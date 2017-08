Ly kỳ vụ Bình Kiểm bắt cóc con Trầm Bê hơn chục năm trước

19/08/2017 12:21

Dương và Tuấn bịt mắt bịt miệng nạn nhân đưa về điểm hẹn ở đầu cầu Kinh Tẻ, quận 7, nơi Bình đang chờ sẵn...



Vụ bắt cóc hoàn hảo

Để thực hiện kế hoạch bắt cóc Trầm Trọng Ngân, ngoài Nguyễn Bùi Hữu Dư, sinh năm 1977, ngụ ấp Hải Linh, phường Kim Liên, thị xã Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình "kiểm" quyết định lôi kéo thêm Đoàn Anh Tuấn, sinh năm 1979, ngụ ở Bến Cát, Bình Dương; Bùi Hồng Linh, sinh năm 1977 ở P12, Gò Vấp và Thiều Thiên Dương, tự Dương "cao", sinh năm 1970, nhà ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh nhập cuộc.

Theo chỉ đạo của Bình, Nguyễn Bùi Hữu Dư đã mua thêm một khẩu K54 cùng 60 viên đạn. Thấy "hoả lực" chưa đủ mạnh, Bình lại điện thoại cho Phạm Văn Bình, tức Bình "thổ", sinh năm 1974, ngụ tại phường Phú Nguyễn, TX Bà Rịa - Vũng Tàu lệnh tìm mua thêm vũ khí.

Giống hệt 4 tên Dư, Dương, Linh, Tuấn, Bình "thổ" cũng là đàn em của Bình "kiểm" khi còn ngồi chung trại Huy Khiêm. Thấy Bình "thổ" tứ cố vô thân hầu như không hề có thăm nuôi, Bình "kiểm" đã bỏ tiền mua đường sữa đãi ngộ tên này, thậm chí còn chiêu nạp và "trả lương" cho Bình "thổ" mỗi tháng một triệu đồng, biến Bình "thổ" thành một thứ "âm binh" để sai khiến cả trong tù lẫn về sau. Quả nhiên, Bình "thổ" tỏ ra đắc lực, đã lùng mua được cho Bình "kiểm" một khẩu AR 15 và 298 viên đạn.

Lần ra tay thứ nhất diễn ra vào cuối tháng 11-2005, ngay giữa ban ngày, Bình trực tiếp tham gia và chỉ huy. Gã ra chợ Dân Sinh mua dây trói, băng keo chuẩn bị sẵn và giao khẩu rulô nòng ngắn cho Dương, còn mình thì giấu khẩu shoot-gun vào người, khoác áo gió trùm bên ngoài. Kế hoạch là bốn tên Bình, Dư, Dương, Tuấn sẽ chở nhau trên hai xe máy bám xe hơi của Trầm Trọng Ngân.

Bình "Kiểm" (phải) và Bùi hồng linh bị Công an xã Phước Thuận bắt.

Tên Linh giả làm người đạp ba gác đón lõng, sẵn sàng húc cản đường buộc nạn nhân phải giảm tốc độ, sau đó ủi thẳng vào đầu xe nạn nhân. Khi Ngân mở cửa bước xuống giải quyết vụ tai nạn, bốn tên sẽ ập tới dùng súng buộc nạn nhân lên xe, có hai tên không chế, trong khi tên Linh bỏ xe ba gác để cầm lái chiếc xe bị cướp chạy thẳng về điểm hẹn. Hai tên còn lại sẽ đi xe máy mở đường và cản địa. Tuy nhiên, hôm đó, nạn nhân không đến công ty nên kế hoạch bất thành.





Đêm 4-12-2005, chúng đổi chiến thuật, định "cất hàng" lần thứ hai vào ban đêm. Trận chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan vừa kết thúc, cả bọn đã tập trung đủ mặt tại siêu thị Metro An Phú. Linh thuê sẵn một chiếc xe du lịch với giá 600 ngàn đồng. Bình "kiểm" giao toàn quyền chỉ huy cho Dư, còn bản thân không lộ diện, chỉ dùng điện thoại chỉ đạo từ xa. Hắn bảo Dư: "Mày được quyền tuỳ cơ ứng biến. Tao coi sao rồi. Tháng này, sao của thằng Ngân rất sáng còn sao mạng tao thì mờ tịt. Có tao đi là xui xẻo lắm".

