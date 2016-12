Nhiều chính sách có hiệu lực từ 1-1-2017

25/12/2016 23:06

Ngày 1-1-2017, Bộ Luật Dân sự (BLDS) 2015 chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là bộ luật sửa đổi được cho là có nhiều điểm mới, tiến bộ so với luật cũ.

Theo đó, BLDS 2015 cho phép chuyển đổi giới tính đối với những người đã định hình, hoàn thiện về giới tính. Luật nêu rõ việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính theo quy định của bộ luật này và luật khác liên quan (điều 36: Quyền xác định lại giới tính; điều 37: Chuyển đổi giới tính).

BLDS 2015 cũng quy định những quyền riêng tư như quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng, quyền bảo vệ bí mật gia đình hay được yêu cầu tòa án tuyên bố thông tin tiêu cực về mình là không đúng sự thật...

Thông tư 229/2016 của Bộ Tài chính thay thế thông tư trước đây quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đường bộ cũng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

Theo quy định mới, phí đăng ký và cấp biển số ô tô, xe máy có các mức khác nhau cho 3 khu vực: Khu vực I gồm Hà Nội và TP HCM; khu vực II gồm các TP trực thuộc trung ương khác, các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các tỉnh còn lại. Về cơ bản, bảng phí theo thông tư mới được giữ nguyên từ các mức thu đối với cấp biển số, đăng ký mới, cấp đổi, tạm thời so với quy định trước. Tuy nhiên, bổ sung phần “Cấp lại biển số” với mức giá chung cho cả 3 khu vực và tất cả các loại phương tiện là 100.000 đồng. Việc cấp lại giấy đăng ký hoặc biển số chỉ được áp dụng đối với trường hợp giấy đăng ký hoặc biến số bị mất.

Cũng theo quy định mới, ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe máy sẽ chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao.

Cũng từ ngày 1-1-2017, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt sẽ có hiệu lực. Trong đó, những lỗi vi phạm giao thông phổ biến sẽ được đưa vào xử phạt.

Từ ngày 1-1-2017, Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều lỗi vi phạm giao thông phổ biến sẽ bị xử phạt Ảnh: Sỹ Đông

Cụ thể: Phạt 100.000-200.000 đồng với hành vi không làm thủ tục sang tên chính chủ khi mua, được cho, tặng, phân bổ, điều chuyển, thừa kế tài sản là mô tô, xe máy và các loại xe tương tự mô tô; người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy; người được chở trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy... Phạt 600.000-800.000 đồng với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. Phạt từ 2.000.000-16.000.000 đồng với người điều khiển xe bánh xích, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu, đường (kể cả ô tô chở khách) mà tải trọng trục xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường (trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng).

Phạt 2.000.000-3.000.000 đồng với cá nhân, phạt 4.000.000-6.000.000 đồng với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải khi sử dụng taxi chở khách không có hộp đèn taxi hoặc có nhưng không tác dụng, không gắn cố định trên nóc xe; không lắp đồng hồ tính cước hoặc lắp không đúng quy định; không có thiết bị in hóa đơn được kết nối với đồng hồ tính tiền cước.

Trong khi đó, bỏ quy định cấm người đẹp chụp ảnh khỏa thân là điểm mới trong Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ ngày 1-1-2017. Thông tư này sửa đổi từ Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu.

Theo Thông tư 10, bãi bỏ các hành vi người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được thực hiện, phổ biến, lưu hành gồm: Chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông; chụp ảnh, ghi âm, ghi hình hình ảnh tập thể, cá nhân thể hiện các tiết mục biểu diễn có nội dung vi phạm quy định tại điều 6 Nghị định 79/2012/NĐ-CP và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông; có hành động, phát ngôn không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, vi phạm quy định của pháp luật, vô ý hoặc cố ý phổ biến trên phương tiện truyền thông hoặc ngoài xã hội gây hậu quả xấu.

Tăng lương tối thiểu vùng Lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức tăng từ ngày 1-1-2017. Mức lương tối thiểu được tăng theo từng vùng như sau: Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016), Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016), Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016) và Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Vy Thư