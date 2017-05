Kế hoạch tàn bạo của "máy bay" trút lên người tình

20/05/2017 14:36

Mù quáng tin vào người đàn ông là bạn đồng niên, người đàn bà từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân Trần Thị Hương Giang (30 tuổi, trú tại tổ 47, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã trao trọn tình yêu cho Tạ Xuân Phương (29 tuổi, ở cùng địa chỉ trên). Để rồi khi nhận ra đã bị anh ta lừa gạt cả tình và tiền, Giang cay đắng nghĩ đến việc trả thù và chị ta đã lựa chọn axit để dằn mặt người tình...

Để che đậy hành vi phạm tội, một kế hoạch hoàn hảo được Giang và người xe ôm mới quen là Vương Xuân Đông (31 tuổi, trú tại Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội) dàn dựng một cách tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Từ thông tin do quần chúng cung cấp, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt gọn đối tượng gây án.

Lần theo dấu vết kẻ thủ ác

00” ngày 13-5, chuông điện thoại của Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) reo vang. Bên kia đầu máy là thông tin của Công an phường Vĩnh Hưng về vụ tạt axit xảy ra tại đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong nhân dân, Thượng tá Phạm Ngọc Anh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Đội 9, Phòng Cảnh sát Hình sự có mặt tại nơi xảy ra vụ án, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường và truy bắt đối tượng gây án...

Đối tượng Giang và Đông.

Vào thời điểm Đội Cảnh sát Hình sự và Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường, nạn nhân Phương sau khi được người dân sơ cứu tạm thời đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.



Cùng với việc ghi lời khai của các nhân chứng, tại hiện trường, Đội Cảnh sát Hình sự và Đội 9 đã thu giữ chiếc xe máy, một đôi dép cùng một số tài sản khác của người bị hại, phục vụ cho yêu cầu giám định nồng độ axit.

Các đơn vị nghiệp vụ đồng thời thu giữ các hình ảnh ban đầu về hai đối tượng khả nghi gồm một nam, một nữ đi trên cùng một chiếc xe máy. Song các đối tượng dùng áo mưa để che biển kiểm soát, đội mũ bảo hiểm và những hình ảnh thu được tại hiện trường rất mờ nhạt nên việc xác minh đối tượng gây án gặp rất nhiều khó khăn.

Cùng ngày 13-5, với sự nỗ lực của hai đơn vị nghiệp vụ, các mối quan hệ của nạn nhân Phương đã được tỉ mỉ dựng lên. Phương chưa lập gia đình nhưng có quan hệ tình cảm phức tạp. Vào thời điểm Công an quận Hoàng Mai xác minh, Phương đang sinh sống như vợ, chồng với người phụ nữ tên là Trần Thị Hương Giang tại phòng trọ ở tổ 47, phường Vĩnh Hưng, làm nghề nuôi chó cảnh. Nạn nhân là người đam mê lô đề, cờ bạc nên nợ nần tiền của rất nhiều người.

Quá trình xác minh thông tin, Công an quận Hoàng Mai được bà Khổng Thị Minh, mẹ đẻ của Phương cung cấp cho một số thông tin quan trọng. Một ngày trước khi vụ án xảy ra, bà Minh nhận được 2 tin nhắn từ số điện thoại lạ, liên quan đến con trai mình...

Cùng thời điểm này, nạn nhân Phương sau khi được cấp cứu đã cung cấp một số thông tin cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai. Phương nghi ngờ cho người yêu cũ tên Trang là sinh viên của một trường đại học đã gây ra vụ án trên. Bởi vào thời điểm đang có quan hệ tình cảm với cô gái trẻ này, Phương đã “bắt cá hai tay” ăn ở với Giang như vợ chồng. Cũng vì sự việc này mà cô gái trẻ rất hận Phương... Khi kiểm tra thông tin này, lực lượng trinh sát đã loại trừ trường hợp của Trang.

Ngày thứ ba của cuộc tìm kiếm, mọi thông tin đều tập trung vào tin nhắn đến số máy của bà Minh. Trong vụ án này, đối tượng sử dụng sim rác, không xác định được chủ sở hữu... Nhưng trong quá trình chắp nối các thông tin, họ được biết trong cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” giữa Giang và Phương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Một điều bất thường là Phương quan hệ với ai dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng đều nhận được tin nhắn cảnh báo đe dọa rằng Phương bị bệnh lậu hoặc đang nợ rất nhiều tiền. Từ những căn cứ thu thập được, hai đơn vị nghiệp vụ nhận định, đối tượng này rất gần gũi với Phương... Và họ tập trung xác minh việc sử dụng thời gian của Giang.

Sự bất thường của Giang dần được lộ tẩy. Một số nhân chứng cho biết, sau khi Phương dắt xe máy ra khỏi nhà, Giang cũng thay quần áo rồi lên một chiếc xe ôm ở gần nhà đi đâu không rõ. Tiến hành dựng lại hành trình của nạn nhân Phương, hai đơn vị đã phát hiện vào tối 13-5, Phương cùng bạn gái là một đối tượng làm dịch vụ karaoke có ăn uống tại một khu phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ngay trong ngày, đối tượng Giang đã được triệu tập đến trụ sở.