Theo dự định, chờ Trầm Trọng Ngân đến khúc cua đường số 7, nạn nhân giảm tốc độ để ngoặt cua, Linh sẽ dùng xe hơi ép xe máy Ngân và ra tay. Không may, theo thói quen, nạn nhân đã phóng xe rất nhanh nên tên Linh không bắt kịp. Cả bọn lại phải bỏ cuộc....

Lần thứ ba, vẫn thực hiện đúng phương án cũ, những tên bắt cóc đã thành công. Vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 20h đêm 5-12-2005, tại khu vực cạnh khu tái định cư, phường An Lạc A. Xe hơi của Linh vừa ép xe máy @ của anh Ngân vào lề, ba tên đồng bọn đã phóng tới.

Dương chĩa nòng rulô vào đầu nạn nhân khống chế, Dư kẹp cổ Ngân tống thẳng vào xe. Dương và Tuấn bịt mắt bịt miệng nạn nhân đưa về điểm hẹn ở đầu cầu Kinh Tẻ, quận 7, nơi Bình đang chờ sẵn. Dư ở lại điều khiển chiếc xe máy hiệu @ của nạn nhân, đưa ra đường Tên Lửa vứt bỏ nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, hắn gọi xe ôm chạy về cầu Kinh Tẻ nhập cùng đồng bọn.

Chơi bạo nhưng tham vặt, loại quen thói bẩn "ăn mắm hút dòi", thấy Dư về không, tiếc chiếc xe @ đắt tiền, Bình "kiểm" chửi té tát. Dư vặc lại: "Anh đã bảo cho tôi tuỳ cơ ứng biến, thấy lấy xe không tiện thì tôi vứt, chửi cái gì". Nghe vậy, Bình bèn thôi. Sợ đi qua Cầu Ông Lãnh người đông dễ bị phát hiện, Bình ra lệnh cho Linh đánh xe ngược lại, vượt cầu Calmette, theo đường Bến Chương Dương vắng người, qua Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh vòng ra xa lộ Hà Nội trực chỉ hướng Vũng Tàu.

Bình "kiểm" trước tòa.



Khi chỉ đạo tiến hành vụ bắt cóc Trầm Trọng Ngân, Bình "kiểm" nại cớ say, không đi được xe hơi nên một mình một xe máy chạy trước làm nhiệm vụ dẫn đường. Thực chất, tên tội phạm cáo già đã tính sẵn, chủ động đi riêng để dễ tháo chạy nếu không may cả bọn bị Công an phát hiện và truy đuổi.

Khoảng 23h đêm, xe của chúng tấp vào nhà nghỉ Hồng Phúc, một khu nhà trọ gồm nhiều bungalow riêng biệt ở xã Phước Thuận, Xuyên Mộc. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Bình "kiểm" thường chui rúc ở khu vực cư xá Lữ Gia, quận 11 nên quen biết với chủ của khu nhà nghỉ Hồng Phúc, nơi sau này hắn thường xuyên thuê phòng.

Vì thế, vào đến nơi, cả bọn không cần xuống xe, không xuất trình giấy tờ nhưng cũng không ai hỏi han gì. Một mình Bình vào lấy chìa khoá và hướng dẫn chiếc xe chở nạn nhân đánh đuôi vào tận cửa, kè nạn nhân vào phòng không hề bị ai phát hiện. Trầm Trọng Ngân bị trói chặt vào giường, miệng bị dán băng keo nên không thể kêu cứu.

