Xử không xuể xe đón khách dưới biển cấm

Trước đó, từ phản ánh của bạn đọc về việc xe khách thường xuyên đậu đón - trả khách trái quy định, gây lộn xộn và mất trật tự an toàn giao thông trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh tới giao lộ với đường D1 (quận Bình Thạnh, TP HCM), phóng viên đã ghi nhận thực tế và xác nhận có tình trạng này.



Khó xử lý triệt để

Trong đó, diễn ra rầm rộ ở đoạn từ cây xăng Comeco đến cầu Văn Thánh (phường 21), khi các nhà xe như Cường Thủy, Kim Mạnh Hùng, Võ Cúc Phương thường xuyên hoạt động đón, trả khách tại đây dù khu vực này cấm xe khách trên 16 chỗ dừng, đậu. Tình trạng trên không chỉ gây lộn xộn, ùn ứ giao thông mà còn làm mất an ninh khu vực.

Tương tự, tại điểm bán vé của nhà xe Thành Bưởi ở gần giao lộ với đường D1, dù địa điểm này có giấy phép kinh doanh nhưng theo một số hộ dân sống gần đó, vào những tối cuối tuần, nơi đây như một bến xe thu nhỏ, đón khách từ TP HCM đi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tình trạng trên cũng khiến khu vực này ồn ào, bát nháo và mất trật tự an toàn giao thông. Theo Công an phường 22, điểm bán vé trên của nhà xe Thành Bưởi đã hoạt động nhiều năm nay và đơn vị từng nhận phản ánh của người dân về tình trạng ồn ào, xả rác do hoạt động đón, trả khách gây ra. Phía công an phường đã nhiều lần yêu cầu nhà xe Thành Bưởi cam kết khắc phục tình trạng trên và phải bảo đảm hoạt động đón, trả khách theo quy định. Với những phản ánh của Báo Người Lao Động, trước mắt, đơn vị sẽ chỉ đạo lực lượng công an khu vực rà soát lại và nếu tình trạng lộn xộn, mất an ninh còn xảy ra thì sẽ xử lý.

Trong khi đó, theo lãnh đạo UBND phường 21, lực lượng trật tự đô thị của phường không có thẩm quyền xử lý các ô tô dừng đậu dưới lòng đường đón, trả khách mà trách nhiệm thuộc về công an phường, phối hợp với các đơn vị nòng cốt là Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT), CSGT...

Còn đại diện Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP HCM, đơn vị đảm trách tuyến đường Điện Biên Phủ, cho biết việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại khu vực trên vẫn được tổ chức thường xuyên và đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Tại đây mặc dù có biển cấm dừng, cấm đỗ nhưng nhiều phương tiện vẫn đón trả khách. Có tình trạng các nhà xe cho người canh chừng, khi CSGT xuất hiện thì tài xế cho xe di chuyển. Mặt khác, do lực lượng CSGT hiện nay không đủ quân số nên không thể chốt chặn 24/24 giờ dẫn đến khó xử lý triệt để.

Tại điểm bán vé của nhà xe Thành Bưởi trên đường Điện Biên Phủ (phường 22, quận Bình Thạnh), hoạt động đón - trả khách rầm rộ như một bến xe thu nhỏ vào tối 17-11 Ảnh: Gia Minh

Góp ý dự thảo thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP

Liên quan đến việc xử lý "bến cóc, xe dù", lãnh đạo Sở GTVT cho biết qua kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành nhận thấy nguyên nhân chủ yếu của thực trạng "bến cóc, xe dù" hiện nay là do các quy định về hoạt động vận tải hành khách hiện còn nhiều bất cập: quy định sử dụng xe trung chuyển hành khách theo tuyến cố định không được chấp hành nghiêm túc; thủ tục tham gia tuyến hoạt động cố định phức tạp; doanh nghiệp vận dụng quy định loại hình kinh doanh vận tải theo hợp đồng, du lịch để hoạt động như kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; gia tăng chi phí hoạt động do xe ra vào bến xe khách được thành lập theo quy hoạch; tình trạng gây khó khăn hoặc bỏ qua sai phạm để vòi vĩnh, trục lợi của một số đơn vị bến xe đối với đơn vị vận tải; giá vé hành khách tại các bến xe không linh hoạt, không cạnh tranh được với xe khách hoạt động ngoài bến xe…

Để khắc phục tình trạng trên, Sở GTVT đã tham mưu UBND TP HCM góp ý dự thảo thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô để xử lý tình trạng "bến cóc, xe dù" và UBND TP cũng đã có văn bản gửi Bộ GTVT.

Theo Sở GTVT TP HCM, từ đầu năm đến nay, thanh tra sở vẫn tiếp tục duy trì việc rà soát, cập nhật biến động tại các tụ điểm có hoạt động đón, trả khách trên địa bàn TP và tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; các xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình; các loại phương tiện hoạt động có dấu hiệu xe "dù"… Qua kiểm tra, đã phát hiện và xử lý 3.130 vụ vi phạm (giảm 29,35% số vụ vi phạm so với cùng kỳ năm 2016) với số tiền xử phạt trên 4,2 tỉ đồng.

Theo trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu PC67, trong năm 2017 đã xử lý 2.556 trường hợp vi phạm do dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, trong đó có tuyến đường Điện Biên Phủ.



Gia Minh - Thành Đồng