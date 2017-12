Thủ tướng: Không để mua bán vũ khí trên mạng như Báo Người Lao Động nêu

11/12/2017 18:25

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an kiểm tra, chấn chỉnh, không để tình trạng mua bán vũ khí qua mạng gây mất an ninh, an toàn xã hội.

Báo Người lao động ngày 21-11-2017 có bài "Báo động tình trạng mua bán vũ khí trên mạng", phản ánh từ năm 2012 đến tháng 6-2017, cả nước xảy ra hơn 9.200 vụ việc liên quan đến mua bán vũ khí, trong đó tình trạng mua bán vũ khí qua mạng ngày càng phức tạp.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an kiểm tra, chấn chỉnh, không để tình trạng trên gây mất an ninh, an toàn xã hội.

Công an TP Hải Phòng thu giữ nhiều vũ khí mua bán trái phép - Ảnh: Trọng Đức

Trước đó, Báo Người Lao Động (ngày 21-11-2017) có bài viết nêu rõ theo số liệu thống kê của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, từ năm 2012 đến tháng 6-2017, trên toàn quốc đã xảy ra hơn 9.200 vụ việc liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

Đáng chú ý, tình trạng rao bán vũ khí ngày càng diễn ra công khai và phức tạp, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Chỉ tính từ ngày 1-7 đến 26-8-2017, trên mạng internet ghi nhận có gần 92.500 lượt tương tác bao gồm bài đăng, bình luận, chia sẻ, lượt thích liên quan đến hành vi mua bán vũ khí. Ngoài ra có trên 4.500 lượt tương tác liên quan đến rao bán vật liệu gây nổ.





T.Dũng