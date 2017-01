TP HCM họp mặt Chiến khu An Phú Đông lịch sử

31/01/2017 12:47

Tham dự buổi họp mặt có nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu... cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đã từng chiến đấu tại Chiến khu An Phú Đông năm xưa.

Lãnh đạo TP HCM dâng hoa tại nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ, đồng bào trên mảnh đất chiến khu đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống của Chiến khu An Phú Đông năm xưa.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM dâng hương tại nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông

Chiến khu An Phú Đông gắn liền với lực lượng bộ đội tỉnh Gia Định, Gò Vấp và các vùng lân cận. Những cánh đồng lúa xanh tốt, những con người chất phác, hiền hòa nơi đây đã trở thành nơi cung cấp, tiếp nhận lương thực, hàng tiếp tế, tiền bạc quần áo, thuốc men kịp thời và nhanh chóng cho các lực lượng kháng chiến, là nơi trú ẩn, nuôi giấu các đồng chí lãnh đạo, các chiến sĩ cách mạng. Đồng thời, mỗi người dân, thôn ấp nơi đây đều là những chiến sĩ kiên cường, gan dạ ngăn cản bước tiến của quân thù. Cụm từ “Chiến khu An Phú Đông” đã trở thành biểu tượng của cuộc chiến đấu gian khổ, oanh liệt từ những ngày đầu Nam bộ kháng chiến ở ngoại vi Sài Gòn.

Lãnh đạo TP HCM chụp hình với các đại biểu dự buổi họp mặt

Ông Trần Hữu Trí, Bí thư Quận ủy quận 12, nói: “Phát huy truyền thống đoàn kết, một lòng chung sức chống trả kẻ thù xâm lược của nhân dân vùng Chiến khu An Phú Đông xưa, từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân quận 12 nói chung và 3 phường An Phú Đông, Thạnh Xuân, Thạnh Lộc nói riêng đang ra sức phấn đấu, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, tạo bộ mặt đô thị mới trên quê hương An Phú Đông - Vườn Cau Đỏ anh hùng, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho biết hôm nay về thăm vùng đất chiến khu xưa, lãnh đạo TP vui mừng khi biết rằng trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 12 đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn với những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển địa phương, đã từng ngày tạo nên sự thay da đổi thịt trên quê hương Chiến khu An Phú Đông năm xưa để xây dựng nơi đây thành vùng đất phát triển bền vững về kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo vững chắc về quốc phòng - an ninh nơi cửa ngõ Đông Bắc TP. Nổi bật là quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân hiến đất, vật kiến trúc và đóng kinh phí hơn 6 tỉ đồng đầu tư xây dựng, nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa 12 km đường giao thông. Thực hiện tốt công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

“Với tình cảm và trách nhiệm cao, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các sở ban ngành quan tâm nhiều hơn nữa, bằng trách nhiệm, bằng tình cảm, bằng sự tri ân đối với vùng đất An Phú Đông, Thạnh Lộc và Thạnh Xuân, vùng đất anh hùng để xây dựng vùng chiến khu xưa phát triển một cách toàn diện về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân, xứng đáng với sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ nơi mảnh đất thân yêu này” - ông Tất Thành Cang nói.

