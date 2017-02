Công đoàn sẽ khởi kiện 150 doanh nghiệp nợ BHXH

24/02/2017 09:57

Trong đó thu BHXH bắt buộc 22.992 tỉ đồng; thu BHXH tự nguyện 130 tỉ đồng; thu BHTN 1.830 tỉ đồng; thu BHYT 8.419 tỉ đồng. Toàn ngành đã chi BHXH, BHYT hơn 44 nghìn tỉ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó chi BHXH từ nguồn ngân sách 9,1 nghìn tỉ đồng, chi từ Quỹ BHXH bắt buộc 23 nghìn tỉ đồng, chi BHTN là 598,2 tỉ đồng và chi từ Quỹ BHYT 10,6 nghìn tỉ đồng.

Hiện nay, có 13 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; BHTN là 11,2 triệu người; BHXH tự nguyện là 225.000 người; BHYT là 76,1 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 82% dân số. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành giải quyết chế độ BHXH cho 1,09 triệu lượt người, tăng 50.000 lượt người (5%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó 26,4 nghìn người hưởng BHXH hằng tháng; 82,5 nghìn lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 974,3 nghìn lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Ngoài ra, các cơ quan BHHX còn phối hợp giải quyết cho 155.300 lượt người hưởng chế độ BHTN, tăng 4,7% so với cùng kỳ 2016. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 22,8 triệu lượt người, tăng 1,5 triệu lượt người (6,7%) so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, BHXH VN cũng cho biết tổng số nợ tiền BHXH, BHTN, BHYT của các tỉnh, thành phố là 14.237 tỉ đồng. Trong đó, nợ BHXH 9.550 tỉ đồng, nợ BHTN 516 tỉ đồng, nợ BHYT 4.170 tỉ đồng, chiếm 6,5% kế hoạch thu, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước…

Trao đổi với phóng viên Báo Người lao Động, ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết, hiện nay LĐLĐ các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 1.150 vụ hồ sơ doanh nghiệp nợ đóng BHXH do ngành BHXH cung cấp. Dự kiến trong thời gian tới sẽ khởi kiện tổng cộng 150 DN. Số hồ sơ còn lại, LĐLĐ các địa phương có văn bản thông báo yêu cầu DN phải thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, nếu không sẽ khởi kiện. Với sự vào cuộc quyết liệt của Công đoàn (CĐ) các cấp, các DN đã chủ động nộp 21 tỉ đồng tiền nợ BHXH.

Ông Quảng cũng cho biết trong số các hồ sơ khởi kiện ra tòa thì có 12 hồ sơ bị trả lại. Nguyên nhân phía tòa án đưa ra là việc DN nợ BHXH NLĐ là tranh chấp lao động tập thể về quyền, như vậy bắt buộc phải qua hòa giải. Bên cạnh đó phải có đơn ủy quyền của NLĐ.

Ngoài ra, còn bất cập giữa Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật CĐ, Bộ luật Tố tụng dân sự… nên đến nay tòa án chưa đưa ra xét xử vụ nào. Để giải quyết những bất cập này sắp tới Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp liên ngành với TAND Tối cao, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn trên…

Tin,ảnh: K.An