Lũ lên, nhiều nơi ở miền Trung lại bị chia cắt

24/11/2017 21:59

Sáng 24-11, nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về khiến nhiều đoạn trên tuyến Tỉnh lộ DT 640 (tỉnh Bình Định) bị chia cắt. Một số tuyến đường liên thôn, liên xã cũng chìm trong biển nước.



Hơn 5 người chết và mất tích

Để qua các đoạn đường này, người dân phải dùng ghe hoặc xe vận tải lớn trung chuyển. Một số trường học ở huyện Tuy Phước học sinh phải nghỉ học; hàng ngàn công nhân ở các xã khu Đông, huyện Tuy Phước đang làm việc tại KCN Phú Tài (TP Quy Nhơn) không thể đi làm.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày qua khiến bé Đinh Thị N. (8 tuổi; ngụ xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà) tử vong do lội qua suối bị trượt chân ngã, thuyền viên Nguyễn Cao Nguyên (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) bị sóng cuốn mất tích.

Đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ công nhân Ảnh: KỲ NAM

Trong khi đó, tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam, nhất là các huyện miền núi, tiếp tục có mưa lớn khiến mực nước trên các sông Tam Kỳ, Vu Gia, Thu Bồn lên mức trên báo động I. Mưa lớn cộng với lượng nước từ các thủy điện đổ về khiến một số vùng thấp trũng tại huyện Nông Sơn, thị xã Điện Bàn ngập cục bộ. Riêng tại huyện Nông Sơn, nước lũ đã chia cắt nhiều tuyến đường trong suốt 2-3 ngày qua, nhiều khu vực nước ngập từ 2-4 m.

Nguồn tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Quản lý đường bộ 3.3 (Cục QLĐB III) cho biết trưa 24-11, một đôi nam nữ đi xe máy chạy trên Quốc lộ 27C (đoạn qua đèo Hòn Dao, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) đã bị dòng nước lớn từ trên núi đổ xuống, quật ngã xe khiến cả người và xe lao xuống vực. Hiện thi thể cô gái đã được tìm thấy.

Tại tỉnh Phú Yên, nước lũ cũng đã cuốn chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (30 tuổi; ngụ xã An Định, huyện Tuy An) mất tích. Nhiều khu vực ở huyện Tuy An và huyện Đồng Xuân ngập sâu từ 1-2 m, bị cô lập hoàn toàn. Hiện 2 thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng gần 3.300 m3/giây. Do nước từ thượng nguồn đang đổ về nhiều nên các thủy điện sẽ tiếp tục nâng mức xả lũ.

Hỗ trợ công nhân xây nhà

Cũng trong sáng 24-11, tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Báo Người Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và nhà tài trợ là Công ty CP Nhựa Bình Minh đã đến thăm hỏi, động viên các đoàn viên Công đoàn gặp khó khăn, mất nhà sau bão số 12 tại huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm.

Đoàn công tác đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ các công nhân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn. Trong đó, 14 trường hợp sập nhà hoàn toàn được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp, 30 trường hợp khó khăn hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp.

Chị Phạm Thị Thanh Truyền, công nhân Công ty May mặc FLD, có căn nhà gạch nhưng đã sập hoàn toàn sau bão. "Tôi hỏi mua vật liệu để xây lại nhà mà mắc quá. Chồng tôi đang bị tai nạn nên 20 ngày nay, cả gia đình phải ở tạm trong chái phụ chưa bị sập…" - chị Truyền nói.

Nhà chị Trần Thị Xuân Phương, công nhân Công ty Komega-X, mới xây được 3 tháng cũng bị sập, cả gia đình sống tại căn chòi tôn dựng tạm.

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Tín, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã tận tình thăm hỏi, động viên các công nhân cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, cơn bão số 12 vừa qua toàn tỉnh có 45 người chết và mất tích, gần 3.000 nhà sập hoàn toàn, 114.000 nhà tốc mái, hư hỏng, thiệt hại trên 13.500 tỉ đồng (trong đó có khoảng 10.000 gia đình công nhân bị ảnh hưởng). Đặc biệt, do các doanh nghiệp bị hư hỏng trang thiết bị nên trên 5.000 lao động đang tạm nghỉ việc.

Nhóm Phóng Viên