Lật mặt “soái ca” quán bar được chị em mê mẩn

Sinh ra và lớn lên tại TP Đồng Hới, những tưởng tương lai của Ngô Đức Vinh sẽ cực kỳ tươi sáng khi may mắn được phú cho vẻ ngoài cao to, khỏe mạnh, lại có năng khiếu về thể thao. Với chiều cao 1,93m, Vinh là VĐV môn đua thuyền chuyên nghiệp của một số đơn vị, địa phương trong nước, từng dự thi và đạt huy chương cấp quốc gia. Tuy nhiên, do gia đình xảy ra biến cố khi bố mẹ ra tòa ly dị, gặp cú sốc lớn trong đời nên Vinh dần buông xuôi, chán nản, phó mặc cho đời trôi tự do. Năm 2014, từ TPHCM, Vinh ra Đà Nẵng và xin vào làm nhân viên bảo vệ cho một quán bar trên địa bàn thành phố. Và chính từ đây, cuộc đời Vinh sang trang mới, tất nhiên là chẳng sáng sủa gì...