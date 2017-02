Màn kịch của người tình em họ

11/02/2017 13:26

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Rời miền quê chiêm trũng, Phạm Văn Minh khăn gói về Hà Nội trọ học trong niềm tự hào của gia đình và bạn bè. Minh càng khiến các bậc sinh thành hãnh diện khi cậu ta vinh dự nhận được suất học bổng của một trường đại học danh giá của Hà Nội rồi sang Singapore du học.

Hơn hai năm đèn sách, Minh về nước... Với tấm bằng kỹ sư tin học, anh ta nhanh chóng có được một việc làm ở nhiều công ty trong và ngoài nhà nước. Nhưng với bản tính "cả thèm, chóng chán", Minh chỉ làm được một thời gian ngắn thì bỏ việc.

Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra.

Cũng trong thời gian này, giữa Minh và cô bạn học là Phạm Thị Lan Hương (cũng trú tại Nam Định) đã thuê nhà trọ và ăn ở với nhau như vợ chồng. Công việc của Minh không ổn định, trong khi thu nhập của người bạn gái cũng bấp bênh nên kinh tế rất chật vật. Chỉ tính riêng khoản tiền thuê nhà, Minh cũng đã nợ gia chủ gần 1 năm...

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Trần Trung Kiên (trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) gửi đến cơ quan điều tra. Theo lời khai của Kiên thì trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu, anh cùng gia đình về quê, nhờ Minh đến trông nhà từ ngày 24 đến ngày 26-1 (căn nhà của anh Kiên ở BT4 Linh Đàm). Vì Minh là bạn trai của Hương (Hương là em họ của Kiên) nên nạn nhân đã tin tưởng, giao toàn bộ chìa khóa cho đối tượng này.

Sau Tết nguyên đán Đinh Dậu, Trang (là chị ruột của Hương) có việc lên Hà Nội sớm nên Kiên đã giao lại chìa khóa cho Trang nhờ trông nhà. Khi Trang mở cửa thì phát hiện căn nhà đã bị lục soát, chiếc két sắt để ở tầng 2 bị đục phá... Ngoài tiền và vàng, đối tượng còn lấy đi một chiếc máy tính, một máy ảnh.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan Công an phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn: Khóa cửa căn nhà bị đập dập nhưng vết đập này không đủ mạnh để kẻ gian có thể phá khóa, đột nhập vào căn nhà; trên tầng 2 của tòa nhà, chấn song cửa cũng bị bẻ tung nhưng kẻ gây án không tính được rằng, nếu lỗ hổng như vậy thì một người không thể chui lọt...

Với những thông tin thu thập được, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai khẳng định, đối tượng đột nhập vào nhà bằng lối cửa chính.

Song vào thời điểm đó, việc xác định nghi can gây án gặp rất nhiều khó khăn, do gia đình nạn nhân đưa chìa khóa cho rất nhiều người. Trong khi đó, nghi can Minh, qua tìm hiểu thông tin tại nơi cư trú vẫn được đánh giá là một thanh niên ngoan ngoãn. Đối tượng này không rượu chè và hút thuốc lá...

Quá trình khám nghiệm, Công an còn thu giữ nhiều đầu mẩu thuốc lá và hai bơm kim tiêm có nước màu vàng ở bên trong cùng một chiếc điện thoại di động. Trong nội dung tin nhắn ở điện thoại được thu giữ, thể hiện như một nhóm đối tượng rủ nhau cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản...

Trong khi Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai đang xác minh thì một đối tượng liên tục nhắn tin vào máy điện thoại mà cơ quan Công an đã thu giữ tại hiện trường, cũng với nội dung rủ đối tượng này đi trộm cắp.

Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, các trinh sát hình sự đã phát hiện thấy những điểm bất thường. Từ đó, họ tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với Minh.

Gần một ngày đấu tranh, Minh quanh co không nhận tội. Ngoài việc động viên, thuyết phục, các trinh sát được giao nhiệm vụ đã chứng minh việc sử dụng thời gian của Minh. Đến lúc này, màn kịch của gã em rể hờ đã được phơi bày.

Thời điểm gần Tết Nguyên đán, Minh túng tiền tiêu xài. Vì thế, khi được giao nhiệm vụ trông nhà, đối tượng đã nảy sinh ý định phạm tội.

Minh mua một xà cầy sắt tại đường Đê La Thành phá cửa két sắt để tại tầng 2, lấy được 20 triệu đồng cùng 2 chiếc nhẫn vàng. Tiếp đó, anh ta đập vỡ lợn đất lấy đi 750 nghìn đồng và lấy chiếc máy tính, máy ảnh và một máy đồ chơi...

Để tránh bị phát hiện, Minh mua hai chiếc sim rác lắp vào 2 máy điện thoại để ở tầng 1 và tự tay nhắn tin vào hai máy điện thoại với nội dung liên quan đến việc rủ nhau đi trộm cắp, mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra, tạo bằng chứng ngoại phạm. Sau đó, đối tượng cố tình để lại một chiếc điện thoại tại hiện trường...

Về các mẩu thuốc lá thu được tại nơi xảy ra vụ án, Minh khai rằng không hút thuốc nhưng anh ta nhặt các mẩu thuốc lá ở bên ngoài đặt vào nhà. Tiếp đó, đối tượng dùng kim tiêm, bơm nước mỳ tôm vào đó nhằm dựng lên màn kịch một nhóm đối tượng nghiện, đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo Xuân Mai (CAND)