Vụ BOT Cai Lậy: Chỉ cần đặt trạm đúng vị trí!

03/12/2017 07:52

Giằng co đến bao giờ?



Sau 3 tháng ngưng hoạt động đến sáng 30-11, trạm thu phí Cai Lậy bắt đầu thu phí trở lại. Cũng từ sớm, nhiều tài xế đã đến đây đưa tiền lẻ, có tài xế đưa 25.100 đồng và quyết chỉ nhận đúng số tiền thối lại là 100 đồng. Dư không lấy, thừa không bỏ.

Chưa hết, một số tài xế khác không chịu đi vào làn dành cho tài xế sử dụng tiền lẻ như chủ đầu tư BOT Cai Lậy đã chuẩn bị sẵn, gây tình trạng ùn tắc kéo dài. Sự góp mặt và can thiệp của công an cũng không làm an ninh trật tự dịu bớt. Để hạ nhiệt lãnh đạo BOT phải nhiều lần xả trạm.

Tuy nhiên, trong đêm 1-12, BOT Cai Lậy lại thu phí trở lại bằng cách chuẩn bị hàng ngàn tờ tiền 100 đồng. Bạn đọc Người Nhà Quê cùng hàng ngàn độc giả khác đều có chung ý kiến là: "BOT Cai Lậy nên di dời vào đường tránh thế là xong". "Không nên để BOT Cai Lậy tồn tại ở vị trí này", "Vấn đề ở đây là đặt sai vị trí trạm thu phí, phải giải quyết chuyện nay cho xong mới ổn được". "Chính trạm BOT gây cản trở giao thông". "Có sai phạm khi cho đặt trạm thu phí sai quy định không?" "Dời trạm đúng vị trí là xong thôi, cần gì Thủ tướng ra tay mấy vụ này”….

Chờ thủ tướng giải quyết tận gốc

Vụ việc BOT càng “nóng” hơn khi Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho rằng một số người dân quá khích nên mới xảy ra tình trạng ách tắc tại BOT Cai Lậy. Ông Nhật khẳng định việc đặt trạm thu phí ở vị trí này là “đúng quy trình, đúng pháp luật". Bạn đọc TÍN nêu vấn đề: "Chẳng ai quá khích gì ông thứ trưởng ạ, chúng tôi chỉ muốn rạch ròi, đi thì trả tiền, không đi không trả, đường Quốc lộ 1 các ông tráng nhựa xong đặt trạm ai mà chịu cho thấu".

Nhiều bạn đọc thắc mắc tiền sửa chữa, bảo dưỡng đã được đóng vào tiền thuế xăng dầu nhưng sao lại cho phép BOT Cai Lậy thu phí sửa chữa đường tránh rồi đặt trạm tại BOT trên Quốc lộ 1. Bạn đọc Thích Bình Luận đặt câu hỏi: “Biết bao nhiêu loại phí được đóng thông qua xăng dầu không biết là được dùng vào việc gì và có ai có thể công khai để cho người dân được biết không?"

Bạn Tèo chất vấn: "Thế hành vi làm đường một nẻo đặt trạm một nẻo gọi là hành vi gì, thưa ông?". Bạn Bình phân tích: "Người dân họ đi đường nào thì sẽ đóng phí đường đó".

Nhiều bạn đọc cho rằng không chấp thuận kiểu lý giải của Bộ GTVT. Bạn Kien Đạt lập luận: “Bộ cho rằng đặt trạm ở tuyến tránh sẽ ùn tắc Quốc lộ 1? Cảm ơn đã lo cho chúng tôi nhưng tôi có quyền lựa chọn đi tuyến tránh để tránh ùn tắc thì đóng phí, còn không đi mà bắt đóng dù một đồng cũng không phục".

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2017, diễn ra ngày 1-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng GTVT báo cáo, trình Thường trực Chính phủ, đặc biệt là về trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang), để đánh giá toàn diện và không để kéo dài tình trạng đang diễn ra. Bạn đọc Ngoc An mong muốn thủ tướng cần chỉ đạo sớm để giải quyết vấn đề tại BOT Cai Lậy. Bạn đọc Nguyễn Văn Tiên cũng nêu nguyện vọng: "Đây là việc lớn, không phải việc nhỏ như cái móng tay mà là nguyện vọng của cả ĐBSCL nên đích thân Thủ tướng thanh tra và giải quyết chứ để Bộ GTVT thì không xong. Chưa kể cuối năm lượng nông sản thực phẩm vận chuyển qua đây rất lớn, nếu giải quyết không thông thiệt hại về kinh tế thật khủng khiếp".



Song Ngọc