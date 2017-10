Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gặp gỡ Bộ trưởng James Mattis

Mỹ đề xuất tiến hành tập trận hàng hải với ASEAN vào năm 2018

Bà Dana W. White cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tham dự Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á khẳng định cam kết đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định lại cam kết của nước này đối với các đồng minh và các đối tác trong khu vực, và một khu vực Đông Á tự do và mở rộng, bao gồm một ASEAN mạnh mẽ thống nhất về các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng an ninh hàng hải là lĩnh vực cần hợp tác chặt chẽ hơn giữa Mỹ và ASEAN. Trên cơ sở đó, ông đã đề xuất tiến hành một cuộc tập trận hàng hải mới với các đối tác ASEAN vào năm 2018, đồng thời chủ trì một cuộc đối thoại về an ninh hàng hải với lực lượng hải quân và thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực. Ông Mattis cũng đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo tự do hàng hải, tự do di chuyển trên biển, trên không và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp cho phép.