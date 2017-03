Mẹ vắng nhà, con rủ bạn gái sống "bầy đàn"

03/03/2017 13:35

Nhiều nhóm thanh niên mang theo hung khí, gây hàng loạt vụ trọng án, cướp tài sản rất táo tợn. Qua các vụ việc được cơ quan công an phát hiện, một phần lỗi do chính gia đình lơ là quản lý con cái dẫn đến bạn bè xấu lôi kéo phạm pháp hình sự…

Một ngày cuối tháng 1-2017, Tổ tuần tra CSGT Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) và Công an xã Long An phát hiện căn nhà tại ấp Long Tân có nhóm thanh niên tụ tập với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Bên trong căn nhà có 4 thanh thiếu niên đang có biểu hiện ngáo đá, kèm đó là nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý cùng một số hung khí có tính sát thương cao như mã tấu, đao kiếm…

Tại trụ sở Công an, nhóm thanh niên này khai tên Bùi Hồ P.A. (14 tuổi, nữ sinh lớp 9), Trương Hoàng Minh C (15 tuổi, ngụ xã Long An), Huỳnh Tấn Đạt (22 tuổi, ngụ xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít) và con trai chủ nhà Võ Minh Thật (19 tuổi).

Kết quả test nhanh, cả 4 thanh thiếu niên đều dương tính với ma tuý. Cả nhóm thừa nhận, cha mẹ Thật có công chuyện vắng nhà vài ngày. Thật rủ bạn bè đến “đập đá” tập thể khoảng 2-3 ngày thì bị lực lượng Công an kiểm tra.

Nhóm thanh niên “choai choai” sống bầy đàn và rủ nhau đập đá. Mới 21 tuổi, Lê Huy (ngụ TP Long Xuyên, An Giang) có “thâm niên” 6 năm sử dụng ma tuý đá. Khuya 22-2, sau khi phê thuốc, Huy gọi taxi đến để đi từ Long Xuyên ra sân bay Trà Nóc (Cần Thơ). Trên đường đi, Huy đánh gục tài xế, cướp taxi chạy thẳng vào trung tâm TP Cần Thơ.

Lực lượng tuần tra (CSGT, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm) phát hiện, truy đuổi thì đối tượng tăng tốc tháo chạy tên QL1A, hướng từ Cần Thơ đi TP HCM. Để đảm bảo cho người dân lưu thông trên đường, Công an TP Cần Thơ đã thông báo cho lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang phối hợp, đón lõng chặn bắt nghi phạm. Huy chạy được khoảng 120km thì vứt xe ven đường, rồi lao vào vườn cây lẩn trốn và bị bắt giữ sau đó.

Khi đưa về trụ sở lấy lời khai, Huy mắt ngó láo liên; ai hỏi gì cũng cười và lắc đầu. Cán bộ điều tra lấy lời khai, Huy thừa nhận bị ngáo đá, mê phim hành động và rất thích cảnh quay cảnh sát truy bắt tội phạm nên gây ra vụ cướp xe để thử cảm giác mạnh. Rất may trong quá trình trốn chạy, Huy không gây TNGT, nếu không thì hậu quả rất khó lường vì đối lượng lưu thông với tốc độ có lúc lên đến 120km/h.

Tương tự, Trần Thế Hiển (24 tuổi, ngụ xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm) bị nghiện ma tuý nặng. Sau khi sử dụng ma tuý, Hiển chạy xe máy quanh các tuyến phố vắng trong nội ô TP Vĩnh Long.

Thanh niên này dừng xe, vào cửa hàng điện thoại 126 trên đường 2-9 (phường 11) hỏi mua iPhone 6, rồi cướp lao ra đường bỏ chạy. Chủ quán nhanh chân đuổi theo, quật ngã nghi phạm và tri hô người dân giúp sức, bắt giữ.

Những tháng đầu năm 2017, tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang… xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản, chống người thi thành công vụ do thanh niên sử dụng ma tuý gây ra, ảnh hưởng đến ANTT.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bến Tre (Bến Tre) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Minh Thương (20 tuổi, ngụ xã Phú Hưng) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Thương bị nghiện ma tuý nặng và không có việc làm ổn định.

Khoảng 7h ngày 20-1, Thương sử dụng ma tuý thì bị ảo giác. Thanh niên này cầm dao sang nhà hàng xóm chửi bới, rượt chém bà Võ Thị Bích Thy gây thương tích vùng cổ và vai.

Lực lượng Công an nhanh chóng xuống hiện trường, khống chế đối tượng và thu giữ 3 con dao nhọn. Khi được đưa về trụ sở Công an, Thương nói năng lung tung và vẫn còn phê ma tuý.

Sáng 15-2, Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi, ngụ phường 5, TP Mỹ Tho) bị ngáo đá nên cầm thanh sắt di dọc đường Đoàn Thị Nghiệp đập bể hàng loạt tủ kính của nhà dân, lao vào quán cà phê bật lửa đốt…

Đại úy Phan Văn Hoàng, cán bộ Công an phường 5 cùng đồng đội xuống hiện trường xử lý. Tuấn hung hăng cầm dao rượt chém vào tay cán bộ làm nhiệm vụ, gây thương tích. Nén cơn đau, Đại úy Hoàng cùng đồng đội tước hung khí, khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an.

Qua xác minh, Tuấn có 2 tiền án về tội gây rối trật tự. Theo lời khai của nghi phạm, do phê ma tuý nên cầm thanh sắt đập phá lung tung để thoả chí.

Thời gian qua, nhiều vụ trọng án xảy ra tại các tỉnh miền Tây, bắt nguồn từ việc các đối tượng sử dụng ma tuý đá. Lý Cường (22 tuổi) và Thạch Vi Sa (28 tuổi, cùng ngụ xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), cả hai nghiện ma tuý nặng và không có nghề nghiệp ổn định.

Tối 18-11-2016, Sa và Cường cùng nhau sử dụng ma tuý, rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, Sa tổ chức tiệc nhậu. Trong lúc uống rượu, Cường và Sa xảy ra mâu thuẫn. Sa có lời nói xúc phạm, đuổi Cường ra khỏi bàn nhậu. Bực tức, Cường về nhà lấy con dao đâm ngay ngực bạn nhậu gây tử vong. Thời điểm gây án, Cường vẫn còn phê đá.

“Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma tuý ở một số vùng quê có diễn biến phức tạp, lây lan. Gia đình không kiểm tra, nơi lỏng quản lý con cái nên bị bạn bè xấu lôi kéo. Số người nghiện sống ngoài cộng đồng có chiều hướng gia tăng, dẫn đến việc kéo theo thêm nhiều con nghiện mới.

Trong nhiều vụ án trộm cắp, cướp giật được cơ quan điều tra phát hiện, làm rõ thì có nhiều trường hợp là do nghiện ma tuý, dẫn đến phạm pháp hình sự”, một cán bộ điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho hay.

Theo Văn Vĩnh (CAND)