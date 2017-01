Bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết

17/01/2017 13:36

Báo cáo với đoàn, đại tá Huỳnh Kim Thanh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, cho biết trước và sau Tết, đơn vị đảm bảo 100% quân số túc trực làm nhiệm vụ; huy động tối đa lực lượng hỗ trợ lễ hội, tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường nhằm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang tặng quà Tết cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động. Ảnh: Bảo Nghi

Cũng tại buổi thăm, đại diện Công an TP HCM kiến nghị TP cần có thao trường để cán bộ chiến sĩ luyện tập.

Trước đề nghị này, ông Tất Thành Cang đề nghị Công an TP báo cáo để Thường trực Thành ủy quyết định. Ông Tất Thành Cang ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động trong việc đảm bảo an ninh trật tự để người dân an tâm đón Tết. Thay mặt lãnh đạo TP, ông Tất Thành Cang chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động, mong muốn các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang cũng dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy, HĐNĐ, UBND, UB MTTQ TP HCM thăm, chúc Tết Bệnh viện Nhân dân 115. Ông Tất Thành Cang trân trọng những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhân dân 115 trong việc khám chữa bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang tặng quà Tết cho Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: Bảo Ngọc

* Cùng ngày, tổ đại biểu HĐNĐ TP đơn vị quận 10 phối hợp cùng Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam quận 10 trao 634 phần quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu. Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang (đại biểu HĐND TP đơn vị quận 10) đề nghị mỗi cán bộ, công chức quận 10 nhận hỗ trợ ít nhất 1 hộ nghèo từ việc hỗ trợ cho con em hộ nghèo học tập, làm việc đến ổn định chỗ ở…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang trao quà cho người nghèo quận 10. Ảnh: Song Bảo

Trường Hoàng