Trường học “đắp chiếu”, cô trò chịu khổ

22/02/2017 22:31

Trong khuôn viên điểm trường, cỏ dại mọc đầy, sắt thép đã bị hoen gỉ vì phơi giữa mưa gió. Công trình xây dựng trường học mới “đắp chiếu” khiến học sinh mầm non và giáo viên phải học trong ngôi trường tạm bợ, thường xuyên ngập nước vì trường nằm ở vị trí quá thấp, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề. Bên cạnh đó, do không có điện thắp sáng, không nước sạch sinh hoạt nên rất khó khăn cho việc sinh hoạt nội trú của học sinh.

Giáo viên và học sinh phải học trong ngôi trường tạm bợ, cơ sở vật chất thiếu thốn

Ông Nguyễn Sỹ Huấn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông, cho biết điểm trường mầm non Kỳ Nơi là một trong những điểm trường khó khăn nhất của huyện Đakrông. Năm 2014, công trình xây dựng điểm trường mầm non Kỳ Nơi được triển khai với nguồn kinh phí dự kiến là 1,5 tỉ đồng (nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục miền núi) để xây phòng học và phòng ở cho giáo viên. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên đến nay vẫn chưa hoàn thành. “Những năm qua, chúng tôi đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị sớm hoàn thành điểm trường mầm non Kỳ Nơi để việc dạy và học của giáo viên và học sinh được ổn định. Tuy nhiên do huyện còn khó khăn nên đành chịu, chúng tôi đã vận động chính quyền xã xây kiên cố phòng tạm để học sinh có nơi học tập” - ông Huấn nói.

Theo ông Lê Đại Lợi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đakrông, thời gian tới, Ban Quản lý sẽ lồng ghép, cân đối các nguồn vốn và tiếp tục xây dựng điểm trường mầm non Kỳ Nơi để việc dạy học của giáo viên, học sinh nơi đây được thuận lợi hơn.

Bài và ảnh: Đức Nghĩa