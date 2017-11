Uẩn khúc vụ trọng án trong vườn bưởi

15/11/2017 11:07

Trong khi đó, nhân chứng có mặt vào thời điểm vụ trọng án xảy ra hầu hết là người thân quen của đối tượng gây án; họ khai báo nhỏ giọt, gây khó khăn cho quá trình xác minh.

Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13-11, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng.



Hơn 6 năm trước, gia đình Nguyễn Văn Thoảng (SN 1964, nơi ĐKHKTT thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) thuê trang trại tại cánh đồng thuộc thôn Đông Hòa, xã Yên Hòa, trồng bưởi và thả cá.

Vào mùa thu hoạch, gia đình Thoảng và những nhà vườn xung quanh thường xuyên bị các đối tượng đột nhập vào trộm cắp. Ngay cả những quả bưởi chỉ bé bằng nắm tay, giá trị chẳng đáng bao nhiêu cũng bị các đối tượng lấy mất...

Hai đối tượng trong vụ án.

Việc này gây bức xúc với gia đình Thoảng và những người xung quanh. Vì thế, hằng năm vào mùa thu hoạch bưởi, Thoảng thường xuyên phải ngủ tại trang trại để trông coi vườn bưởi của gia đình.



Như thường lệ, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 24-10, Thoảng thức dậy cầm theo đèn pin và 1 đoạn tuýp bằng kim loại dài khoảng 1,7 mét, một đầu có gắn dao nhọn đi ra vườn bưởi để rình trộm.



Khoảng nửa giờ sau đó, anh ta phát hiện Nguyễn Văn B. (SN 1954, nơi ĐKHKTT thôn Bình Dân, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) đi từ cánh đồng, qua mương nước vào vườn trộm cắp bưởi.

Thấy vậy, Thoảng đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Cảo (SN 1969, ở cùng thôn với Thoảng) cũng có trang trại ở gần đó, thông báo với Cảo có kẻ trộm để Cảo sang hỗ trợ bắt trộm.

Khoảng 5 phút sau, B. vác bao tải bưởi quay ra phía cánh đồng. Khi B. đi cách Thoảng khoảng 1 mét thì Thoảng hô to, đồng thời dùng tuýp đâm B.

Ngay lúc đó, B. bỏ bao bưởi ra, lao vào vật lộn với Thoảng. Nghe tiếng Thoảng hô, B. đẩy Thoảng ngã ra và ngồi đè lên người, dùng tay bóp cổ Thoảng.

Đúng lúc này, Cảo chạy đến vừa chửi, vừa dùng đoạn gậy vụt làm B. ngã ra đất. B. nằm co quắp tại nền đất, van xin Cảo nhưng do bức xúc, anh ta vừa chửi, vừa tiếp tục dùng gậy vụt B.

Chỉ đến khi Thoảng can ngăn, Cảo mới dừng lại. Sau đó, hai đối tượng gọi điện thoại thông báo cho một số người biết về sự việc bắt trộm. Một lát sau, có cháu Nguyễn Thị Thùy (SN 2001); các anh Đỗ Đình Chuyển; Nguyễn Văn Huế và chị Nguyễn Thị Nguyệt (đều ở thôn Quảng Uyên, Minh Châu, Yên Mỹ) đi tới.

Sự việc được hai đối tượng gây án thông báo đến lực lượng an ninh thôn... Khi mọi người có mặt thì nạn nhân B. đang trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối nhưng đã tử vong.

Nhận thông tin về cái chết của B., Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ đã có mặt tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nguyên nhân chết của anh Nguyễn Văn B. do chấn thương sọ não.

Đại tá Nguyễn Trọng Bằng, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Sau khi vụ án xảy ra, Thoảng được triệu tập đến trụ sở nhưng trước và sau đối tượng đều khai rằng do bị B. bóp cổ nên ngất đi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Về phần đối tượng Cảo, sau khi phát hiện trên quần áo dính đầy máu, anh ta cũng tìm cách xóa dấu vết bằng việc giặt bộ quần áo dính máu.

Các nhân chứng sau khi được Phòng PC45 Công an tỉnh Hưng Yên triệu tập thì cũng khai báo quanh co, cho rằng không biết gì về vụ việc xảy ra, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xác định tội phạm.

Trong quá trình điều tra vụ án, cán bộ Đội trọng án đã khéo léo nắm bắt tâm lý của những người dân, họ bức xúc trước việc thường xuyên bị mất trộm mà phạm tội...

Trên cơ sở đó, ngoài việc củng cố lời khai của các nhân chứng, họ cũng phân tích, giải thích để người dân hiểu hành vi đó là vi phạm pháp luật để hợp tác với cơ quan Công an.

Tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên đã chứng minh được sự bất minh về thời gian của các đối tượng. Từ đó làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Thoảng và Nguyễn Văn Cảo về hành vi “giết người”.

Trong vụ việc này, thiệt hại tài sản của các bị hại không lớn nhưng để lại hậu quả nặng nề. Theo tài liệu của cơ quan Công an, B. đã lấy trộm 13 quả bưởi...







Theo Báo Công An Nhân Dân