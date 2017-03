Nữ giáo viên trẻ có tài "thổi lỗ tai" ở thành Vinh

13/03/2017 17:32

Cơ quan CSĐT CATP Vinh (Nghệ An) vừa kết luận điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc Anh (1983, trú P. Cửa Nam, TP Vinh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi phạm tội, Anh là giáo viên, từ năm 2013 – 2016 đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua hình thức xin việc làm vào các cơ quan, công sở. Trong khi CQĐT đang điều tra vụ án thì Anh lại tiếp tục thực hiện các chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian dạy tại Trường THCS Nghi Ân, TP Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh “hé lộ” với chị Lê Thị Diệu Thúy (cán bộ văn thư của trường) là có thể “chạy” được 1 suất giáo viên dạy tại TP Vinh. Tin lời đồng nghiệp, chị Thúy đưa vợ chồng bà Ngọc đến gặp Anh để đặt vấn đề xin việc cho con gái là Nguyễn Thị Loan.

Tại đây, Anh nói với bà Ngọc sẽ nhờ một cán bộ làm việc trong UBND tỉnh để xin cho Loan vào dạy tại Trường Tiểu học Nghi Kim. Anh yêu cầu bà Ngọc phải đặt cọc trước 120 triệu đồng làm chi phí xin việc. Vợ chồng bà Ngọc đưa đủ số tiền trên và được Anh viết giấy nhận tiền, hẹn trong tháng 10-2013 con gái bà Ngọc sẽ có quyết định biên chế, nếu không xin được việc thì sẽ trả lại toàn bộ số tiền.

Để tiếp tục lấy lòng tin, Anh nhờ người làm giả quyết định (photocopy) của Chủ tịch UBND TP Vinh, nội dung: “Tiếp nhận và tuyển dụng Nguyễn Thị Loan vào làm giáo viên ở Trường Tiểu học Nghi Đức” rồi đưa cho chị Thúy và nói: “Đây là quyết định đi làm của cháu Loan, nhưng vì chưa làm xong hồ sơ thủ tục nên chỉ photocopy để cho gia đình biết, chứ chưa ban hành chính thức, phải chuẩn bị thêm 30 triệu đồng nữa”. Chị Thúy đã đưa tờ quyết định photocopy trên về nói với bà Ngọc. Tin tưởng đó là quyết định thật, ngày 10-1-2014, bà Ngọc đã đưa thêm cho Anh 30 triệu đồng.

Vì nhiều lần thất hẹn với bà Ngọc, sợ bị tố cáo, Anh trả lại 85 triệu đồng. Số tiền còn lại, Anh nhờ một người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho bà Ngọc giữ. Anh còn nói như trách bà Ngọc: “Đây là bìa đỏ của người có liên quan đến xin việc cho cháu Loan, bà cầm lấy... Tôi làm phúc không khéo còn xúc phải tội”. Từ khi trao bìa đỏ giả cho bà Ngọc, Anh không đến lấy và cũng không trả số tiền còn nợ cho bà Ngọc.

Bà Ngọc gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Ngọc Anh. Tại Bản kết luận trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh Nghệ An kết luận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi đến giám định là giấy chứng nhận giả. Sau khi làm rõ hành vi phạm tội, cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án đối với Nguyễn Thị Ngọc Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ, cũng thông qua quen biết, chị Lô Thị Thúy Hằng (trú P. Quang Trung, TP Vinh) đã nhờ chị Thúy đưa hồ sơ của em gái mình là Lô Thị Thanh Hạnh để nhờ Anh xin việc.

Đầu tháng 9-2015, chị Hằng đưa em gái đến gặp Anh. Tại đây, Anh nói dối với chị Hằng và chị Hạnh: “Có một suất vào làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An), chi phí 180 triệu đồng”. Anh còn nói dối: “Nhờ quen biết với một người nhà của Chủ tịch UBND tỉnh nên chắc chắn sẽ xin được, nhưng phải đặt cọc trước 90 triệu đồng, hẹn đến ngày 12-10-2015 sẽ có quyết định đi làm”. Tin tưởng, chị Hằng đã đưa cho Anh trước 50 triệu đồng.

