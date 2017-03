Người đàn bà đẹp bí ẩn nhưng chỉ thích ở phòng trọ

04/03/2017 07:52

Đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Thị Bình, 38 tuổi, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nguyên cán bộ thanh tra thuộc tỉnh Hòa Bình, đã được dẫn độ từ Lào về Việt Nam an toàn và di lý ngay về Công an tỉnh Hòa Bình để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.

Theo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) Công an tỉnh Hòa Bình, đối tượng Nguyễn Thị Bình nguyên là công chức thanh tra tỉnh này nhưng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định truy nã đặc biệt số 02, ngày 8-11-2016.

Thông tin ban đầu do Công an tỉnh Hòa Bình cung cấp, bằng biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng phát hiện đối tượng đã trốn sang Lào sinh sống và có khả năng lừa đảo các Việt kiều.

Để truy bắt đối tượng truy nã, phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã có công văn gửi Cục Cảnh sát TNTP Bộ Công an đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng.

Qua xác minh, Cục Cảnh sát TNTP đã báo cáo lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát xin ý kiến và được lãnh đạo cấp trên chỉ đạo phối hợp với Cục Đối ngoại và các đơn vị liên quan trao đổi thông tin với cơ quan chức năng thuộc Bộ An ninh Lào để sớm truy bắt đối tượng.

Theo thông tin nắm được, trong thời gian từ năm 2013 đến tháng 10-2016, với thủ đoạn nhận tiền của các bị hại, hứa hẹn xin việc cho họ, đối tượng Nguyễn Thị Bình đã lừa đảo, chiếm đoạt của 91 người ở địa bàn tỉnh Hòa Bình và nhiều địa phương khác, với số tiền hơn 21 tỉ đồng.

Căn cứ vào đơn tố giác của các bị hại và kết quả xác minh, điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng Nguyễn Thị Bình đã bỏ trốn. Sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã có công văn gửi Cục Đối ngoại đề nghị Ban Tổng Thư ký Interpol ra lệnh truy nã quốc tế đối tượng Nguyễn Thị Bình.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm truy bắt tội phạm, Cục Cảnh sát TNTP đã phối hợp với các đơn vị liên quan phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ An ninh Lào tổ chức xác minh, phát hiện đối tượng hiện đang lẩn trốn tại thủ đô Vientiane-Lào. Các lực lượng đã lên kế hoạch xác minh, truy bắt đối tượng, đến ngày 8-2-2017 đã bắt giữ đối tượng an toàn tại địa bàn bản Na Xay, huyện Say Sệt Thà, Thủ đô Viêng Chăn khi Bình đang trên đường đi đến nhà người quen.

Qua khai thác nóng tại Lào, đối tượng thừa nhận mình là người có tên trong Quyết định truy nã và khai báo bước đầu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng. Sau đó, đối tượng Nguyễn Thị Bình đã bị giam giữ tại trại giam của Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào.

Từ ngày 28-2 đến ngày 3-3, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn, thành viên là Trưởng phòng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Hòa Bình, Trưởng phòng 2 Cục Cảnh sát TNTP cùng cán bộ Cục đối ngoại đã sang công tác tại Lào, bàn về hợp tác trong phòng chống tội phạm nói chung và kế hoạch tiếp nhận, dẫn độ đối tượng truy nã quốc tế về Việt Nam.

Đoàn đã tiếp nhận đối tượng truy nã, sau đó dẫn độ đối tượng về Việt Nam trên chuyến bay tối ngày 2-3 từ Thủ đô Viêng Chăn -Lào về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Lực lượng Công an dẫn độ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bình (áo đen) từ Lào về Việt Nam

Tổ công tác Cục Cảnh sát TNTP, Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng Cục An ninh cửa khẩu Bộ Công an, lực lượng an ninh hàng không và các đơn vị liên quan tiến hành tiếp nhận đối tượng an toàn, đúng pháp luật không làm ảnh hưởng đến ANTT tại sân bay và hành khách đi trên máy bay cũng như khách trong khu vực ga quốc tế.

Bước đầu, Bình khai nhận, do không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn sang Lào. Những ngày đầu, Bình thuê khách sạn ở nhưng thấy tốn kém nên đã liên hệ với người quen để thuê phòng trọ với giá 200 USD/1 tháng tại một bản thuộc thủ đô Vientiane.

Lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng các lực lượng tham gia truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Sau khi nghe báo cáo về nôi dung vụ án và quá trình truy bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bình, ngày 23-2-2017, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định khen thưởng cho Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hòa Bình mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Số tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí truy nã năm 2017 của Bộ Công an do Tổng cục Cảnh sát quản lý.

Theo Anh Hiếu (CAND)