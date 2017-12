Cơ hội mới từ học nghề trực tuyến

02/12/2017 00:03

Chỉ cần một máy tính có kết nối internet, mất vài phút đăng ký, nạp tiền... là bạn có thể trở thành học viên của một lớp đào tạo nghề trực tuyến. Bên cạnh sự tiện lợi như tiết kiệm chi phí, thời gian học linh hoạt, tối ưu nội dung, linh động trong học tập thì chất lượng đào tạo và cách học cũng là điều đáng nói.



Tự tạo cơ hội cho bản thân

Theo các chuyên gia giáo dục, phương pháp học tập trực tuyến không chỉ cung cấp thêm kiến thức mà còn giúp người học nâng cao khả năng tự học và tự khám phá.

Hơn 19 giờ, chị Trương Thị Thu mới về tới phòng trọ (phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) sau một ngày làm việc tại xưởng may gần đó. Chị mở máy tính và đăng nhập để học khóa "chăm sóc da toàn diện". Đây là khóa học trực tuyến có thời gian học một tháng và chị đang học được một nửa thời gian. Chị kể rằng làm công nhân (CN) cũng đủ sống nhưng công việc vất vả quá, vừa rồi được một người bạn giới thiệu khóa học này nên chị lên mạng tìm hiểu và quyết định đăng ký học. "Tôi muốn học để thay đổi công việc trong tương lai. Khóa học rất phù hợp vì tôi có thể học bất cứ lúc nào, học phí cũng phải chăng. Tham gia lớp học, tôi thấy mở mang kiến thức và có nhiều cơ hội để phát triển bản thân chứ nếu ngày nào cũng cắm mặt vào bàn may thì khó có thể khá lên được" - Thu chia sẻ và cho biết nhu cầu chăm sóc da tại nhà của nữ giới rất lớn và khi hoàn tất khóa học thì chị có thể tự kiếm tiền được với nghề mới này.

Học nghề trực tuyến mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho nhiều đối tượng Ảnh: KHOA PHAN

Không chỉ có mình Thu, khu trọ nơi chị ở cũng có nhiều CN đăng ký tham gia nhiều lớp học online tương tự. Tất thảy họ đều mong muốn thay đổi công việc làm thay vì bám máy, bám xưởng vốn khá nhàm chán.

Chị Lê Nguyễn Hồng Liên ở phòng kế bên chị Thu cũng kể: "Tôi đang phụ trách tổ may mẫu cho công ty may. Hồi trước tôi chưa được học căn bản nên chỉ làm theo kinh nghiệm chưa hiệu quả lắm. Thấy học trực tuyến phù hợp nhất với công việc nên tôi đăng ký học thêm một khóa về thiết kế mẫu để nâng cao tay nghề. Tham gia khóa học này tôi đã cập nhật thêm các xu hướng thiết kế thời trang mới trên thế giới, được học cách thiết kế trên các phần mềm chuyên dụng. Nói chung là giúp cho tôi rất nhiều trong nghề. Khóa học cũng không quá tốn tiền, lại linh động thời gian, quen biết được nhiều bạn bè cùng sở thích nữa. Vừa rồi tôi được lên lương do hiệu quả công việc tốt hơn trước. Đúng là chỉ có học mới khá lên được thôi".

Rõ ràng xu hướng đào tạo trực tuyến đang mở ra nhiều cơ hội học tập, nâng cao trình độ, học thêm nghề... để cải thiện việc làm, cải thiện thu nhập cho những CN như chị Thu, chị Liên.

Băn khoăn về chất lượng

Thống kê mới đây cho thấy tại Việt Nam, có hơn 40% dân số kết nối internet, trong đó chủ yếu là giới trẻ, nhu cầu học tập cao. Vì thế, thị trường đào tạo trực tuyến đầy tiềm năng với quy mô lớn cùng tốc độ tăng trưởng doanh thu hơn 40% mỗi năm, ước tính quy mô thị trường không dưới 2 tỉ USD. Với một thực tế "thừa thầy, thiếu thợ", thị trường lao động có tay nghề cao đang được các doanh nghiệp săn đón khắp nơi. Cho nên, có người đang theo học CĐ, ĐH cũng học thêm một nghề để "dự phòng", cũng có người trước đây chưa có điều kiện học nên tranh thủ học trực tuyến để kiếm cho mình một công việc ổn định hơn.

Thấy được tiềm năng lớn này, gần đây nhiều trường ĐH mở các trung tâm đào tạo trực tuyến, nhiều cơ sở dạy nghề, trung tâm đào tạo nghề cũng thành lập các kênh dạy nghề trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học.

Đơn cử như Trung tâm e-Learning thuộc Trường ĐH Mở TP HCM, Trung tâm Đào tạo trực tuyến FUNiX thuộc FPT Education, hay như TOPICA UNI, UNICA… đều có hàng trăm khóa học nghề ngắn hạn cho những ai muốn học. Ngoài ra còn có hàng trăm ứng dụng, website cung cấp các khóa học với hàng trăm nghề khác nhau từ nấu ăn, cắm hoa, làm đẹp, tiếng Anh… đến các nghề cơ khí, sửa chữa máy tính, điện thoại…

Với sự bùng nổ đào tạo trực tuyến như hiện nay thì vấn đề chất lượng đào tạo cũng khiến nhiều người lo lắng. Chuyên gia về thị trường lao động, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP HCM - ông Trần Anh Tuấn - cho rằng kỹ năng nghề là yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi đa phần người học ra trường đều phải được nhà tuyển dụng, doanh nghiệp đào tạo lại.

"Bởi vậy, cần có sự quản lý, giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng sao cho chất lượng đào tạo phải đạt chuẩn, đúng với những gì mà trung tâm đã quảng bá. E-Learning là một loại hình đào tạo mới rất phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, nhất là chúng ta đang hội nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Song nếu không biết được mình cần học gì, làm gì thì tỉ lệ thành công đối với người học là rất ít!" - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, để đạt được kết quả như mong muốn, người học nghề trực tuyến cần có sự đam mê, chủ động và thái độ xác định tự học là chính để tự rèn luyện bản thân mình.



GIANG NAM