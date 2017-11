Vụ bảo vệ dân phố sát hại bé 6 tuổi: Trách nhiệm thuộc về ai?

28/11/2017 11:56

Vụ việc xảy ra khi trưa 26-11, Hoàng Nhất Giang (SN 1983; bảo vệ dân phố ở quận 11, TP HCM) đã vô cớ sát hại một bé trai trên đường Trịnh Đình Trọng (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú), đi bé mua bánh gần đó. Sau khi án mạng xảy ra, gia đình cho biết Giang có tiền sử bệnh tâm thần, mỗi ngày vẫn uống thuốc và vẫn đi khám định kỳ tại bệnh viện Tâm thần TP HCM. Nhiều bạn đọc Bạn đặt vấn đề sao lại có thể tuyển dụng một người tâm thần vào làm bảo vệ dân phố, phải chăng là hết người? Bạn Nguyễn Song Giang đau xót: "Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt và có giấy tờ chứng nhận tâm thần. Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Người tâm thần lại làm bảo vệ dân phố, giết người xong vào điều trị BV Tâm thần. Gia đình cháu bé mất đi đứa con trai yêu quí, mất mát quá lớn này ai bù đắp được?".

Bạn Nguyễn Đức Huy thì thắc mắc: "Tôi không hiểu sao Hoàng Nhất Giang lại được chọn làm bảo vệ dân phố, dù đã "có tiền sử bị tâm thần phân liệt và có giấy tờ chứng nhận tâm thần"? Cơ quan chính quyền địa phương sao tắc trách vậy?".



Điều 7, Nghị định 38 quy định rõ: Người được ứng cử vào ban bảo vệ dân phố phải do cư dân trên địa bàn bầu, sau đó trưởng công an phường chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định và trình cho chủ tịch UBND phường ra quyết định công nhận. Thông tư liên tịch cũng quy định rất chi tiết: "Không đưa vào lực lượng bảo vệ dân phố những người không đủ năng lực hành vi". Thế nên ngoài một số ít người nghi ngờ nghi can này "chạy" giấy tâm thần còn đa số đều hỏi về việc ai sẽ chịu trách nhiệm cụ thể cho cái chết oan của cháu bé khi tuyển dụng người sai luật. Anh Nông Văn Dân đề xuất: Tôi đề xử lý ông chủ tịch phường này vì đã tuyển người bị tâm thần vào làm bảo vệ dân phố vừa tốn tiền dân đóng thuế vừa gây hậu quả nghiêm trọng. Bạn Nguyễn Cao Sơn cũng đồng thuận, "Nếu đối tượng bị tâm thần phân liệt trước khi tham gia lực lượng bảo vệ dân phố thì trách nhiệm là của Ủy ban phường, công an phường".

Đám tang của cháu K. diễn ra trong sự thương xót của hàng xóm

Người bệnh tâm thần khi gây án xong sau đó sẽ được đưa vào trung tâm chữa bệnh. Án cũng sẽ kết. Nhưng còn nỗi đau tột cùng của người thân cháu bé khi gia đình bỗng mất con mà không ai chịu trách nhiệm về cái chết oan của em, ai thấu? Không chỉ vậy, qua vụ việc này người dân thắc mắc không biết tiền thuế mình đóng đã được phường sử dụng và bảo vệ mình đúng như chức trách, quy định? Rồi chúng ta cũng hồi hộp tự hỏi: Liệu có còn có thêm người nào đang làm bảo vệ khu phố cũng bị tâm thần ….? Bạn đọc han trang chia sẻ: "Đúng là tìm bảo vệ dân phố rất khó vì lương có hơn 1,5 triệu/ tháng, nhưng tuyển người tâm thần này vào làm việc là việc không tưởng. Giờ gây đau thương mất mát cho gia đình người khác lấy gì bù đắp? Ai chịu trách nhiệm đây, chẳng lẽ bên công an phụ trách BVDP?

Song Ngọc