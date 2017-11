Thấp thỏm vì biển xâm thực

20/11/2017 02:25

Ba năm trước, người dân tổ 2, phường Hòa Hiệp Bắc vui mừng khi hàng dương liễu hơn 5 năm tuổi xanh tốt được trồng nhờ dự án trồng rừng chống xói lở của TP. Thế nhưng, từ năm 2016 đến nay, người dân luôn phải sống thấp thỏm, lo sợ do quá trình biển xâm thực gây sạt lở.



Biển động là phải bỏ nhà đi

Theo thống kê của UBND phường Hòa Hiệp Bắc, hơn 350 hộ dân thuộc địa bàn phường bị ảnh hưởng. Riêng trong đầu tháng 11-2017, đã có 6 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

"Đất vườn bị cuốn trôi, hàng dương liễu cũng bị sóng đánh bật gốc. Năm nào cũng vậy, cứ tới mùa biển động là bà con trong làng biển phải cuốn đồ đạc đi ở nhờ nơi khác" - ông Đinh Đức Lương (ngụ tổ 2) kể.

Còn theo ông Nguyễn Bá Lương (ngụ tổ 2), trong những ngày bị biển xâm thực vừa qua, hơn 20 m bờ biển nằm sát nhà đã sạt lở nặng, nhiều nhà bị sóng đánh gây sạt lở phần nền nên phải di tản khẩn cấp trong đêm. Quá lo sợ, tối 4-11, người dân trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch UBND TP để cầu cứu. Đến sáng 5-11, một đơn vị thi công đã cho đổ hơn 500 m2 đá tảng tại khu vực bị sóng lớn đánh gây sạt lở nặng.

Người dân địa phương cũng cho biết tháng 8-2016, chính quyền quận đã tổ chức họp dân. Lúc này, khu vực bờ biển xung yếu dài 350 m ở phía Bắc đang trong tình trạng bị xâm thực nặng và sạt lở nhưng không có kinh phí để xây dựng. UBND quận phải huy động vốn và người dân tại chỗ để làm kè tạm bằng đá rọ nhưng vừa qua đã bị sóng lớn đánh trôi ra biển. Trong khi đó, dự án kè biển Liên Chiểu phía Nam được đầu tư gần 100 tỉ đồng thi công ì ạch, chậm tiến độ. Người dân mong muốn TP sớm xây dựng kè kiên cố để an tâm định cư.

Theo UBND quận Liên Chiểu, dự án xây dựng kè biển Liên Chiểu là công trình dân sinh kết hợp chống sạt lở, chắn sóng. Nguồn kinh phí triển khai dự án do trung ương hỗ trợ và được UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho UBND quận Liên Chiểu làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là liên doanh Công ty Kiến Việt Hoa và Công ty 532 thực hiện. Dự kiến việc thi công 1,5 km kè trên hoàn thành trong 1 năm. Tuy nhiên, do khoảng 300 m kè nằm sát Nhà máy Xi măng Hải Vân vướng ống dẫn dầu dẫn đến tiến độ dự án bị chậm lại nhiều tháng nay, hiện đơn vị thi công đang phải thay đổi phương án thi công.

Nền nhà người dân bị sóng đánh gây sạt lở nặng sau cơn bão số 12 vừa qua

Sớm thi công kè để khỏi di dời dân

Ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, thông tin trước đây, quá trình đóng cọc thi công kè biển dài khoảng 1,2 km của Công ty Kính Việt Hoa đã khiến 190 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng, trong đó có 143 hộ dân được nhận tiền hỗ trợ trong 2 tháng để thuê chỗ ở tạm, nay đã được về lại nhà cũ nhưng vẫn lo lắng do kè vẫn chưa thi công xong. Hiện dự án mới hoàn thành khoảng 1,2 km với hơn 80 % khối lượng công trình. Nếu đơn vị thi công tiếp tục hoàn thành 350 m kè còn lại ở phía Bắc, hơn 150 hộ dân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc sẽ bị ảnh hưởng tiếp do quá trình đóng cọc.

"Quá trình xâm thực gây sạt lở bờ biển, đe dọa nhà dân như vừa qua thì phường đã lên kế hoạch di dời nếu có sự cố xảy ra. Vừa qua, quận đã huy động máy móc, xe tải đổ đá xuống khu vực sạt lở bờ kè tạm để tránh nhà dân tiếp tục bị sạt lở. Đến nay, tình hình đã được cải thiện" - ông Việt nói.

Còn ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, khẳng định: "Đoạn bờ biển dài 350 m thuộc phường Hòa Hiệp Bắc đang bị xâm thực, sạt lở đe dọa nhà dân như vừa qua đã được chúng tôi báo cáo hồ sơ lên UBND TP xem xét để sớm triển khai xây dựng kè kiên cố bằng bê tông. Nguồn vốn xây dựng sẽ được trích từ kinh phí dự phòng khoảng 20 tỉ đồng thuộc dự án kè biển Liên Chiểu".

Cũng theo ông Hưng, nếu tuyến kè được xây dựng sớm qua 350 m bờ biển còn lại thì người dân sẽ không phải di dời do được kè bê tông kiên cố bảo vệ. "Trước đây, người dân không hiểu tại sao cùng thuộc bờ biển Liên Chiểu nhưng đoạn kè phía Nam lại được thi công, còn đoạn kè phía Bắc thì không. Thực chất là do tuyến kè đang thi công được trung ương đầu tư vốn nên mới được triển khai. Hiện tiến độ thi công đang chậm nên chúng tôi đã xin gia hạn thêm 5 tháng nữa để hoàn thiện 1,5 km kè và 350 m kè đang bị xâm thực, sạt lở gây bất an cho người dân như hiện nay" - ông Hưng giải thích.

Dự án xây dựng kè biển Liên Chiểu có tổng chiều dài khoảng 1,5 km, khởi công từ tháng 8-2016. Đến tháng 11-2017, đơn vị thi công hoàn thiện được gần 1,2 km.



Bài và ảnh: VĨNH QUYÊN