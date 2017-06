Thi công công trình làm nhà nứt, lún

15/06/2017 22:31

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân phản ánh đến Báo Người Lao Động về việc dự án xây dựng khiến nhà cửa bị rung lắc, nứt toác.



Vừa ở vừa run

Cuối tháng 6-2016, cống Phú Định (thuộc dự án Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1) thi công. Mỗi khi đóng cừ xuống lòng kênh, hàng chục nhà dân ở đường Đình An Tài (phường 7, quận 8) bị rung lắc dữ dội khiến người dân luôn sống trong bất an.

"Ngồi trong nhà mà thấy bàn ghế giật liên hồi, ly nước để trên bàn, lọ hoa trên bàn thờ cũng rơi do áp lực từ những lần đóng cọc. Tường nhà tôi bị nứt nhiều chỗ, 2 cột trước nhà bung cả bê tông, lòi thép ra ngoài. Nhiều nhà nứt toác để lọt cả ngón tay người lớn. Chúng tôi không dám ngồi trong nhà vì sợ sập" - bà Trần Kim Thu (ngụ số 32 Đình An Tài) cho biết.

Chưa hết, công trình thi công còn gây vỡ cống khiến nước tràn vào nhà dân làm hư hỏng đồ đạc. Quá bức xúc, người dân lên phường yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phải bồi thường. Tuy nhiên, chỉ những căn nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chủ đầu tư mới chi tiền ngay; còn những nhà bị nứt nhẹ thì được hứa sẽ khắc phục một lần khi công trình hoàn thành. Do đó, nhiều hộ dân phải tự làm khung, cột chống để hạn chế nguy cơ nhà sập. "Chủ đầu tư hứa tháng 10 xong sẽ bồi thường. Lúc đóng cọc đã nứt nhà, đến lúc rút cọc lên không biết nhà có bị nứt tiếp hay không?" - bà Thu lo lắng.

Công trình làm đường nối cầu Bà Chiêm 2 đến KCN Hiệp Phước cũng khiến hàng chục hộ dân ở đường Nguyễn Văn Tạo (ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè) bị nứt, lún. Một số nhà bị nứt dọc theo móng nhà, chỗ rộng nhất lên đến 10 cm, không bảo đảm khả năng chịu lực cho toàn bộ căn nhà. Tuy nhiên, do mức bồi thường quá thấp, người dân vẫn chưa có tiền để sửa chữa, khắc phục. Ông Trần Minh Hạnh (ngụ số 160 Nguyễn Văn Tạo) cho biết lúc mới xây, nhà ông cao hơn mặt đường 60 cm, hiện nay nền nhà đã ngang mặt đường. Nhà bị lún khiến đường ống thoát nước ra đường bị hư; khi mưa lớn, nước cống trào lên. Thế nhưng, chủ đầu tư chỉ bồi thường 20 triệu đồng, không đủ để xử lý những hư hỏng do công trình gây ra. Theo kế hoạch, đơn vị thi công phải rút cừ bao để thi công hạng mục tiếp theo nhưng các hộ dân phản đối nên công trình "bất động" nhiều tháng nay.

Cột nhà dân bị nứt, phải dùng cột sắt chống đỡ

Tiếp tục chờ bồi thường

Được biết, dự án xây dựng nút giao thông từ cầu Bà Chiêm đến KCN Hiệp Phước dài 2,2 km do Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 (Khu 4, thuộc Sở Giao thông Vận tải TP) làm chủ đầu tư. Dự án có nhiều gói thầu, trong đó giai đoạn xử lý nền dự án khiến nhà dân bị nứt, lún do liên danh nhà thầu Fico - Korea thi công. Theo ông Võ Hoàng Việt Tuấn, Phó Giám đốc Khu 4, có 87 hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình xử lý nền dự án do nền đất khu vực này yếu trong khi nhà dân xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4, không đóng cọc nền nhà. Khu 4 đã yêu cầu chủ đầu tư bồi thường cho những hộ bị ảnh hưởng, đã có 51 hộ dân đồng ý nhận bồi thường, 3 hộ đồng ý sửa chữa sau khi công trình hoàn thành, 33 hộ còn lại chưa đồng ý với mức bồi thường mà đơn vị thi công đưa ra nên chủ đầu tư đang phối hợp UBND huyện Nhà Bè đến từng hộ dân thương lượng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND phường 7, quận 8 - cho biết sau khi nhận được phản ánh của người dân, phường đã làm việc với chủ đầu tư để bồi thường cho những nhà dân bị nứt nghiêm trọng. Đối với những hộ ảnh hưởng nhẹ, đơn vị giám định đánh dấu các vị trí để khắc phục khi dự án hoàn thành. Tuy nhiên, lấy lý do công trình đang thi công, nhà có thể sẽ bị nứt tiếp nên trước mắt, chủ đầu tư đã "hỗ trợ tinh thần" cho mỗi hộ dân bị ảnh hưởng 5 triệu đồng, sau khi dự án hoàn thành sẽ đánh giá lại một lần nữa rồi bồi thường, khắc phục.

Với nhiều cống thoát nước bị hư hỏng trong quá trình thi công gây ngập, theo ông Phong, phường đã huy động máy bơm giải quyết cấp bách cũng như nâng cấp hẻm.

Đang phối hợp giải quyết Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam, chủ đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, cho biết Tổng Công ty Bảo hiểm BIC và đơn vị tư vấn giám định độc lập SMART đang xác nhận hiện trạng và đã lập hồ sơ bồi thường cho 32 hộ dân, chi trả tiền bồi thường cho 7 hộ dân với tổng số tiền 260 triệu đồng. Đối với các hộ chưa thống nhất, SMART tiếp tục thực hiện công tác giám định. Công ty Trung Nam BT 1547 (thuộc Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam) cũng đã có hỗ trợ các hộ dân bị nứt 204 triệu đồng, đang phối hợp chính quyền địa phương xác nhận những hộ dân bị nứt nhà phát sinh để có phương án hỗ trợ.

Bài và ảnh: SỸ ĐÔNG