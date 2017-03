“Đòi lại” vỉa hè là hợp lòng dân

01/03/2017 22:54

Chiều 1-3, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp với 24 quận - huyện, sở - ngành về công tác tái lập an ninh trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Mở đầu buổi làm việc, ông Phong yêu cầu các thành viên tham dự chỉ tập trung thảo luận sâu về một nội dung. Đó là làm sao tổ chức tốt trật tự lòng lề đường để xây dựng TP ngày càng văn minh.

Phải chăng có sự tiếp tay?

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TP, báo cáo hiện toàn TP có gần 2.300 tuyến đường với chiều dài gần 2.000 km có vỉa hè. Theo ông Tường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn rất phức tạp. Các hộ mặt tiền kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, xả rác, để xe lấn chiếm lề đường… là những vi phạm phổ biến.

“Nhưng mỗi lần đoàn đi kiểm tra, người dân như được báo trước, dọn dẹp nhanh chóng và sau đó tình trạng lại như cũ. Phải chăng trong lực lượng chức năng có người tiếp tay cho nạn lấn chiếm vỉa hè? Có khi đoàn xuống kiểm tra, xử phạt lấn chiếm vỉa hè còn bị các đối tượng hành hung như tại khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy” - ông Tường nói.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo phải lập lại trật tự lòng, lề đường

Phó Giám đốc Công an TP Trần Đức Tài nhấn mạnh việc chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè phải làm với trách nhiệm cao để đem lại hạnh phúc, an toàn, quyền lợi cho người dân. Bản thân lực lượng công an đã chủ động rà soát lại trụ sở mình có chỗ nào lấn chiếm thì tháo bỏ. Còn đội ngũ cán bộ trong lực lượng phải gương mẫu chấp hành, không để xảy ra chuyện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đại diện các quận cũng khẳng định quyết tâm trả lại đúng chức năng cho vỉa hè, lòng đường. Chủ tịch UBND quận 3 Võ Khắc Thái cho biết quận đã tuyên truyền, cho dân ký cam kết. Sau 1 tuần khi người dân đã nắm được thông tin thì quận sẽ ra quân quyết liệt để lập lại trật tự lòng lề đường. Lãnh đạo quận Tân Phú cũng khẳng định quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè không chỉ tuyến đường kiểu mẫu mà ở tất cả tuyến đường trên địa bàn và sẽ ra quân đồng loạt.

Không làm theo phong trào

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết những ngày gần đây, ông đã nhận được rất nhiều tin nhắn người dân bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền khi quyết tâm “đòi” lại vỉa hè. “Sáng nay, Thủ tướng cũng hoan nghênh cách làm của TP. Điều này chứng tỏ chúng ta đang làm việc hợp ý Đảng, lòng dân” - ông Phong nói. Ông cũng nhấn mạnh sự quan tâm của người dân đến vấn đề này rất lớn. Do đó, cơ quan chức năng phải làm quyết liệt hơn nữa nhưng phải bền vững chứ không làm theo phong trào; phải tạo được sự đồng thuận trong toàn hệ thống về lập lại trật tự lòng lề đường.

Ông Phong cũng đề nghị: “Chủ tịch UBND 24 quận - huyện phải cam kết giải quyết cơ bản tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong năm 2017 trên tất cả tuyến đường. Quận - huyện nào không làm được việc này coi như không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017. Còn chủ tịch phường, xã để tình trạng như cũ thì mời làm việc khác. Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, có như vậy chúng ta mới có những việc làm cụ thể hướng tới xây dựng TP văn minh, xây dựng chất lượng sống ngày càng tốt hơn”.

Một điều nữa mà ông Phong đặc biệt lưu ý các quận - huyện là kiên quyết không để xảy ra việc tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè sau khi cơ quan chức năng đã xử lý, đừng để đâu vẫn hoàn đấy.

Ông Phong cũng cho biết TP quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, sắp xếp lại vỉa hè cho người đi bộ chứ TP không có chủ trương đẩy đuổi người buôn bán hàng rong. Do đó, ông yêu cầu các quận - huyện trong quá trình lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè cần có kế hoạch tổ chức, sắp xếp cho các hộ kinh doanh, buôn bán hàng rong có chỗ kinh doanh. Bên cạnh đó, các hộ vi phạm thì nhắc nhở, khi xử phạt thì làm đúng trình tự quy định pháp luật về xử phạt hành chính. Các đoàn công tác phải làm việc rõ ràng trên tinh thần thông báo, vận động, nhắc nhở.

Thủ tướng biểu dương TP HCM, Hà Nội “đòi lại” vỉa hè Chiều 1-3, chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định việc giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè tại TP HCM là việc cần làm và cần sự ủng hộ. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết sáng cùng ngày, tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng đã lên tiếng hoan nghênh và đánh giá cao quyết tâm dọn dẹp việc lấn chiếm vỉa hè của TP HCM. “Chúng ta nhận được nhiều tin vui như TP HCM ra quân tháo dỡ, trả lại vỉa hè cho người đi bộ rất quyết liệt. Chúng ta cũng nhận được tin vui Hà Nội có kế hoạch thu hồi, tiêu hủy 2,5 triệu xe máy cũ nát và dẹp bỏ việc lấn chiếm vỉa hè ở một số khu vực nội đô. Việc này không thể làm tất cả ngay, không thể làm “đầu voi đuôi chuột” nhưng thái độ lập lại trật tự đô thị ở các TP lớn là việc hết sức hoan nghênh trong tháng sau Tết” - Thủ tướng nhấn mạnh. “Việc các đồng chí phó chủ tịch quận xuống đường là động thái tích cực. Đây là việc cần làm, cần có sự tham gia đồng bộ của hệ thống chính trị” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. T.Dũng - P.Nhung

Quyết liệt nhưng phải đúng luật Nói về động thái quyết liệt của quận 1, người đứng đầu chính quyền TP HCM cho biết là quận trung tâm nên ông có đề nghị lãnh đạo quận 1 phải hết sức quan tâm vấn đề trật tự lòng lề đường, vỉa hè bởi du khách đến TP trước hết là đến quận 1. Nếu thấy cảnh tượng nhếch nhác thì ảnh hưởng không tốt đến phát triển du lịch. “Do đó, quận 1 đã lên kế hoạch và quyết liệt thực hiện, từ đó tạo hiệu ứng tốt cho các quận - huyện khác. Đồng chí Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, đôi khi rất hăng hái, nhiệt tình nên tôi cũng nhắc nhở làm quyết liệt nhưng phải đúng pháp luật” - ông Phong chia sẻ.

Bài và ảnh: Phan Anh