Theo lệnh của Bình, Linh đã quay về TP HCM trả chiếc xe thuê, sau đó đón xe đò quay lại nhập bọn cùng băng nhóm. Trong vòng 30 phút giữa đêm 5-12, nhóm tội phạm đã 8 lần gọi vào điện thoại cho gia đình nạn nhân đòi "Không báo Công an. Chuẩn bị 10 triệu USD tiền chuộc. Chỉ toàn tiền 100 USD. Nếu không đáp ứng, con trai ông bà sẽ bị bắn". Việc gọi điện, Bình "kiểm" cũng không tự làm mà giao cho đàn em. Hắn sợ bị người nhà nạn nhân nhận diện giọng nói.

Ban đầu gia đình nạn nhân không tin việc con trai họ bị bắt cóc, đòi gặp bằng được anh Trầm Trọng Ngân. Nạn nhân chỉ kịp thông báo vắn tắt: "Con bị bắt cóc, bị trói, bị bịt miệng...", Bình đã giật điện thoại lại ngay. Gia đình ông Trầm Bê cho biết không thể gom nổi số tiền chuộc quá lớn ngay tức khắc, xin bớt xuống một nửa (5 triệu USD).

Câu trả lời của những tên bắt cóc là: "Vậy thì chuẩn bị nhận xác nó đi là vừa". Sợ hãi, gia đình nạn nhân đồng ý giá tiền chuộc, nhưng xin khất vài ba ngày để lo, bởi số tiền mặt quá lớn. Bình "kiểm" và cả bọn đồng ý và tắt luôn điện thoại. Hí hửng, chúng yên tâm chờ đợi và bắt đầu mơ đến những cuộc chơi bời trác táng với số tiền khổng lồ.

Kết cục bất ngờ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã tung ngay trinh sát xuống địa bàn để nắm tình hình đồng thời báo cáo ngay với BGĐ Công an Thành phố để xin ý kiến.

Theo sự chỉ đạo của BGĐ, trực tiếp là Đại tá Phan Anh Minh, toàn bộ quân số của đội 3 (Đội chống tội phạm có tổ chức), PC14 đã được tung ngay vào cuộc, kết hợp với Công an Bình Tân rà soát mọi mối thông tin, quyết tìm ra tung tích và giải cứu con tin an toàn trước khi những tên bắt cóc có hành vi manh động.

Dẫn đối tượng trong vụ Bình "kiểm" về Công an điều tra.



Diễn tiến vụ việc nhanh chóng được dựng lại. Với chi tiết bọn bắt cóc sử dụng xe du lịch, lãnh đạo PC14 nhận định: đây là một vụ bắt cóc có tổ chức, có chuẩn bị rất kỹ lưỡng với sự tham gia của nhiều tên tội phạm. Chiếc xe sử dụng trong vụ bắt cóc chắc chắn phải là xe thuê, có thể lắp biển số giả. Chẳng thằng ngu nào dùng xe nhà, biển số thật đi làm một vụ chắc chắn sau đó sẽ ầm ĩ như vụ này cả. Do đó, một loạt địa chỉ cho xe thuê du lịch đã được các trinh sát rà soát ngay trong đêm.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, trước nửa đêm 5-12, trinh sát đã nắm gọn trong tay bản hợp đồng thuê xe của Bùi Hồng Linh với thời gian sử dụng trùng khớp với thời gian diễn tiến của vụ bắt cóc. Linh từng ngồi trại Huy Khiêm, cùng thời gian với Bình "kiểm", một kẻ mà anh em đội 3, PC 14 đã nhẵn mặt.

Trước khi vụ bắt cóc xảy ra, một số nhân chứng (cũng là dân giang hồ) đã kịp ghi nhận sự có mặt của Bình "kiểm" tại khu vực gần chỗ bắt cóc. Sự trùng hợp này đã khiến cái tên Bình "kiểm" được liệt vào danh sách nghi can. Chi tiết này đã đưa đến quyết định rà soát lại toàn bộ danh sách các đối tượng có quan hệ quen biết với Bình "kiểm", đặc biệt là những đối tượng từng cải tạo tại trại Huy Khiêm thời điểm 1999-2000. Sau này, khi vụ án đã được khám phá, quả thật các đối tượng tham gia đều không hề nằm ngoài danh sách được lập.

