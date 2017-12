Lật tẩy bí mật ở “trại chó” Thanh Trì

14/12/2017 10:24

Nếu như "ông trùm" Nguyễn Quang Định mượn nhà anh trai để dựng "lô cốt" làm nơi trung gian tiêu thụ xe máy ăn cắp, thì Hạ Văn Dũng - đối tượng chủ mưu, cầm đầu một nhánh khác - lại có những trò che mắt lực lượng công an đầy biến ảo. Nhà ở mãi trên Sơn Đông (Sơn Tây, Hà Nội) nhưng ngày ngày Dũng vẫn cưỡi con "Dim cọc cạch" (Honda Dream) xuống một khu vực kín đáo ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) để trực tiếp điều hành đường dây trộm cắp xe máy rồi vận chuyển sang Campuchia tiêu thụ...

1. Trước khi nói về ổ nhóm của Hạ Văn Dũng, xin bạn đọc trở lại với thời điểm bắt, khám xét nhà “ông trùm” Nguyễn Quang Định.

Tối 14-10, sau khi bắt giữ Nguyễn Quang Định, sáng ngày 15-10-2017, một lực lượng tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn... đã tổ chức thi hành lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Quang Định tại địa chỉ nhà anh trai Định (thôn Xuân Dương, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội).

Do đối tượng là “ông trùm” ở một vùng, xung quanh nhà Định là nhà các người thân trong họ, việc xâm nhập vào hang ổ của Định sẽ gây xáo động lớn nên Ban chuyên án dự đoán việc tổ chức khám xét sẽ không hề đơn giản mà phải sẵn sàng đối mặt mới những tình huống cực kỳ khó lường.

Lực lượng tham gia được chia làm nhiều tổ, được trang bị súng quân dụng như AK, K59, dùi cui, bình xịt hơi cay... để sẵn sàng trấn áp những đối tượng có ý định chống đối. Cơ quan chức năng cũng đã chuẩn bị xà beng, búa tạ để sẵn sàng phá cửa nếu các đối tượng ngoan cố.

Khu "trại chó" mà hạ văn Dũng và đồng bọn sử dụng làm nơi trung gian nhận xe ăn cắp.

Và không nằm ngoài dự đoán của Ban chuyên án, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại cổng nhà đối tượng, dùng loa kêu gọi chủ nhà mở cổng để lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Ngay từ phút đầu tiên thấy công an xuất hiện, cả thôn Xuân Dương như có báo động. Phía trong nhà đối tượng tiếng chó sủa rộ lên, những tiếng đập phá đồ đạc nhằm phi tang vật chứng cũng vang lên ầm ầm.





Tiếng loa từ Ban chuyên án vẫn kiên trì vang lên, yêu cầu gia đình chấp hành. Đáp lại là những tiếng la ó: “Đánh bỏ mẹ chúng nó đi anh em ơi”, “Đứa nào xông vào đây tao chém chết...”. Sau một thời gian vận động, thuyết phục, các đối tượng không những không chấp hành mà còn dùng chai lọ gạch đá ném ra rào rào.

Trước sự ngoan cố của người nhà tên Định, chỉ huy lực lượng phá án đã ra lệnh nổ súng trấn áp. Những tiếng nổ đanh thép từ súng AK bắn cảnh cáo đã khiến cho nhóm đối tượng đang cố thủ trong nhà buộc phải ra mở cửa.

Sau nhiều giờ tổ chức khám xét, Cơ quan công an thu được khá nhiều xe tang vật, sổ sách và nhiều tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm khác. Cũng trong thời điểm đó, tin vui liên tiếp báo về khi 5 tổ công tác ở Đông Triều, Móng Cái (Quảng Ninh); Thanh Trì (Hà Nội); Hoàng Mai (Hà Nội) và TP HCM đồng loạt triển khai, bắt được hầu hết các đối tượng chủ chốt trong vụ án.

Hạ Văn Dũng cầm đầu đường dây chuyên tổ chức trộm cắp và tiêu thụ xe máy vào các tỉnh phía Nam.



2. Cùng thời điểm tổ công tác số 1 thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở của Định “hoành”, thì một tổ công tác khác của Phòng CSHS cũng đã có mặt tại một địa điểm trên địa bàn huyện Thanh Trì, tổ chức mật phục tóm gọn 4 đối tượng chuyên tổ chức trộm cắp và tiêu thụ xe máy do tên Dũng cầm đầu.

