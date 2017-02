Lắp barie ở vỉa hè: Sẽ điều chỉnh cho phù hợp

20/02/2017 22:35

Sau khi Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1, thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP, lắp đặt các thanh barie trên một số tuyến đường ở quận 1, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, tại TP HCM, từ nhiều năm trước đã tiến hành lắp đặt barie trên vỉa hè một số tuyến đường nhưng không bị dư luận phản ứng.

An toàn

Cách đây nhiều năm, tại các công viên 30-4, Gia Định, 23-9 đã được lắp đặt các thanh barie ngăn không cho người đi xe máy leo lên vỉa hè. Gần đây, Công viên Tao Đàn cũng đã lập hàng rào dọc vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai để ngăn xe máy.

Trưa 20-2, chúng tôi ghi nhận người đi bộ bước trên vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão (cạnh Công viên 23-9), khi thấy thanh barie cao ngang thân người thì lách qua không quá khó khăn. Người khuyết tật đi xe lăn cũng dễ dàng nhận thấy vật cản và lách qua các thanh sắt so le nhau.

Chiều cùng ngày, tại Công viên Tao Đàn, người đánh cầu lông an tâm chơi trên vỉa hè mà không sợ xe máy đụng phải. Đường Hoàng Minh Giám (cạnh Công viên Gia Định), xe máy đi đúng phần đường bởi một dãy barie cao khoảng 20 cm được lắp dọc công viên. Trên phần vỉa hè rộng hơn 10 m, nhóm học võ, nhóm đánh cầu lông, nhóm trượt patin… mặc dòng xe ùn ứ khi chuyển đèn nhưng không thể “xâm phạm” không gian của người đi chơi công viên.

Công viên Tầm Vu (phường 26, quận Bình Thạnh) dọc đường Trường Sa, Hoàng Sa là điểm tập thể dục, đi bộ an toàn cho cư dân địa phương do được lắp barie ngăn xe máy đi vào.

Còn theo kiến trúc sư Trần Văn Long, những ngày qua, khu dân cư Phú Mỹ Hưng (quận 7) đang gắn các cọc chắn đứng cao chừng 1 m nằm so le nhằm ngăn xe máy. Nếu người khuyết tật đi xe lăn chỉ cần bẻ cua một góc nhỏ lách qua là đi được bình thường. “Thiết kế cọc ngăn xe máy ở khu dân cư Phú Mỹ Hưng khoa học hơn nhiều so với quận 1, thiết kế phù hợp cho người già, con nít và độ an toàn cao” - kiến trúc sư Long đánh giá.

Người dân thoải mái đi qua hàng barie trên vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão, cạnh Công viên 23-9 Ảnh: Sỹ Đông

Các thanh chắn ngăn xe máy lên vỉa hè ở khu vực Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM) Ảnh: KTS Phạm Trần Hải

Cố gắng vì cái chung

Đánh giá về hiệu quả của việc lắp đặt barie, đại diện lãnh đạo Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 (Khu 3) cho rằng có 2 hiệu quả nhìn thấy rõ nhất. Thứ nhất, gạch lót vỉa hè được nguyên vẹn, không bị bong tróc, gãy, vỡ. Thứ hai, không còn cảnh người đi bộ, tập thể dục bị va quệt thường xuyên. Tuy nhiên, sau cuộc họp mới đây của Sở GTVT về các ý kiến trái chiều liên quan đến việc lắp đặt barie trên vỉa hè ở quận 1, Khu 3 sẽ rà soát, kiểm tra lại để khắc phục.

Còn ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TP, cho biết sau chỉ đạo của TP, đơn vị này đang nghiên cứu một số mẫu barie mới để điều chỉnh cho phù hợp hơn. Hiện tại, sở tiếp tục theo dõi các vị trí trên một số tuyến đường vừa mới thí điểm xem có phù hợp hay không rồi sẽ có đánh giá tiếp. Nếu người dân đánh giá không phù hợp hoặc các đơn vị chức năng xử lý triệt để, người dân chấp hành luật giao thông tốt, không còn đi xe trên vỉa hè thì sẽ tháo ra.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP, cho rằng tình trạng các phương tiện sử dụng vỉa hè để lưu thông hoặc kinh doanh, buôn bán không chỉ gây mất an toàn cho người đi bộ mà còn làm xấu mỹ quan đô thị. Theo ông Tường, để hạn chế việc này, ngoài tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân, rất cần các biện pháp mạnh để ngăn chặn. Nhiều nước trên thế giới tuy không lắp đặt barie ở vỉa hè nhưng một số tuyến đường, vỉa hè và lòng đường được ngăn tách biệt bằng các hàng rào dải phân cách. Trong khi đó, mức phạt đối với hành vi cho xe lên vỉa hè tại nhiều nước được áp dụng rất nặng nên hạn chế được tình trạng trên.

“Đối với hành vi lấn chiếm và lưu thông bạt mạng lên vỉa hè, cần có biện pháp xử lý mạnh hơn. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền các quận, huyện. Việc lắp đặt barie là một biện pháp hiệu quả. Vấn đề là xem lại cách lắp đặt để phù hợp hơn, tránh ảnh hưởng đến những người khuyết tật. Chiều 21-2, HĐND TP sẽ họp lấy ý kiến từ nhiều phía để đưa ra phương án hợp lý về vấn đề này” - ông Tường cho biết.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa cho biết TP chưa có chủ trương lắp tiếp barie ở các địa điểm khác, hiện các điểm đã lắp barie, TP đang xem xét sửa lại cho phù hợp. “Ý tưởng làm barie thì đúng nhưng cần xem xét lại cách làm. Có những cái chưa hoàn toàn như ý, chúng tôi đang bàn với Sở GTVT TP thay đổi để không ảnh hưởng đến người đi bộ, nhất là người khuyết tật. Có thể nâng cao barie lên ngang thắt lưng để người đi bình thường mà không chú ý vẫn không bị vấp té” - ông Khoa nói.

Ông Khoa cũng kêu gọi trong khi các cơ quan chức năng nghiên cứu những phương án để hạn chế ảnh hưởng đến an toàn người đi bộ và làm thử một vài tuyến đường, người dân TP hãy “cố gắng vì cái chung”.

“Không làm được, sẽ cởi áo về vườn” Ngày 20-2, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng cũng đã tháo dỡ vật cản và lập biên bản trụ sở cơ quan nhà nước lấn chiếm vỉa hè. Ông Hải cho biết quận 1 sẽ làm quyết liệt, làm liên tục đến chừng nào lấy lại toàn bộ vỉa hè trên địa bàn cho người đi bộ mới thôi. Trong thời gian tới, phường nào làm không tốt sẽ xét thành tích thi đua, điều chuyển công tác. “Nếu không làm được, tôi sẽ cởi áo về vườn, không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng” - ông Hải kiên quyết. S.Đông

Nhóm Phóng viên