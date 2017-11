Trao 20 triệu đồng giúp nạn nhân sạt lở núi

16/11/2017 22:45

Sáng 16-11, đại diện Báo Người Lao Động đã trao 20 triệu đồng do gia đình bạn đọc Bùi Ngọc Mai (nhà ở đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP HCM) hỗ trợ gia đình anh Võ Văn Tư (SN 1988; ngụ xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) - nhân vật trong bài viết "Đau xót chứng kiến cảnh vợ mang thai chết ngay trước mặt do lũ", đăng trên Báo Người Lao Động Online ngày 8-11. Trưa 6-11, mưa lũ làm căn nhà anh Tư đổ sập, vùi 3 người trong gia đình, gồm người vợ đang mang thai hơn 2 tháng bị chết, con gái hơn 2 tuổi bị thương, anh Tư gãy cả 2 chân, xương sườn.



Đại diện Báo Người Lao Động (trái) trao tiền cho anh Võ Văn Tư Ảnh: BÍCH VÂN

Sau khi được phẫu thuật cách đây 3 ngày, hiện sức khỏe anh Tư đang hồi phục. Trước đó, khi nhận hơn 20 triệu đồng từ nhà hảo tâm, dù rất thiếu tiền để điều trị và không có bảo hiểm y tế nhưng anh vẫn trích 10 triệu đồng cho gia đình một nạn nhân cùng thôn gặp nạn cùng lúc với gia đình anh.

l Chiều cùng ngày, Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn (KCN Cát Lái, TP HCM) đã trao cho Công đoàn các KCX-KCN TP HCM 34,46 triệu đồng do người lao động của công ty đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 12. Trước đó, Công đoàn các KCX-KCN TP HCM cũng đã vận động được gần 300 triệu đồng. Cùng ngày, LĐLĐ quận 8 tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên 10 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận có gia đình ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12. Mỗi trường hợp được LĐLĐ quận 8 hỗ trợ 1 triệu đồng.

l Đoàn cứu trợ của Tập đoàn Lộc Trời phối hợp Báo Người Lao Động đã đến vùng rốn lũ xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trong ngày 16-11. Đây là nơi có 16 căn nhà sập hoàn toàn, trên 1.000 căn nhà bị ngập chìm trong nước. Nhiều gia đình bây giờ vẫn chưa trở lại cuộc sống bình thường. 3 tấn gạo và 30 triệu đồng đã được đoàn trao cho 300 gia đình. Hôm nay (17-11) đoàn tiếp tục đến tỉnh Quảng Nam.





T.Nga - Tr.Thường - H.Ánh