà CQĐT Công an huyện Đắc Đoa thu giữ.

Sau thời gian làm tại đây, thấy cô bé giúp việc tuổi còn nhỏ, ăn nói lễ phép, xinh đẹp, hiền lành, gia đình bà Tiên đã tạo điều kiện cho N. ăn ở tại gia đình cũng như giao một phần “tay hòm chìa khóa” cho N.



Ngày 12-11, trong khi dọn dẹp vệ sinh ở quầy bán hàng, N. phát hiện bên trong gầm kệ có 1 túi ni-lông màu xanh của bà Tiên để ở đó. N. liền mở ra xem và “hoa mắt” khi bên trong có 4 cây vàng SJC, 21 chỉ vàng, 1 sợi dây chuyền vàng (3 chỉ), 1 đôi bông tai vàng (1 chỉ) và hơn 1,2 triệu đồng.



Lòng tham bất chợt nổi lên, N. ngó trước, ngó sau rồi lấy toàn bộ tài sản trên mang đi cất giấu. Để tránh “bứt dây động rừng”, N. vẫn tiếp tục ở lại nhà bà Tiên giúp việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gần 1 tuần sau, đến ngày 17-11, khi gia đình bà Tiên vẫn chưa phát hiện việc tài sản bị mất, N. với vẻ mặt buồn bã xin bà Tiên nghỉ làm để về quê có việc lo cho gia đình. Tin lời, bà Tiên đồng ý cho N. nghỉ việc.

Thế nhưng, khi vừa rời khỏi nhà bà Tiên cùng với số tài sản “khủng”, N. lao nhanh ra tiệm vàng bán đi 1,7 cây vàng để lấy tiền “trang bị” cho mình một chiếc xe máy SH với giá 58 triệu đồng. Đồng thời, N. “thả ga” mua sắm các loại mỹ phẩm, áo quần hàng hiệu. Nhằm đối phó với việc nếu bị gia đình bà Tiên phát hiện báo cơ quan công an, N. mang 3,9 cây vàng cùng một số đồ trang sức bằng vàng về cất giấu tại nhà ở xã Ia Hlốp rồi đón xe về Quảng Bình thăm người thân để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Sau 1 tuần kể từ khi người giúp việc xin nghỉ, bà Tiên vẫn không hề biết việc tài sản lớn của mình đã bị mất. Chỉ đến sáng ngày 23-11, khi linh tính có điều gì bất ổn, bà Tiên kiểm tra mới phát hiện số tài sản trên đã “không cánh mà bay”.

Ngay sau khi nhận được trình báo của bà Tiên, Công an huyện Đắk Đoa đã cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường xác minh làm rõ. Sau khi thu thập bằng chứng và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, ccoong an xác định thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên không ai khác chính là người giúp việc cho bà Tiên - H.K.N.

Ung dung đi chơi, tiêu xài cá nhân bằng tài sản trộm cắp, N. vẫn đinh ninh việc làm vi phạm pháp luật của mình chưa bị phát giác.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 23-11, khi N. vừa từ Quảng Bình vào lại nhà thì được công an mời lên làm việc. Tại CQĐT, N. lúc đầu vẫn quanh co chối tội, cho rằng trong thời gian xảy ra vụ mất trộm, N. vẫn đang ở Quảng Bình. Thế nhưng, với những bằng chứng, lập luận mà các điều tra viên thu thập được, N. đã nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Hiện công an đang cho đối tượng H.K.N tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.

Mới đây, CQĐT Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Kpă H’Phương (1993, trú xã Ia Sol, H. Phú Thiện, Gia Lai) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 13-11, Công an huyện Phú Thiện nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Quyên (1973, trú tổ 17, TT Phú Thiện, H. Phú Thiện), chủ cửa hàng nội thất Nhà Xinh về việc bị mất trộm 90 triệu đồng. Đây là số tiền chị Quyên vừa để vào két sắt nhưng do có việc vội ra ngoài, chị Quyên quên khóa két, khi trở về thì số tiền đã “không cánh mà bay”.

Qua điều tra, công an phát hiện kẻ trộm chính là Kpă H’Phương, nhân viên của cửa hàng nội thất Nhà Xinh. Đồng thời, thu hồi trao trả toàn bộ số tiền bị mất cho bị hại.

Bước đầu, H'Phương khai nhận khi thấy số tiền lớn để trong két sắt nhưng chưa khóa, bất chợt nổi cơn... tham nên lấy trộm rồi giấu số tiền trên. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên H’Phương được cho tại ngoại. Hiện, CQĐT đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Có thể thấy dù 2 đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự hay nhân thân xấu nào. Thế nhưng, trong lúc không kiềm chế được lòng tham đã có hành vi vi phạm pháp luật. Để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, khi có nhu cầu thuê người giúp việc, gia chủ cần phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, hoàn cảnh gia đình họ một cách cẩn thận. Đặc biệt, đối với các loại tài sản, tiền mặt có giá trị cần phải có biện pháp bảo vệ cẩn thận, tránh tạo sơ hở cho kẻ gian lấy cắp tài sản.





Theo Minh Tân (CAĐN)