Tình tay ba giữa người đàn bà và 2 "phi công trẻ"

03/11/2017 11:42

Kết cục đau lòng ấy chính là vụ án mạng đẫm máu tại căn phòng trọ ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Giết người tình và cố thủ bằng bình gas



Bà Lê Thị Mai (49 tuổi), tên thường gọi là Vy, quê huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), thuê phòng trọ trên đường Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để làm công nhân cho một doanh nghiệp chuyên sản xuất nông sản trên địa bàn.

Khi mới chuyển tới đây trọ, bà Mai sống một mình, ít có người thân quen ghé thăm. Vì lý do tế nhị nên hàng xóm cũng không mấy ai hỏi han chuyện chồng con, gia đình của người đàn bà này.

Chỉ biết rằng, từ năm 2010, người dân trong xóm thấy bà Lê Thị Mai thường xuyên qua lại với Phạm Quốc Cường (36 tuổi), quê huyện Châu Thành (Tiền Giang), là người cũng thuê trọ trên địa bàn và làm nghề đầu bếp cho một nhà hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Ban đầu ai cũng nghĩ hai người là bà con, có quan hệ họ hàng. Thế nhưng, những hành động quyến luyến, gần gũi giữa hai người dần đã đập vào mắt người khác và ai cũng hiểu họ là một cặp tình nhân. Sau một thời gian quen biết, Cường thường xuyên qua lại, chở bà Mai đi chơi và ngủ lại qua đêm.

Đối tượng Phạm Quốc Cường.

So về tuổi tác, bà Mai lớn hơn Cường tới 13 tuổi. Có lẽ vào thời thanh xuân, bà Mai sở hữu nhan sắc thuộc dạng “tốp trên” nên dù nay đã ở độ tuổi gần 50 nhưng trông bà vẫn còn “mặn mà” khiến khối gã đàn ông để ý, mở lời đong đưa.





Có người tình trẻ hơn mình tới 13 tuổi, hàng xóm vẫn thấy bà Mai ra sức cưng chiều, cơm nước, giặt giũ quần áo cho Cường. Cuộc sống của cặp tình nhân này cứ thế êm đềm qua đi cho tới khi bà Mai được cho là “say nắng” bởi một chàng trai trẻ hơn mình tới 22 tuổi, tên Đ, ngụ tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

Mâu thuẫn giữa hai người bắt đầu nảy sinh khi Cường đọc được những dòng tin nhắn “mùi mẫn” của chàng trai trẻ với bà Mai. Những ngày gần đây, hàng xóm thấy phòng trọ của bà Mai thường xuyên xảy ra cảnh to tiếng, cơm không lành, canh chẳng ngọt. Do chưa đến mức phải can thiệp và cũng không biết nội dung mâu thuẫn là gì nên mọi người chỉ ở ngoài nhỏ to xì xào.

Suốt hai ngày không thấy bà Mai đến công ty, điện thoại không liên lạc được, trưa 15-10, hai người bạn của bà Mai đến phòng trọ nơi bà sinh sống để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Do cửa bị khóa bên trong nên hai người này đã báo sự việc cho chủ nhà trọ. Khi chủ nhà đến yêu cầu mở cửa thì trong phòng có tiếng vọng ra đầy giận dữ của Cường.

Mặc cho chủ nhà liên tục yêu cầu mở cửa nhưng đối tượng này kiên quyết từ chối và la mắng chủ nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, nhiều người tới can thiệp, cố kéo hai cánh sắt cửa ra nhưng không được vì đã bị khóa trái. Lúc này bên trong căn phòng trọ im lặng một cách đáng sợ.

Chủ nhà trọ ngay lập tức gọi điện cấp báo sự việc cho Công an huyện Đức Trọng. Đại tá Phan Văn Thông, Trưởng Công an huyện Đức Trọng đã trực tiếp tới chỉ đạo công tác giải quyết vụ việc. Ngay khi phát hiện có dấu hiệu của một vụ án mạng, nghi phạm lại cố thủ, không chịu mở cửa và còn mở khóa một bình gas lớn đe dọa sẽ cho nổ tung cả khu nhà trọ nếu lực lượng chức năng vẫn cố tiếp cận, Đại tá Phan Văn Thông đã báo cáo nhanh và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về hướng xử lý vụ việc.

Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng các cán bộ, chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ đã cấp tốc từ Đà Lạt tới hiện trường.

Trong thời gian này, Công an huyện Đức Trọng tiếp tục thực hiện những biện pháp nghiệp vụ mềm dẻo để động viên, thuyết phục Cường mở cửa phòng trọ ra đầu thú nhưng đối tượng này vẫn cố thủ, lớn tiếng chống đối.