Lãnh đạo PC 14 nhận định: chắc chắn bọn bắt cóc sẽ đưa nạn nhân ra một vùng hẻo lánh nhưng không quá xa thành phố để khống chế trong thời gian thương lượng chuyện tiền chuộc. Rất có thể, nơi giấu nạn nhân sẽ thuộc địa bàn Đồng Nai hoặc Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an TP HCM đã chính xác ngay từ những phán đoán đầu tiên, nhưng việc giải cứu con tin và bắt giữ đối tượng, họ lại không nhanh bằng một tốp Công an xã Phước Thuận, Xuyên Mộc. Chẳng có gì ly kỳ cho lắm, chỉ là một sự phát hiện tình cờ, một cuộc giải cứu… lãng xẹt! Khoảng 1h45 phút sáng 7-12-2005, Công an xã này đã phát hiện ra việc một nhóm thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang nghỉ tại nhà trọ Hồng Phúc.

Chiếc xe đưa họ đến đã biến mất, trong khi đám khách trọ vẫn còn ở lại trong một bungalow của khu nhà nghỉ, 2 ngày liền không ai ló đầu ra ngoài. Thức ăn nước uống, chủ nhà trọ phục vụ nhưng chỉ đưa đến cửa là có người ra đón nhận, không được vào phòng. Khách nghỉ, không biết mấy người cũng yêu cầu... không phục vụ, không vào dọn phòng. Phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng Đồn 429, Công an xã đã tiến hành kiểm tra hành chính khu nhà nghỉ Hồng Phúc và phát hiện được anh Trầm Trọng Ngân bị trói, miệng bị bịt giẻ đang nằm trên giường.

Ngay khi vừa nhác thấy bóng tổ kiểm tra, một thanh niên đã lao vụt ra, bỏ chạy. Một phát đạn hơi cay bắn thẳng vào mặt đã khiến hắn lảo đảo rơi tõm xuống ao cá và bị bắt giữ. Thật không ngờ, hắn chính là Bình "kiểm"! Ba tên Đoàn Anh Tuấn, Bùi Hồng Linh và Nguyễn Bùi Hữu Dư cũng không kịp có bất kỳ hành động chống cự nào, lần lượt tra tay vào còng. Súng để ngay trên bàn, trên giường nhưng chúng chưa kịp đụng tới thì còng số 8 đã bập vào tay.

Khám xét hai căn phòng chúng thuê, Công an thu được một khẩu K54, hai hộp tiếp đạn 14 viên, một khẩu ru lô nòng ngắn 14 viên đạn, một khẩu shoot-gun với 30 viên đạn cùng 6 triệu đồng, 2 cuộn băng keo, dây trói...

Tại trụ sở Công an huyện Xuyên Mộc, tiến hành khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận chúng đã tham gia vụ bắt cóc tống tiền anh Trầm Trọng Ngân theo sự sắp đặt và chỉ huy của Bình "kiểm" với đầy đủ chi tiết.

Ngoài 4 tên đã bị bắt, chúng khai còn có sự tham gia của Thiều Thiên Dương. 1h chiều cùng ngày, Dương "cao" được đưa về trại giam để “hội tụ” cùng băng nhóm.

Khi vụ bắt cóc tống tiền 10 triệu USD bị khám phá, Công an TP Hồ Chí Minh đã có dịp làm rõ một lần nữa cấu trúc của giới giang hồ, đặc biệt là giang hồ Trà Bắc. Dù tù tội, dù trả giá, giang hồ vẫn không làm gì có chuyện hoàn lương, cho đến khi sức tàn lực tận. Bởi, ngay cả khi đã bó thân trong tù, Bình "kiểm vẫn chuẩn bị cho việc tái phạm tội, nếu có cơ hội được tự do.

"Kho" vũ khí của những tên tội phạm bị thu giữ khá dồi dào với 5 khẩu súng và khoảng 350 viên đạn các loại. Theo lời khai của Bình "kiểm" và đồng bọn thì trong 5 khẩu súng bị thu giữ, có tới 3 khẩu được hắn chuẩn bị sẵn từ cách đó... 4 lần ngồi tù.





Theo Báo An Ninh Thế Giới