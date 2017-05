Rợn người với bản hợp đồng tội ác

28/05/2017 08:28

Nhắc đến quá khứ của mình, Phan Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) rơm rớm nước mắt.

Tuấn là đối tượng gây ra vụ giết người, hủy hoại thân thể nhằm che giấu tung tích, gây xôn xao dư luận tỉnh Hưng Yên vào những ngày cuối tháng 5-2017.



Đây có lẽ là lúc, phần "người" trong kẻ thủ ác ấy trỗi dậy... dẫu chỉ là trong giây lát. Sau đó, anh ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, bình thản tiếp xúc với chúng tôi.

1."Không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày", câu nói đó quả đúng với Phan Văn Tuấn. Sau những giây phút nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy dò xét và cảnh giác, Tuấn bắt đầu nói chuyện. Tuấn nói "như ma làm" khiến đôi lúc chúng tôi phải ngắt lời vì anh ta quá sa đà.

Theo lời kể của Tuấn thì anh ta là kết quả của mối tình sét đánh giữa người mẹ quá lứa lỡ thì và một người đàn ông chơi bời. Vào thời điểm đó, mẹ Tuấn đang là công nhân một nông trường ở tỉnh Yên Bái, còn người đàn ông này đã có gia đình.

Khi biết mẹ Tuấn mang thai thì người đàn ông "quất ngựa truy phong"... Sau khi sinh ra Tuấn, mẹ anh ta bỏ việc rồi kiếm sống bằng việc buôn bán qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Từ thủa ấu thơ, Tuấn đã già dặn tinh ranh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Lúc đó, anh ta lờ mờ nhận ra rằng gia đình của mình có điều gì đó không hoàn thiện.

Tuấn nhiều lần gặng hỏi mẹ về bố đẻ nhưng mẹ anh ta đều lảng tránh, đôi lúc còn tỏ ra cáu gắt... Đôi khi Tuấn lại thấy mẹ ôm mặt ngồi khóc một mình. Cũng vì thế, chẳng mấy khi ta hỏi đến người cha, song trong sâu thẳm đáy lòng, Tuấn luôn khát khao được gặp mặt người cha chưa một.

Năm Tuấn lên 6 tuổi, mẹ anh ta đi bước nữa với một người đàn ông Trung Quốc rồi có thêm một người em. Tuấn khi đó được đưa về ở với ông bà ngoại ở Yên Mỹ (Hưng Yên) sinh sống: "Sau khi bà ngoại mất, cuộc sống của tôi rất khó khăn. Tôi thường xuyên bị ông ngoại không cho vào nhà..." - Tuấn kể.

Giải thích lý do này, Tuấn cho rằng vì anh ta quá nghịch ngợm, không chịu chăm chỉ làm việc nhà.

- Tuấn và nạn nhân Nguyễn Văn Thao (24 tuổi, trú tại Tân Việt, huyện Yên Mỹ) có quen biết nhau không?

+ Tôi không quen biết nạn nhân Thao và cũng chẳng có thù hằn gì với anh ta.

- Vậy tại sao, anh lại ra tay một cách tàn độc với nạn nhân, dù hai bên không có hằn thù gì?

+ Tôi được một người đàn ông "hợp đồng" sát hại Thao, đối tượng này hứa sẽ trả thù lao bằng một chiếc xe Lead cũ, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

- Chỉ với 10 triệu đồng, anh nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một con người?

+ Một người không có công ăn việc làm ổn định như tôi, để kiếm được số tiền đó không phải dễ dàng, vì thế tôi đã đồng ý...

- Anh quá coi thường pháp luật và tính mạng của người khác, có bao giờ anh nghĩ đến việc phải trả giá cho tội ác đã gây ra....

+ Tôi nghĩ rằng công an sẽ không bao giờ phát hiện ra hành vi phạm tội của mình...

- Vì tội ác đã được che đậy một cách tinh vi?

...

- Vì sao sau khi gây án, Tuấn vẫn khiến thi thể nạn nhân không được đủ đầy, mục đích của anh là gì?

+ Mục đích của tôi là để che giấu tung tích nạn nhân. Tôi nghĩ rằng, công an không thể nhận dạng được xác của nạn nhân và đó cũng là lý do vì sao tôi tin rằng sẽ không bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

- Anh có ân hận về tội ác đã gây ra?

+ Đời tôi không cha, không mẹ, cũng chẳng có người thân thuộc ở bên, tôi chẳng có gì tiếc nuối. Tôi chỉ thương hai đứa con trai... Nếu sau này, chúng nó học giỏi, muốn có được một cơ hội để phấn đấu thì quá khứ của người cha lầm lỗi như tôi sẽ khiến chúng bị thiệt thòi.

