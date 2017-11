Sự tử tế, dù nhỏ thế nào, không bao giờ là lãng phí

17/11/2017 13:55

Sau khi Báo Người Lao Động mở diễn đàn "Cứu trợ cách nào cho đúng?" từ nhận xét của chị Hue Thi đăng trên facebook cá nhân, nhiều bài viết đã phản hồi lại ý kiến này. Đa số đều cho rằng làm từ thiện là tùy tâm, các mạnh thường quân tặng quà gì cũng quý. Có thể quà hỗ trợ còn lọt vào nhà quan xã, có thể nhà hảo tâm chưa tìm hiểu nhu cầu thật sự của người nghèo nhưng không vì thế mà không trân quý tấm lòng của người ở xa đã góp công, góp của. Nhất là khi người dân cả nước đang đồng lòng tổ chức các đợt cứu trợ, quyên góp để giúp đỡ cho người dân các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Thuận bị thiệt hại sau cơn bão số 12.

Nếu bạn nhận được quà hỗ trợ mà bạn không có nhu cầu xin hãy tặng lại cho nhà hàng xóm còn nghèo khó, cho xã lân cận còn người thiếu ăn. Ngay như anh Võ Văn Tư (SN 1988; ngụ thôn 3, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) – người bất lực chứng kiến vợ mang thai chết ngay trước mặt do bị sạt lở núi chôn vùi, được bạn đọc tặng Báo Người Lao Động tặng 20 triệu đồng nhưng anh đã san sẻ 10 triệu đồng cho một người cùng hoàn cảnh như mình. Dù tình cảnh trước mắt của bản thân anh cũng chưa tìm được lối. Nhà anh sập, vợ mất, con bị thương, chân anh có nguy cơ bị hoại tử do 2 ngày sau mới được đưa đến bệnh viện. Tuy đã được mổ nhưng tình trạng chân anh vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, vẫn còn đang theo dõi. Thế nhưng câu chuyện về bài học tình người mà anh không kể còn hơn vạn bài học mà ta học được.

Bà Ngô Thị Đường (81 tuổi, ngụ thôn Cẩm Phú, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bật khóc khi kể về đêm lũ tràn về cho các mạnh thường quân nghe

Trong cảnh nhà nhà tan hoang, người người còn thiếu đói sau bão lũ thì thay vì phê phán chúng ta nên đồng sức, đồng lòng chung tay giúp đỡ đồng bào lúc này. Qua những lần đi cứu trợ, sự kết nối trái tim của triệu trái tim sẽ giúp mọi người yêu đời, yêu người hơn. Mahatma Gandhi có nói: "Chúng ta có thể có quan điểm riêng nhưng tại sao chúng lại là trở ngại ngăn trái tim gặp gỡ?". Một gói mì, một ký gạo cũng giúp người nhận thấy ấm lòng trong cảnh hoạn nạn. Người trao tặng cũng thấy vui vì mình đã trao tấm lòng, dù món quà không lớn lao gì. Và quan trọng hơn hết là tình yêu thương được lan tỏa sẽ làm cho chúng ta lớn mạnh hơn trong cảnh đất nước đang gặp khó khăn.



Người Lao Động Online