Để chiếm đoạt số tiền trên, ngày 11-11-2015, Anh đã làm giả hợp đồng với nội dung nhận chị Lô Thị Thanh Hạnh vào làm tại Chi cục Phòng chống TNXH tỉnh Nghệ An rồi đưa đến “lòe” bà Hòa (mẹ của chị Hằng và chị Hạnh) xem, lấy tiếp 10 triệu đồng. Sau đó, Anh đòi lấy lại “Bản hợp đồng” trên đem về đốt nhằm phi tang. Tháng 12-2015, Anh tiếp tục nói dối với gia đình bà Hòa, nếu muốn có quyết định đi làm sớm thì phải đưa thêm 30 triệu đồng. Trong 2 ngày 24, 25-12-2015, gia đình bà Hòa đã đưa cho Anh đủ số tiền trên và Anh hứa đầu tháng 1-2016 sẽ có quyết định.

Để trốn tránh việc trả nợ cho gia đình bà Hòa, ngày 9-3-2016, Anh làm giả 1 danh sách trúng tuyển nhân sự quý 1 có chữ ký của Giám đốc và con dấu của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, trong đó có tên Lô Thị Thanh Hạnh và đưa đến cho gia đình bà Hòa, thông báo cháu Hạnh đã trúng tuyển. Ngay sau đó, Anh dùng lời lẽ ngon ngọt để thu lại bản danh sách trên đưa về tiêu hủy. Nhưng do khi xem bản “Danh sách trúng tuyển”, chị Hạnh đã dùng điện thoại chụp lại và đưa đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An kiểm tra thì cơ quan này trả lời, không phát hành danh sách như trên. Sau đó, bà Hòa đã gửi đơn tố cáo Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi làm rõ hành vi phạm tội, ngày 20-6-2016, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Ngọc Anh và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT CATP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Điều đáng nói, khi Đội Điều tra Tổng hợp CATP Vinh đang thụ lý vụ án, lợi dụng trong thời gian đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, UBND TP Vinh ra quyết định buộc phải thôi việc, Nguyễn Thị Ngọc Anh tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Thông qua mối quan hệ quen biết, Anh đã xin cho con gái anh Kiệm (trú TT Quán Hành, H. Nghi Lộc, Nghệ An) vào thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Anh nói với anh Kiệm: “Anh biết ai cần xin việc làm thì giới thiệu cho em”. Thông qua anh Kiệm, anh Nguyễn Huy Chất (trú xã Nghi Trường, H. Nghi Lộc) đã gọi điện thoại cho Anh để xin cho con gái là Nguyễn Thị Dung (1994) vào làm việc tại Nghệ An. Đầu tháng 7-2016, Anh gặp anh Chất và nói có thể xin được cho cháu Dung vào làm tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An hoặc Bệnh viện Nội tiết tỉnh, nhưng phải đặt cọc trước 150 triệu đồng, sau 2 tuần sẽ có quyết định đi làm.

Ngày 15-7-2016, anh Chất cùng con gái đến gặp Anh tại nhà riêng ở đường Hồ Hán Thương, P. Cửa Nam, TP Vinh. Anh hứa sẽ xin cho Nguyễn Thị Dung vào làm điều dưỡng viên tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, sau 2 tuần chắc chắn sẽ có hợp đồng đi làm và 6 tháng sau sẽ được biên chế. Anh Chất đã 2 lần đưa cho Anh tổng số tiền 150 triệu đồng. Sợ anh Chất đòi lại tiền, Anh đã nhờ làm giả 1 hợp đồng của Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An về việc nhận Nguyễn Thị Dung vào làm hợp đồng ở bệnh viện rồi đưa cho anh Chất, dặn dò: “Đây là hợp đồng của cháu Dung, nhưng chưa ban hành chính thức vì phải sửa một số nội dung nữa”. Sau khi cho anh Chất xem, Ngọc Anh cũng đã lấy lại “Bản hợp đồng” trên. Biết mình bị lừa, anh Chất viết đơn tố cáo Anh gửi cơ quan CA.

Sau khi khởi tố bị can, làm rõ hành vi phạm tội, mới đây, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển VKSND đề nghị truy tố Nguyễn Thị Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự.

Theo Hữu Trọng (CAĐN)