2.Theo lời khai của Phan Văn Tuấn, anh ta ở với ông ngoại một thời gian thì sang Trung Quốc sống cùng mẹ đẻ và người cha dượng. Gia đình người này cũng chẳng khá giả gì nên Tuấn không được đến trường rồi cũng dần quên mất cả tiếng mẹ đẻ.

Thương con trai không được ăn học đến nơi, đến chốn, mẹ Tuấn một lần nữa lại gửi anh ta về quê nhà với hy vọng Tuấn vì thương mẹ, sẽ chí thú làm ăn. Nhưng do thiếu sự quan tâm của mẹ, tình yêu thương của người cha, anh ta như cây dại.

Học hết lớp 3 thì Tuấn bỏ học và thường xuyên dạt nhà đi lang thang. Tuấn khai rằng, năm 12 tuổi, anh ta đã tự đi tìm cha đẻ. Nhưng sau bao nhiêu háo hức, mong chờ, Tuấn nhận lại là sự thất vọng, ê chề khi người cha này là kẻ vô trách nhiệm, sống buông thả. Sau đó, Tuấn cứ lang thang nay đây mai đó, có lúc ở Việt Nam, có khi lại sang Trung Quốc và bắt đầu "chơi" ma túy.

Đối tượng Phan Văn Tuấn.

- Tuấn sử dụng ma túy từ bao giờ?

Tuấn lảng tránh câu hỏi của chúng tôi, rồi trả lời rằng, chưa bao giờ anh ta phụ thuộc vào ma túy. Khi mọi người mời thì dùng và nếu có tiền thì chơi chung.

Trên thực tế thì căn nhà nằm giữa đồng không mông quạnh của Tuấn chính là nơi tá túc của nhiều đối tượng nghiện trên địa bàn. Đây cũng là địa điểm anh ta thực hiện hành vi phạm tội không khác gì tội phạm thời trung cổ, tước đi mạng sống của nạn nhân Thao. Trong câu chuyện với chúng tôi, đôi lúc Tuấn tự mâu thuẫn với chính mình. Có lúc Tuấn khai rằng anh ta không được học hành, ý thức pháp luật còn hạn chế. Song có khi lại khai rằng, lúc đó do sử dụng ma túy đá nên không kiểm soát được hành vi...

Song tất cả chỉ là lời khai ngụy tạo của kẻ thủ ác, nhằm che đậy bản chất xấu xa. Quá trình điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận vì tham tiền đã bàn bạc với kẻ thuê giết người, cướp đi mạng sống của nạn nhân Thao.

Tối 18-5, kẻ thuê giết người đã đưa nạn nhân Thao đến nhà Tuấn sử dụng ma túy nhưng thực chất là điều nạn nhân đến nhà Tuấn.

Sau đó, Tuấn và đối tượng thuê giết người chuẩn bị công cụ và phương tiện gây án, nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân Thao. Ban đầu, các đối tượng định thực hiện ngay vào tối 18-5, nhưng vì nhiều lý do nên kế hoạch phải chuyển sang ngày hôm sau...

- Việc tìm cách phi tang xác nạn nhân do Tuấn và kẻ chủ mưu cùng thực hiện?

+ Một mình tôi thực hiện. Sau khi gây án, đối tượng thuê tôi đã bỏ đi. Vì thế, tôi đã rạch bụng nạn nhân, cắt bỏ bộ phận sinh dục... Tôi làm điều này cũng chỉ vì một lời hứa. Khi đã hứa thì phải giữ lời. Vả lại lúc đó, tôi đã sử dụng ma túy đá - Tuấn trả lời nhát gừng.

- Đêm hôm đó, chỉ có một mình Tuấn với nạn nhân xấu số, vì sao anh không chọn một cách khác để xóa đi chứng cứ tội ác?

+ Đêm hôm đó, trời mưa rất to. Vì thế, tôi biết sẽ có nhiều người đi bắt ếch nên không để cái xác suốt một đêm trong nhà rồi nghĩ cách để không ai phát hiện ra thi thể nạn nhân...

- Trong đêm đó, anh có lo sợ không?

+ Có lẽ tuổi thơ của tôi đã chịu quá nhiều vất vả nên chẳng biết sợ hãi là gì.

Rồi Tuấn kể lại rằng, sau khi bị bà đuổi ra khỏi nhà, anh ta tìm ra đình làng nằm ngủ... Ban đầu, nằm dưới đất, sau đó thì anh ta liều lĩnh bê cả bát hương xuống để ngủ vì ở bên dưới muỗi đốt quá nhiều.

Nằm lên trên thì cũng không tránh khỏi bị muỗi..., nhưng rồi mệt quá thì cứ ngủ. Tuấn nằm được 1 đến 3 tối thì bị phát hiện. Chính vì thế, anh ta đã buộc phải lần ra nghĩa trang rồi rúc vào bụi cây, bụi cỏ ngủ chẳng biết sợ là gì.