Nhiều năm nay, người dân ở các xã Hữu Hòa, Tả Thanh Oai (Thanh Trì) đã quen với một nhóm người làm nghề mổ chó đến thuê đất làm ăn. “Lò mổ” này rộng chừng 1.000m2, nằm cách xa QL 70 gần 1km, xung quanh chủ yếu là ruộng vườn hoang hóa. Bên cạnh nghề mổ chó, nhóm đối tượng còn mở cả một quán chuyên bán thịt chó cách đó vài trăm mét. Chính vì thế mà chuyện hằng ngày có những thanh niên phóng xe máy tới, rồi nhanh chóng biến mất cũng ít khiến người ta để ý.

Phải cho đến khi lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt gọn đối tượng Hạ Văn Dũng và ba đồng phạm là Đỗ Văn Tuấn (25 tuổi, thường trú tại Thịnh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa); Trần Văn Triều, Nguyễn Văn Mạnh (cùng trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) thì người ta mới vỡ nhẽ đây là một ổ nhóm chuyên trộm cắp tiêu thụ xe máy với những thủ đoạn vô cùng tinh vi, liều lĩnh.

Theo Trung tá Phan Quang Vinh, Phó đội trưởng Đội chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, đầu năm 2017 sau khi Công an TP lập chuyên án để tổ chức điều tra đường dây trộm cắp xe máy “khủng” do “ông trùm” Nguyễn Quang Định cầm đầu, các trinh sát đã phát hiện trên địa bàn huyện Thanh Trì cũng có một ổ nhóm chuyên trộm xe máy với quy mô lớn. Ổ nhóm này hoạt động tương đối độc lập với đường dây của Định, song do là dân cùng “nghề” nên chúng vẫn có những quan hệ ràng buộc với nhau.

Qua quá trình rà soát, thu thập thông tin, Ban chuyên án phát hiện đường dây của Hạ Văn Dũng hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh. Hằng ngày Dũng đi xe máy từ nhà ở Sơn Tây về Tả Thanh Oai (Thanh Trì) để “họp” với các đối tượng Tuấn, Triều, Mạnh, bàn cách tổ chức trộm cắp xe máy. Mỗi khi các đối tượng “ăn” được hàng, Dũng lập tức liên lạc với chân rết (là lái xe khách tuyến Bắc-Nam và các đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương) chuẩn bị đón hàng.

Đỗ Văn Hà và Trịnh Thị Tuyết chuyên nhận xe ăn cắp của Dũng chuyển vào phía nam, bán cho đối tượng người Campuchia với số lượng lớn .

Mỗi tuần Dũng “đẩy” xe trộm cắp từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh từ 1 đến 3 lần, mỗi lần chúng chuyển từ 3 đến 5 chiếc xe máy (đã được tháo bánh trước) nhét vào cốp xe ôtô khách để bán cho nhóm đối tượng ở Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh. Nhưng không phải cứ trộm được xe là mang ra bến xe gửi vào TP Hồ Chí Minh ngay. Dũng chỉ đạo đàn em mang những chiếc xe trộm cắp được gửi ở địa điểm loanh quanh bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm...

Chờ khi xe khách giường nằm chuẩn bị xuất bến thì bọn chúng mới mang ra gửi, để tránh sự can thiệp từ cơ quan chức năng. Nhóm đối tượng tại TP Hồ Chí Minh sẽ đón xe ở khu vực Suối Tiên (quận 9) rồi tiếp tục mang xe bán sang Campuchia.

Quá trình điều hành đường dây, Dũng chỉ liên lạc qua điện thoại di động. Tài xế nhà xe Bắc-Nam, các đối tượng nhận xe ở TP Hồ Chí Minh đều chỉ biết Dũng qua một cái tên giả, và cũng chưa bao giờ biết mặt hắn. Sau khi nhận được xe của Dũng gửi, các đối tượng sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho hắn. Cơ quan công an đã làm rõ chỉ trong vòng gần 1 năm, Dũng đã tổ chức trộm cắp, tiêu thụ trót lọt hàng trăm xe máy các loại, số tiền các đối tượng đã trả cho Dũng lên tới gần 3 tỷ đồng.

Dù kiếm được khá nhiều tiền, nhưng Dũng lại tỏ ra “cao tay” trong việc che mắt lực lượng chức năng. Hằng ngày đi đi về về Sơn Tây - Thanh Trì với quãng đường khoảng 60km, Dũng chỉ sử dụng một chiếc xe máy cũ, luôn mang đủ mũ bảo hiểm, gương chiếu hậu, giấy tờ xe... Với nhiều tiền án trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có, Dũng đủ kinh nghiệm để không quá “phô” việc làm ăn mờ ám của hắn.