Bình gas Phạm Quốc Cường dùng để cố thủ sau khi gây án. Cuộc khống chế nghẹt thở





Sau hơn 3 giờ tìm mọi cách để vận động Cường tự nguyện mở cửa nhưng đối tượng vẫn cố thủ và đe dọa sẽ cho bình gas nổ tung.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) số 3 tỉnh Lâm Đồng đóng tại huyện Đức Trọng điều động xe chuyên dụng chở nước tới hiện trường, dùng vòi công suất lớn xịt vào phòng trọ với mục đích gây ẩm ướt, nếu đối tượng cố tình chống đối, châm lửa đốt bình gas sẽ hạn chế được việc cháy nổ.

Bên cạnh đó, hoạt động này còn hỗ trợ lực lượng chức năng cắt hai ổ khóa để tiếp cận bên trong hiện trường. Khi cánh cửa sắt đã được mở ra, cơ quan Công an phát hiện có nhiều vết máu thấm đẫm trên tấm đệm đặt trên gác ngủ, cạnh đó là thi thể bà Lê Thị Mai.

Lúc này, đối tượng Cường ngồi trên gác lửng, vẫn ôm bình gas loại 12kg, một tay cầm vòi bình gas, tay còn lại nắm ổ khóa gas cố thủ không cho ai tiến lại gần. Cường ra “yêu sách”, đòi cơ quan Công an phải dẫn giải một thanh niên tên Đ, được cho là người khiến bà Mai “say nắng” trong thời gian gần đây đến gặp thì mới chịu xuống khỏi gác, nếu không sẽ cho nổ bình gas và có ý định tự sát.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.



Trước tình huống trên, Đại tá Phan Văn Thông vừa động viên Phạm Quốc Cường bình tĩnh, bỏ bình gas để ra ngoài đầu thú, vừa tiến lại gần hơn nhằm tìm cơ hội khống chế đối tượng này ngăn ngừa tình huống xấu nhất.

Đúng lúc đó, Phạm Quốc Cường bất ngờ mở khóa bình gas, chĩa thẳng vòi dẫn khí gas vào mặt khiến Đại tá Phan Văn Thông choáng váng, buộc phải lui về phía sau. Trước những hành vi manh động, cố thủ liều lĩnh và sẵn sàng cho nổ bình gas của Phạm Quốc Cường, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC-CNCH nhận được lệnh mở máy bơm trên xe cứu hỏa chuyên dụng, dùng vòi nước xịt thẳng vào phòng trọ của bà Lê Thị Mai, nơi Phạm Quốc Cường gây án đang cố thủ.

Trước những vòi xịt nước cứu hỏa công suất lớn, Phạm Quốc Cường choáng váng mặt mày vì trúng vòi nước và lập tức các chiến sĩ ập vào phòng, leo lên gác lửng khống chế, bắt giữ Cường đưa về trụ sở Công an huyện Đức Trọng để lấy lời khai.

Về phần bà Lê Thị Mai lúc này đã tử vong với một vết cắt ngang cổ. Tối cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê nhà an táng.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ một con dao dài 31cm được xác định là hung khí Phạm Quốc Cường dùng để gây án, 1 bình gas loại 12kg đã bị cắt ống dẫn gas.

Mặc dù đã đưa về trụ sở Công an huyện Đức Trọng nhưng Phạm Quốc Cường luôn tỏ ra cứng đầu, la hét chống đối và bất hợp tác. Một lần nữa đối tượng này lại yêu cầu cơ quan Công an phải đưa người thanh niên tên Đ. tới để y “nói chuyện phải trái”.

Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ án.



Tra cứu thông tin về nhân thân của Phạm Quốc Cường, cơ quan Công an phát hiện Cường là đối tượng từng có tiền án 5 năm tù về tội cướp tài sản xảy ra tại tỉnh Tiền Giang. Bước đầu, đối tượng khai nhận quen biết và có tình cảm nam nữ với bà Lê Thị Mai từ năm 2010.

Thời gian gần đây, Cường phát hiện bà Mai thường xuyên nhắn tin và qua lại với một người tên Đ. ngụ tại huyện Đơn Dương nên đã nảy sinh lòng ghen. Sau nhiều lần cãi vã, trưa 15-10 vừa qua, Phạm Quốc Cường tiếp tục đến phòng trọ của bà Lê Thị Mai để “giải quyết” mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Tại đây, trong cơn ghen tuông cuồng nộ, chính Phạm Quốc Cường đã dùng dao sát hại bà Lê Thị Mai, sau đó cố thủ tại hiện trường trong nhiều tiếng đồng hồ cho tới khi bị cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ.

Chủ nhà trọ nơi bà Lê Thị Mai thuê ở cho biết, ngoài Cường ra, mấy tuần gần đây có một thanh niên trẻ tuổi thỉnh thoảng cũng hay qua lại phòng trọ của bà Mai.

Cùng ngày, Công an huyện Đức Trọng cũng đã triệu tập người thanh niên có tên là Đ. ngụ tại huyện Đơn Dương tới làm việc. Tuy nhiên, thanh niên này đã phủ nhận có tình cảm nam nữ với bà Mai. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an huyện Đức Trọng đã bàn giao Phạm Quốc Cường cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra xử lý.





Theo Kim Ngân (CSTC)