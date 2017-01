Lo chung cư sập

Khu chung cư Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) được xây dựng vào năm 1976 với 19 tòa nhà cao 5 tầng.

Chờ năm này qua năm khác

Ông Trần Đinh Nuôi, ở khu B5, cho biết: “Gia đình tôi về đây ở từ năm 1977, sau 40 năm sử dụng, hiện chung cư xuống cấp, hư hỏng nặng. Nắng thì nóng, mưa thì thấm dột; sợ nhất là nhiều nơi tường, móng bong tróc, nứt toác, những thanh thép của các trụ bê-tông lòi ra… Không biết chung cư đổ sập lúc nào”.

Theo những người dân sống tại các khu chung cư Quang Trung, do chung cư bị xuống cấp nên nhiều mảng tường, bê-tông bong ra rơi từ trên cao xuống, gây nguy hiểm cho người dân sống trong các căn hộ bên dưới cũng như người qua lại quanh các khu chung cư này. “Nhiều hôm đang ngồi bán hàng, bất ngờ cả mảng bê-tông từ trên cao rơi xuống ngay trước mặt, may mà không sao. Bán hàng ở đây rất sợ, không biết bị gạch, bê-tông rơi trúng đầu lúc nào. Nguy hiểm lắm nhưng không có việc gì làm nên đành phải nhắm mắt liều thôi” - bà Nguyễn Thị Cúc, chủ một quán nước nhỏ dưới tầng 1 khu nhà B6, chia sẻ.

Lo lắng cho sự an toàn tính mạng của mình, người dân sống trong các khu chung cư Quang Trung đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý nhưng vẫn không có kết quả. Ông Nguyễn Văn Lệ, ở khu B5, bức xúc: “Trong khi chúng tôi phập phồng lo sợ từng ngày, làm hết kiến nghị này đến kiến nghị khác gửi từ phường đến TP, tỉnh thì các cơ quan chức năng ngoài việc hứa sẽ sớm giải quyết vẫn không thấy có động thái gì. Chúng tôi cứ phải chờ năm này qua năm khác”.

Chung cư Quang Trung (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng

Còn nhiều vướng mắc

Theo báo cáo của UBND phường Quang Trung, hiện có 1.262 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu sống tại 19 khu chung cư Quang Trung. Các khu chung cư này đều trong tình trạng hư hỏng, thấm dột, xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của người dân đang sinh sống ở đây.

Ông Hà Thái Sơn, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, cho biết chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên TP và tỉnh nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo ông Sơn, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc và có kết luận về độ an toàn của các dãy nhà chung cư Quang Trung. “Phải kiểm tra chất lượng của các khu chung cư và có kết luận cụ thể, cái nào không an toàn thì phải di dời dân để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra” - ông Sơn kiến nghị.

Trong khi đó, ông Hà Thanh Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, cho rằng phương án cải tạo các khu chung cư Quang Trung đã có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, việc thực hiện chậm do gặp vướng mắc trong thỏa thuận đền bù với một số hộ dân. Ngoài ra, một số chủ đầu tư được giao thực hiện dự án đang xin điều chỉnh thiết kế khiến việc triển khai dự án diễn ra không đúng tiến độ.

Kiểm tra, thẩm định độ an toàn

Liên quan đến việc 19 tòa nhà chung cư Quang Trung xuống cấp nghiêm trọng, UBND tỉnh Nghệ An đã giao UBND TP Vinh ký hợp đồng với đơn vị có chức năng giám định chất lượng toàn bộ tòa nhà chung cư Quang Trung. Theo đó, tòa nhà nào không an toàn thì phải có phương án di dời khẩn cấp các hộ dân tới nơi ở mới an toàn.