Năm 17 tuổi, Tuấn lấy vợ cũng là người phụ nữ cùng quê. Những tưởng sự việc này sẽ giúp anh ta làm lại cuộc đời, nào ngờ, với bản tính của một kẻ chơi bời lêu lổng, Tuấn vẫn chẳng chí thú làm ăn... Vì thế, sau một năm kết hôn và có với nhau một cậu con trai, vợ Tuấn phải mang con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Không một mái nhà che thân, Tuấn tiếp tục dạt nhà đi lang thang rồi lại sang Trung Quốc kiếm sống rồi tiếp tục ngập sâu vào ma túy.

Được một thời gian, anh ta trở về nước. Với miệng lưỡi dẻo quẹo của một tên nghiện, anh ta kịp có thêm một cậu con trai với cô gái cùng ở huyện Yên Mỹ... nhưng rồi cuộc hôn nhân chắp vá này cũng chẳng tồn tại được lâu. Lại đường ai nấy đi.

Để có tiền sử dụng ma túy, thời gian sau này, ai thuê gì, Tuấn làm nấy, đồng tiền kiếm được chẳng đủ để đáp ứng nhu cầu ăn, chơi của anh ta.

- Sau khi gây án, Tuấn đã nhận được tiền công chưa?

+ Chưa, đối tượng này đã đến nhà tôi và đưa cho một gói ma túy đá, nhưng tôi chưa kịp sử dụng thì đã làm rơi mất.

Đọc kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi do Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học Hình sự, Bộ Công an và các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành, chúng tôi không khỏi bàng hoàng trước tội ác kinh hoàng mà Phan Văn Tuấn đã gây ra.

Thi thể nạn nhân Thao bị biến dạng hoàn toàn, không thể phân biệt được là gái hay trai. Việc xác định danh tính của người bị hại chỉ được làm rõ khi cơ quan điều tra thu được dấu vết riêng trên thi thể nạn nhân là hình xăm con hổ trên vai trái và biểu tượng thiên thần trên cổ tay nạn nhân...

Trao đổi với chúng tôi, Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Đại úy Trịnh Văn Phong kể: “Một thợ xăm hình sinh sống ở huyện Yên Mỹ sau khi nghe được thông tin về đặc điểm nhận dạng của nạn nhân cho biết, trước đó anh ta có sửa hình xăm con hổ cho một thanh niên ở huyện Yên Mỹ.

Người này khẳng định, anh ta chỉ xăm hình thiên thần cho hai người thanh niên, một trong số đó có Thao. Ngay khi có thông tin này, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ đã tiến hành rà soát, làm rõ danh tính người bị hại, đây là chìa khóa quan trọng để mở dần các nút thắt của vụ án.

Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên nhớ lại: “Vào thời điểm thi thể nạn nhân xấu số được phát hiện (khoảng 11h ngày 22-5), vụ việc đã gây xôn xao dư luận bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Khi ấy, trong dư luận nhân dân xuất hiện tin đồn, nạn nhân bị mổ để lấy nội tạng. Vì thế, yêu cầu đặt ra cho các đơn vị nghiệp vụ là phải nhanh chóng bắt giữ hung thủ gây án.

Vào thời điểm đó, việc xác định danh tính nạn nhân cũng là một khó khăn cho cơ quan điều tra. Nhưng bằng sự tỉ mỉ, trách nhiệm, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ nhân thân của đối tượng gây án.

Thượng tá Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: Trong giới sử dụng ma túy đá, nạn nhân Thao bị không ít người ghét vì anh ta chơi bẩn. Thao thường ăn chặn tiền và ma túy của các bạn nghiện...

Vì thế, khi điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên có những nhận định đúng về đối tượng gây án. Tên này là kẻ máu lạnh, "đẳng cấp" trên cả Thao khiến việc rà, dựng, khoanh vùng đối tượng gây án đúng hướng. Kết quả điều tra đã cho thấy những nhận định của họ là hoàn toàn chính xác.

Theo lời khai của Tuấn thì anh ta cùng với kẻ được thuê đã dùng dao sát hại nạn nhân. Mặc dù anh Thao van xin, đối tượng vẫn quyết không tha...Chỉ vì chiếc xe máy Lead cũ trị giá khoảng 10 triệu đồng, Tuấn đã xuống tay một cách tàn khốc với nạn nhân. Khi chúng tôi hỏi vì sao lại ra tay một cách đến cùng, Tuấn bình thản trả lời rằng vì anh ta đã hứa với người được thuê. Và đã hứa thì phải giữ lời...





Theo Xuân Mai- Vũ Linh (CSTC)