Nghi phạm vụ án chấn động Đồng Nai hứa ra đầu thú

01/06/2017 11:11

Xuất phát từ mâu thuẫn tại quán karaoke, một nhóm thanh niên đã dùng súng và mã tấu để "nói chuyện", khiến ông Nguyễn Thanh Sang (34 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tử vong.

Bị chém khi đang uống cà phê

Theo xác minh của cơ quan công an, vào khoảng 22 giờ ngày 29-5, trong lúc ông Sang đang cùng các bạn ngồi uống cà phê tại một quán cà phê ở khu Chợ Mới, thị trấn Long Thành thì có chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy đến.

Từ trên xe, một thanh niên cầm khẩu súng bước vào quán rồi hướng về phía ông Sang nổ súng. Sau đó, 2 đối tượng đi xe máy trờ tới, đối tượng ngồi sau xe máy cầm mã tấu nhảy xuống, lao đến chém ông Sang nhiều nhát khiến ông gục ngay tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa Long Thành cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng và tiến hành khám nghiệm, thu giữ 2 viên đạn bi. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định nạn nhân đã bị 9 vết chém vào đầu, bụng, lưng…, làm mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Xác định đây là vụ trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã cử trinh sát của các đội nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Với những kết quả thu tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và lời khai của các nhân chứng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận định đây có thể là vụ giải quyết mâu thuẫn giữa các đối tượng giang hồ cộm cán ở địa phương nên đã tung lực lượng vào cuộc để xác minh.

Chém người vì mâu thuẫn từ trước?

Sau gần một ngày điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ thanh toán dẫn đến chết người này.

Cụ thể, vào tối 27-5, Nguyễn Đình Quyền (22 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành) đã đến quán karaoke Y.M (ở khu Chợ Mới, thị trấn Long Thành) dự sinh nhật của một người bạn. Tiệc tàn, Quyền lấy xe ra về thì gặp Bùi Trí Bảo (19 tuổi, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, khách hát karaoke ở phòng bên cạnh) và cả 2 đã có lời qua tiếng lại, dẫn đến đánh nhau.

Sự việc đã được mọi người can ngăn và ai về nhà nấy. Sau đó, Quyền thấy mình có lỗi nên đã nhiều lần gọi điện cho Bảo nói lời xin lỗi, nhưng không được Bảo chấp nhận mà quyết đòi gặp mặt Quyền để “nói chuyện”.

Tối 29-5, trong lúc cùng ông Sang và một số người bạn ngồi uống cà phê tại khu Chợ Mới, Quyền lại nhận được điện thoại của Bảo đề nghị gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, Quyền nhắn tin hẹn Bảo sáng hôm sau gặp mặt, nhưng Bảo vẫn liên tục gọi điện cho Quyền.

Ngồi bên cạnh, ông Sang thấy vậy đã hỏi lý do thì Quyền kể lại việc mâu thuẫn với Bảo hôm trước. Biết Bảo là cháu của Bùi Thanh Minh (33 tuổi, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành), vốn là người có quen biết với mình nên ông Sang nói sẽ giúp Quyền giải quyết mâu thuẫn giữa 2 bên.

Một lúc sau, khi Minh gọi điện cho Quyền thì Quyền đưa điện thoại cho ông Sang nghe. Hai bên trao đổi qua lại một lúc thì Minh tắt máy, rồi liên lục nhắn tin, gọi điện cho Quyền hỏi chỗ Quyền và ông Sang đang ngồi, nhưng Quyền không trả lời máy.

Tưởng mọi chuyển đã ổn, Quyền và nhóm bạn tiếp tục ngồi uống cà phê thì lát sau thấy một thanh niên đi xe ô tô 7 chỗ cầm súng đi vào quán. Lo sợ, nhóm của Quyền bỏ chạy, ông Sang ngồi lại thì bị người thanh niên cầm súng nhắm bắn nhiều phát rồi quay lại xe.

Bị bắn, ông Sang đuổi theo người này và 2 bên xảy ra giằng co. Cùng lúc này, 2 thanh niên đi xe máy chạy đến và người ngồi sau cầm mã tấu xông đến chém ông Sang nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên này đã lên xe bỏ trốn.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định các nghi can liên quan đến vụ chém chết ông Sang là Bùi Thanh Minh. Sau khi gây án, biết ông Sang đã chết, Minh liên hệ với cơ quan công an thừa nhận bản thân có liên quan đến vụ án và hứa sẽ ra đầu thú. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật.





Theo Trần Danh (Báo Đồng Nai)