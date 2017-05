Khi người đàn bà thích ở trọ hơn ở nhà

19/05/2017 15:00

Mang cái tên khá mỹ miều, là mẹ của 2 đứa con, nhưng Lê Thị Huyền Anh (1987, trú tổ 15, P. An Phú, TX An Khê, Gia Lai) cứ trượt dài trong những cơn phê ma túy đá.

Dù hoàn cảnh gia đình có điều kiện hơn những người khác nhưng Anh vẫn dắt díu đứa con thơ đi ở trọ để thỏa cơn nghiện của mình, bất chấp những ngăn cản của người thân.

Nhắc đến cái tên Lê Thị Huyền Anh, không ít người ở TX An Khê lắc đầu ngao ngán bởi Anh không chỉ “đập đá” có thâm niên mà còn dùng con nhỏ để làm bình phong cho quá trình phạm tội của mình.

Khi sinh đứa con thứ 2 chưa đầy 10 tháng, vào ngày 14-12-2016, Anh đã bị TAND TX An Khê xử phạt 2 năm tù vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Anh được tạm hoãn thi hành án.

Những tưởng đó là bài học cho Anh, nhưng chỉ 2 tháng sau, 11 giờ 30 ngày 17-2-2017, Anh lại bị CATX An Khê bắt quả tang khi tiếp tục có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ của CQĐT, 22 giờ ngày 16-2, cơn vật ma túy nổi lên, Anh gọi điện cho Trần Thị Phi Phượng (1980, tạm trú P. An Phú, TX An Khê) hỏi mua 1,5 triệu đồng ma túy đá. Sau khi giao dịch, Anh mang số ma túy về “đập” một mình và cất giấu số còn lại dưới chăn để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, hành vi của Phượng và Anh đã bị CATX phát hiện, bắt giữ. Qua khám xét nơi ở của Anh, Cơ quan CA còn phát hiện bên hông nhà nơi Anh thuê trọ có 3 gói ni-lông, bên trong chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể và Anh đã khai nhận đó là ma túy đá. Anh lần nữa bị CQĐT CATX An Khê khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Và lần nữa, đứa con thơ trở thành “bình phong” cho Anh được tại ngoại. Tưởng đó thêm một bài học nữa nhưng Anh vẫn tiếp tục trượt dài trong những cơn nghiện ma túy. Trong quá trình CQĐT CATX An Khê đang điều tra xử lý thì lần nữa Anh lại “nhúng chàm”.

Sau khi được cho tại ngoại, Anh tiếp tục dẫn đứa con thơ đi thuê nhà tại tổ 5 (P. An Bình, TX An Khê) để tự do sử dụng ma túy cũng như biến nơi đây thành điểm “đập đá” với các đối tượng khác. Theo kết quả điều tra của CATX An Khê, do quen biết với Anh trong những lần sử dụng ma túy, Nguyễn Đặng Cơ Thành (2000, trú tổ 5, P. Ngô Mây, TX An Khê) đã đến ở trong nhà thuê cùng với Anh và một số đối tượng khác. Không chỉ sử dụng ma túy, Thành còn đứng ra bán ma túy đá cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Lê Thị Huyền Anh.

Cụ thể, 22 giờ ngày 31-3-2017, Thành đang ở nhà Anh thì có Mai Văn Tiến (trú tổ 6, P. An Phú, TX An Khê) gọi điện nói Thành bán cho Tiến 1 gói ma túy đá với giá 500 ngàn đồng. Do không có đủ tiền nên Tiến đưa 200 ngàn đồng và “thế chấp” 1 ĐTDĐ.

Sau khi nghe Thành nói lại, Anh lấy 1 gói ma túy đá cùng nỏ thủy tinh (dụng cụ sử dụng ma túy đá) bảo Thành đi giao hàng. Toàn bộ số tiền bán ma túy và chiếc ĐTDĐ Thành đưa lại cho Anh. Sau khi sử dụng hết số ma túy đã mua, Tiến tiếp tục gọi điện cho Thành mua 1 gói ma túy với giá 300 ngàn đồng và được Thành đồng ý. Lấy ma túy từ Anh, Thành mang đến giao dịch với Tiến phía sau Trường THPT Quang Trung (tổ 1, P. An Phú) rồi đến phòng trọ của Tiến sử dụng chung.



Ngoài số ma túy Thành mang đi bán thì đến sáng 3-4, Anh điện thoại cho một người tên M. (ở gần nơi Anh thuê trọ, chưa xác định rõ lai lịch) để mua 3 triệu đồng ma túy đá. Sau khi đồng ý, M. đem 1 gói ma túy đá bỏ vào bao thuốc Con Ó đến thả trước cổng nhà Anh. Có “hàng”, Anh và Thành cùng phân nhỏ số ma túy trên để sử dụng dần và bán khi các con nghiện có nhu cầu. Đồng thời, Anh đưa cho Lê Văn Hào (1997, trú TDP4, TT Kbang, H. Kbang, Gia Lai) cất giấu 4 gói ma túy đá, số ma túy được phân nhỏ còn lại thì Anh giấu vào hộp đựng kem trị nám.

Đến 14 giờ cùng ngày, CATX An Khê tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 gói ma túy đá được Hào cất giấu trong cổ áo, 13 gói ma túy đá được Anh cất giấu trong sọt chứa đồ tại phòng ngủ.

Qua đấu tranh, Lê Thị Huyền Anh, Nguyễn Đặng Cơ Thành và Lê Văn Hào khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lần này, người thân của Anh đã cương quyết đưa đứa con nhỏ của Anh về nhà nuôi dưỡng, chăm sóc, bởi cứ để trẻ thơ lớn lên bên người mẹ như thế thì không biết tương lai sẽ như thế nào.

Hiện CQĐT CATX An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Thị Huyền Anh, Lê Văn Hào và Nguyễn Đặng Cơ Thành. Trong đó, Lê Thị Huyền Anh, Lê Văn Hào bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Nguyễn Đặng Cơ Thành bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Được biết, bố mẹ đã định cư ở nước ngoài từ lâu nên Anh sống với anh, chị. Tuy nhiên, Anh đã sớm đua đòi ăn chơi theo chúng bạn và dần sa chân vào con đường nghiện ma túy đá. Dù khi đã lập gia đình, có con nhưng Anh cứ thế trượt dài vào con đường tội lỗi.

Trong nhà tạm giữ, vẻ mặt khá bất cần của Anh chợt biến mất khi nghe nhắc đến 2 đứa con. “Giờ mới thấy hối hận anh à. Vợ chồng em chia tay lâu rồi, giờ 2 đứa con thơ không có mẹ chăm sóc. Nhưng giờ em quyết định rồi, đằng nào mình cũng phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình, coi như đây cũng là lúc để em đoạn tuyệt với ma túy để còn về với đời, về với con!”.





Theo Minh Tân (Báo Công An Đà Nẵng)