Không để ùn tắc giao thông trước Tết

Mới đây, tại buổi làm việc với các sở, ngành về tình hình ùn tắc giao thông, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở, ngành tập trung vào các giải pháp trước mắt, phải giảm được kẹt xe trước Tết nguyên đán.

Giảm quá tải quanh bến xe, nhà ga, sân bay

Nói về vấn đề này, đại diện Bến xe Miền Đông cho biết trong dịp Tết dương lịch 2017, lượng hành khách có tăng nhưng không đông; Tết Nguyên đán Đinh Dậu, lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 22 đến 28 tháng chạp. Do đó, nhiều tuyến đường xung quanh bến sẽ có nguy cơ ùn tắc. Vì vậy, Bến xe Miền Đông yêu cầu người dân đến sớm hơn so với thời gian đi khoảng 1 giờ.

Còn theo đại diện Bến xe Miền Tây, đơn vị sẽ thuê 2 vị trí ngoài bến, ký hợp đồng với một số đơn vị để thuê 60 xe buýt đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân, tránh quá tải trong bến.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong, cho biết dự kiến lượng người dân qua phà Cát Lái sẽ tăng trong 3 ngày (từ 31-12-2016 đến 2-1-2017). Để bảo đảm thông suốt, ngày 31-12, đơn vị sẽ tăng khoảng 34% quân số, phương tiện; ngày 1-1 tăng 60% và ngày 2-1 tăng khoảng 30%. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp với chính quyền quận 2 (TP HCM) và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bảo đảm an ninh trật tự tại bến, cố gắng không để ùn tắc 2 bên đầu bến.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cũng dự báo tình hình giao thông tại các tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa… dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán sẽ quá tải, thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông. Do đó, sở đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí cho xe buýt được ưu tiên đón trả khách tại khu vực làn sát cửa ga quốc nội và ga quốc tế thay vì làn ngoài cùng như hiện nay; hỗ trợ Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, Công ty CP Vận tải hàng không Miền Nam SATSCO bố trí các bảng hướng dẫn thông tin các tuyến xe buýt để hành khách dễ dàng nhận biết và tiếp cận nhằm tăng số lượng hành khách sử dụng loại phương tiện công cộng này; nghiên cứu phương án tổ chức làn dành riêng hoặc ưu tiên xe buýt lưu thông trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để xe buýt có thể lưu thông ra khỏi sân bay nhanh nhất.

Các cơ quan chức năng sẽ huy động toàn bộ lực lượng nhằm giảm ùn tắc giao thông trong dịp Tết

Huy động toàn bộ lực lượng

Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt (PC 67) Công an TP HCM - cho biết nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong dịp Tết, PC 67 sẽ kết hợp với nhiều lực lượng khác tại các quận, huyện như hình sự, lực lượng phản ứng nhanh, thanh niên xung phong tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông, như: xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 22, Quốc lộ 50... PC 67 cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra xử lý nồng độ cồn, huy động hết lực lượng, kết hợp với thanh tra giao thông xử lý “xe dù, bến cóc”, đón trả khách không đúng nơi quy định.

“Chúng tôi sẽ bố trí một số tổ công tác tiến hành tuần tra công khai và hóa trang để phát hiện tội phạm (nếu có). Bảo đảm từ 6 đến 18 giờ, mỗi đơn vị trên Quốc lộ 1 phải có 2-3 tổ công tác, một ca phải bảo đảm 4 giờ. Riêng thời gian từ 18 đến 20 giờ, mỗi đơn vị sẽ bố trí 2 ca công tác” - trung tá Huỳnh Trung Phong khẳng định.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP HCM, cũng cho biết sẽ thực hiện việc đồng bộ hệ thống thu phí tự động ở các trạm thu phí để kéo giảm ùn tắc giao thông, tạo sự thông thoáng để người dân và các phương tiện lưu thông, nhất là các tuyến cửa ngõ. Phó Giám đốc Công an TP HCM Trần Đức Tài khẳng định sẽ kết hợp với Sở GTVT nắm các địa điểm, thời gian có thể xảy ra kẹt xe ở từng khu vực để lực lượng CSGT có mặt phân luồng kịp thời.

Tạm ngưng đào đường Sở GTVT sẽ yêu cầu chủ đầu tư các công trình tạm ngưng đào đường để lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP trong thời gian Tết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đối với các công trình trọng điểm được phép thi công, phải báo cáo cụ thể về kế hoạch tổ chức thi công và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

