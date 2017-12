Công khai đậu xe đón khách dưới biển cấm

07/12/2017 05:46

Vừa qua, nhiều bạn đọc thông tin đến đường dây nóng của Báo Người Lao Động cho biết đường Điện Biên Phủ, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh tới giao lộ với đường D1 (quận Bình Thạnh, TP HCM), thường xuyên có tình trạng xe khách đậu để đón, trả khách trái quy định, gây lộn xộn và mất trật tự an toàn giao thông.



Gây cảnh ùn ứ cục bộ

Có mặt tại khu vực trên vào ngày 6-12, chúng tôi ghi nhận đoạn từ cây xăng Comeco đến cầu Văn Thánh (phường 21, quận Bình Thạnh), dù có biển cấm xe khách trên 16 chỗ dừng, đậu nhưng nhiều nhà xe vẫn ngang nhiên cho phương tiện đến khu vực này đón, trả khách.

Điển hình là 3 nhà xe: Cường Thủy, Kim Mạnh Hùng và Võ Cúc Phương. Chỉ trong khoảng 30 phút, chúng tôi ghi nhận có 5 xe khách lớn hơn 16 chỗ ngồi thuộc những nhà xe này nghênh ngang dừng, đậu dưới biển cấm để đón, trả khách.

Do đoạn đường trên có mật độ phương tiện lưu thông khá đông nên mỗi khi các xe khách dừng, đậu lại gây ra cảnh ùn ứ cục bộ, nhiều xe phía sau bóp còi inh ỏi. Tại vị trí gần cầu Văn Thánh còn có một trạm dừng xe buýt nên mỗi khi các chuyến xe muốn tấp vào trạm đều phải lách qua các xe khách đang đậu hoặc buộc phải đứng ngoài trạm dừng để đón khách.

Xe khách của nhà xe Võ Cúc Phương ngang nhiên đậu dưới biển cấm để đón khách trong sáng 6-12

Trong khi đó, cách khu vực này không xa, tại vị trí gần giao lộ với đường D1 (phường 22), điểm bán vé của nhà xe Thành Bưởi cũng tấp nập các loại xe khách đậu dưới lòng đường để đón khách.

Theo người dân ở khu vực này, có những tối cuối tuần ở đây như một bến xe thu nhỏ khi các xe nối đuôi nhau đậu thành hàng từ 4-5 chiếc dưới lòng đường để đón khách từ TP HCM đi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Tình trạng trên cộng với lượng hành khách tập trung đông, xếp hàng mua vé hoặc chờ lên xe khiến khu vực này trở nên bát nháo, mất trật tự an toàn giao thông.

"Ban ngày còn đỡ nhưng đến khuya, việc đón, trả khách tại đây rầm rộ như trong bến xe khiến chúng tôi rất khổ sở do rất ồn ào và lộn xộn. Tình trạng này còn gây mất an ninh trật tự do rất nhiều thành phần tới đây tụ tập" - bà Nguyễn Thị Bích, nhà ở đầu đường D1 (phường 22), bức xúc.

Như "bến cóc"

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, các loại xe hợp đồng, du lịch được đón khách tại địa điểm ghi trong hợp đồng nên nhiều doanh nghiệp vận tải thành lập các văn phòng, chi nhánh, địa điểm kinh doanh và sử dụng xe hợp đồng, xe du lịch để đón khách ở những địa điểm này. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên thì trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua khu vực này do hoạt động đón, trả khách của các nhà xe rầm rộ nên cũng trở thành nơi các xe khách "vãng lai" có lộ trình tương tự đến bắt khách, khiến khu vực này như một "bến cóc".

Ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP HCM, thừa nhận đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cây xăng Comeco đến cầu Văn Thánh hiện còn tình trạng một số nhà xe bất chấp biển cấm, cho phương tiện lén lút hoạt động đón, trả khách.

Tại điểm bán vé của nhà xe Thành Bưởi, ông Việt cho biết có đầy đủ giấy phép kinh doanh và được phép hoạt động đón, trả khách. Tuy nhiên, nếu gây mất trật tự, không bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì Thanh tra Sở GTVT sẽ xử lý theo quy định.

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm Theo ông Lê Hồng Việt, tính từ đầu năm 2017 tới nay, riêng đường Điện Biên Phủ đoạn qua khu vực trên, Thanh tra Sở GTVT TP HCM đã lập biên bản và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, chủ yếu là 3 nhà xe Cường Thủy, Kim Mạnh Hùng và Võ Cúc Phương. Cụ thể, từ tháng 1 tới tháng 11, các nhà xe nêu trên bị xử phạt với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng, chủ yếu lỗi vi phạm là dừng, đậu và đón khách ở nơi có biển cấm.

Bài và ảnh: Gia Minh