Với những thủ đoạn tinh vi, Dũng tỏ ra khá tự tin trong việc điều hành đường dây trộm cắp xe máy. Được biết tháng 8-2017, đường dây của Dũng đã một lần bị “sờ gáy” khi lực lượng CSGT tỉnh Nghệ An tóm được 5 chiếc xe máy không giấy tờ đang được vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên nhà xe chỉ khai vận chuyển thuê cho khách, không có tên, địa chỉ nên Phòng CSGT Nghệ An đã chuyển số xe trên cho Phòng CSHS Công an tỉnh giải quyết. Một vài tuần sau, thấy tình hình vẫn có vẻ “yên ắng”, Dũng lại tiếp tục ung dung điều hành đường dây.

Dũng không hề biết rằng, hành vi phạm tội của mình và đồng bọn đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng CSHS Công an Hà Nội. Phương án để triệt phá cả ổ nhóm này đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ thời điểm “cất vó”.

3. Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội 10 Phòng CSHS cho chúng tôi biết, để bắt được đối tượng Hạ Văn Dũng đúng thời điểm như Ban chuyên án yêu cầu, tổ công tác số 6 dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Bùi Xuân Tùng, Phó trưởng Phòng CSHS đã không quản ngại khó khăn tổ chức giám sát, theo dõi mọi di biến động của hắn và ổ nhóm suốt nhiều tháng trời.

“Nếu như chỉ bắt giữ Dũng và nhánh của hắn thì không hề khó, nhưng phải chờ đúng đến thời điểm cả 7 tổ công tác đồng loạt tung quân bắt giữ toàn bộ đường dây, số lượng các đối tượng lên tới hơn 30 người, trải khắp địa bàn cả nước nên việc trinh sát phải được tổ chức rất kiên trì, kỹ lưỡng” - Thượng tá Đáp chia sẻ.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ từ chuyên án.



Hàng tuần trời, các trinh sát phải liên tục di chuyển lên Sơn Tây, rà soát mọi tuyến đường đối tượng có thể đi, đồng thời chọn phương án phối hợp để bắt giữ. Những ngày đầu tháng 10, Hà Nội đón đợt mưa phùn gió bấc đầu tiên, các cán bộ trinh sát vẫn bám trụ tại vị trí đã được phân công. Ngoài ra, các anh cũng phải dày công để có thể tiếp cận “trại chó” ở xã Tả Thanh Oai, không để các đối tượng nghi ngờ.

Cho đến trưa ngày 15-10-2017, sau khi được lệnh từ Ban chuyên án, hàng chục trinh sát Phòng CSHS bất ngờ ập vào căn lều ở xã Tả Thanh Oai, khi đối tượng Dũng vừa từ Sơn Tây xuống. Tiếp đó, các đối tượng Tuấn, Triều, Mạnh cũng nhanh chóng sa lưới pháp luật. Do công tác chuẩn bị được tổ chức kỹ càng nên việc bắt nhóm đối tượng này diễn ra một cách nhanh, gọn, không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Cũng trong ngày 15-10, tổ công tác do Trung tá Hoa Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng CSHS đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh, tổ chức bắt giữ các đối tượng Đỗ Quang Hà (49 tuổi, trú tại Bù Gia Mập, Bình Phước); Trịnh Thị Tuyết (40 tuổi, trú tại Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Hà, Tuyết chuyên nhận xe máy trộm cắp với số lượng lớn của Hạ Văn Dũng rồi bán cho một đối tượng người Campuchia tại khu vực biên giới Bình Phước, Tây Ninh.

Tổ công tác do Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng CSHS mật phục tại Đông Triều, Quảng Ninh đã bắt được nhóm đối tượng Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi); Nguyễn Văn Việt (37 tuổi) cùng trú tại Đức Chính, Đông Triều và đối tượng Nguyễn Văn Lâm (31 tuổi, trú tại Trần Hưng Đạo, Đông Triều).

Ngoài ra, các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do trộm cắp có được như: Đinh Thị Hòa, Phạm Thành Trung, Hoàng Thành Hưng, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Văn Thụy, Cao Văn Tân... cũng lần lượt sa lưới pháp luật.

Cho đến thời điểm này, chuyên án trên được đánh giá là đã thành công rực rỡ. Cơ quan công an đã triệt phá nhiều đường dây trộm cắp xe máy quy mô lớn, đặc biệt là chặt đứt hai đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy số lượng lớn ra nước ngoài.





Theo Minh Tiến (ANTG)