Quá trình đấu tranh, Giang đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của Giang, cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã thực hiện lệnh bắt giữ Đông.

Gã xe ôm ấu trĩ về pháp luật và nỗi uất hận của người đàn bà

Tìm hiểu về góc khuất của vụ án này, chúng tôi vừa thương lại vừa giận người đàn bà tên Giang. Và càng cảm thấy xót xa cho người lái xe ôm ấu trĩ về pháp luật, non nớt về nhận thức là Đông.

Tâm sự với chúng tôi, Giang khóc nhiều vì ân hận, cô lo sợ về mức án phải đối mặt trong thời gian tới, Giang nói trong nước mắt: Sau khi ly hôn, Giang để lại cậu con trai cho mẹ chồng nuôi dưỡng rồi khăn gói về Hà Nội kiếm sống, bằng việc làm nhân viên kế toán cho một công ty truyền thông. Giang gặp lại Phương, người bạn học cùng phổ thông cơ sở trong một dịp họp lớp cách đây gần 3 năm. Từ sự thiếu thốn tình cảm, giữa Giang và Phương đã nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè. Sau đó, cả hai thuê nhà căn nhà tại tổ 47, ngõ 107, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng sinh sống như vợ chồng.

Nhưng chẳng được bao lâu thì hai bên phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc và tình cảm. Phương là kẻ trăng hoa nên thường xuyên quan hệ với các cô gái khác... Về phần Giang vì quá lụy tình nên sau những trận cãi vã, khi được gã trai vỗ về lại ngon ngọt nghe theo lời anh ta.

Giang đã vay tiền của bạn bè, người thân trong gia đình rồi bạn cùng cơ quan để đưa cho Phương đánh bạc. Cũng vì việc này mà chị ta mất công việc, mất bạn bè... Trong đó, đáng chú ý là khoản vay 50 triệu đồng của bố mẹ chồng cũ. Vì không có tiền trả cho họ, Giang cũng không dám về quê thăm con.

Thời gian gần đây, Giang phát hiện Phương tiếp tục lừa dối cô ta. Anh ta lén lút quan hệ với cô gái tên là Lê Kim N. Cộng với việc, Giang yêu cầu Phương phải đưa lại cho Giang 3 triệu đồng để về thăm con trai nhưng Phương khất lần, sau đó thì không đưa... Cùng với đó, những khoản vay lãi hàng ngày vẫn thường xuyên thúc ép khiến Giang bị stress.

Trong thâm tâm, Giang cho rằng cô ta đã hy sinh tất cả về Phương, cả tình, tiền nhưng anh ta vẫn đối xử tệ với Giang. Chính vì điều đó, Giang đã nảy ý định mua axit để trả thù người tình. Rồi Giang gặp Đông, người lái xe ôm hãng Grab. Sau khi Giang đặt vấn đề Đông đã từ chối... nhưng chị ta nằn nì, cuối cùng, Đông đã đồng ý.

Thông qua một người xe ôm không quen biết, Đông đưa Giang đi mua axit. Vì chỉ muốn dằn mặt nạn nhân, Giang đã pha nước lã vào ca uống nước có sẵn ở nhà trọ nhằm mục đích để nồng độ giảm đi; phần còn lại Giang đổ xuống cống nước ở gần cổng nhà.

Đến ngày 13-5, Giang lại hỏi Phương về số tiền trên nhưng anh ta thoái thác. Vì thế, Giang đã liên hệ với Đông, nhờ chở đi theo dõi Phương... Và đúng như kế hoạch được chuẩn bị, khi về đến khu đường Lĩnh Nam, Đông đèo Giang áp sát, giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ hắt ca axit vào mặt người tình...

Ngoài việc sử dụng áo mưa che biển kiểm sát, đối tượng Giang còn tinh quái khi tìm cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra bằng việc tạo dựng các tin nhắn giả, gửi đến cho mẹ của Minh. Với tin nhắn này, nếu cơ quan Công an không mưu trí sẽ nhầm với các quan hệ khác...

Kết quả giám định ban đầu xác định Phương bị bỏng toàn thân, mắt trái kết mạc, thiếu máu vòng rìa 3600, giác mạc đục trắng sứ phía sau không soi được. Mắt phải thiếu máu kết mạc rìa 2700 giác mạc phù, hàng rỉ tròn phía sau không soi được. Mắt trái bỏng kết giác mạc độ IV; mắt phải bỏng kết giác mạc độ III.

Căn cứ lời khai nhận của Đông, Giang, cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở của Đông và tạm giữ các đồ vật liên quan đến vụ án, gồm chiếc xe và một số công cụ dùng để gây án. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt giữ Giang và Đông về hành vi cố ý gây thương tích.







Theo Xuân Mai (CAND)