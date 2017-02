Vụ tăng giá vé xe gần 4 lần: TheSinh Tourist không biết?

07/02/2017 18:34

Ngày 6-2, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã làm việc với bà Đặng Thị The - Chủ tịch HĐQT Công ty THHH TM DV DL Trần Đặng (là nhà xe TheSinh Tourist theo phản ánh của bài viết đăng ngày 4-2).

Theo báo cáo này, công ty có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT TP cấp với 2 hình thức là kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô. Đồng thời, công ty này cũng có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng cục Du lịch cấp.

Hành khách đi xe khách từ Nha Trang về Sài Gòn của nhà xe TheSinh Tourist phải trả tiền cao gấp 3,5 lần ngày thường

Bà The cho biết công ty hoạt động theo hình thức vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô và ký hợp đồng với Công ty TNHH Nhị Phi làm đại lý du lịch tại Nha Trang; giá trị hợp đồng là thỏa thuận giữa hai bên (hành khách với công ty).

Vào thời điểm làm việc, công ty không nắm rõ nội dung bài báo do nội dung phản ánh tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bà The khẳng định tại TP HCM, công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bà The cho biết sẽ tiếp xúc, làm việc với công ty đối tác để tìm hiểu cụ thể, kịp thời chấn chỉnh theo đúng quy định.

Thanh tra Sở đã lập biên bản và yêu cầu công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Hành khách đứng chờ trước giờ lên xe

Trước đó, Báo Người Lao Động nhận phản ánh về tình trạng hành khách đi xe TheSinh Tourist phải từ Nha Trang vào Sài Gòn phải trả 700.000 đồng trong khi ngày thường chỉ có 200.000 đồng (tăng 3,5 lần). Để kiểm chứng, phóng viên đã mua vé xe nhưng chỉ nhận được Phiếu du lịch, khi làm thủ tục check-in thì nhà xe thu lại phiếu này và đưa thẻ lên xe. Tuy trả tiền cao gấp 3,5 lần nhưng hành khách ngồi không thoải mái, nhiều người phải co chân để ngủ, thậm chí nằm ngủ trên lối đi.

Tin-ảnh: S. Đông