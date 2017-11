4 cây cầu sắt ở Nhà Bè lại kêu cứu

Vì sao cầu Long Kiểng chậm xây?

Ông Nguyễn Xuân Vinh cho biết năm 2007, có nhiều hộ dân nhận tiền bồi thường nhưng cũng có nhiều hộ không đồng ý nhận tiền nên tiến độ dự án bị chậm. Cùng với đó, thiết kế kỹ thuật của cầu có chút thay đổi, cần phải chỉnh sửa.

Đến giai đoạn 2011-2013, TP thực hiện giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nên dự án nằm trong kế hoạch giãn đầu tư công (tạm giãn tiến độ triển khai dự án do vướng mặt bằng). Đến năm 2014, UBND TP tiếp tục bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm triển khai dự án. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư dự án tăng lên do trượt giá, chính sách tiền lương, giá nguyên vật liệu... nên cần phải làm các thủ tục điều chỉnh dự án.

"Hiện Khu 4 đã trình Sở Giao thông Vận tải TP bản vẽ thiết kế thi công. Nếu được thông qua, Khu 4 sẽ thực hiện các bước tiếp theo để đầu năm 2018 có thể thi công cầu Long Kiểng" - ông Vinh nói.