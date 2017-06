138.800 người có trình độ đại học thất nghiệp

13/06/2017 08:20

Cụ thể, số lượng người lao động (NLĐ) thất nghiệp đã giảm 8,4 nghìn người so với quý IV/2016. Tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động giảm nhẹ, còn 2,3%. Tỷ lệ thất nghiệp nhóm trình độ đại học trở lên và cao đẳng giảm mạnh so với quý trước.

Công nhân SAMCO trong giờ làm việc

Theo đánh giá của Bộ LĐ-TB-XH, tuy tăng trưởng kinh tế quý I/2017 thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng, nhưng thị trường lao động đã có những dấu hiệu tích cực. Cùng với sự phát triển số doanh nghiệp, lao động làm công hưởng lương tăng lên 22,5 triệu người, chiếm 41,16% tổng số việc làm.tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng, thu nhập của lao động làm công ăn lương tăng lên so với kỳ trước.

Theo báo cáo, trong quý I/2017, cả nước có 53.360.000 người có việc làm, giảm 41.850 người so với quý IV/2016. Số người có việc làm tăng mạnh ở một số ngành như: Công nghiệp chế biến chế tạo, tăng 213.000 người; giáo dục và đào tạo, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đều tăng ở mức 104.000 người; vận tải kho bãi tăng 57.000 người; khai khoáng tăng 46.000 người. Ngược lại, số người có việc làm giảm ở một số ngành như: Nông lâm thuỷ sản giảm 573.000 người; hoạt động trợ giúp xã hội giảm 46.000 người; xây dựng giảm 40.000 người; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 33.000 người.

Đặc biệt đáng chú ý quý I/2017, số người thất nghiệp có trình độ "đại học trở lên" là 138.800 người, giảm 80.000 người so với quý IV/2016 (218.800 người). Tính theo tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 2,79%, giảm mạnh so với 4,43% của quý trước. Nhóm trình độ cao đẳng có 104.200 người thất nghiệp, giảm 20.600 người so với quý IV/2016, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này giảm còn 6%, tuy nhiên vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ trung cấp có 83.200 người thất nghiệp, tăng 13.000 người, tỉ lệ thất nghiệp là 3,08%.



So với quý IV/2016, số thanh niên thất nghiệp đã giảm 38.200 người. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức 7,29%, cao hơn quý trước và cao hơn cùng kỳ năm 2016.





