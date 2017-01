Công nhân nghèo ấm lòng đón Tết

29/01/2017 07:01

“Dự buổi trao quà hôm nay, bản thân tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc không phải đến từ món quà nhận được mà hơn cả là sự quan tâm của tổ chức Công đoàn (CĐ), của xã hội đối với những người kém may mắn như tôi. Sự quan tâm, lo lắng chu đáo ấy giúp tôi có thêm động lực để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, tiếp tục sống có ích cho gia đình và xã hội”. Chị Trương Thị Vân Anh, công nhân (CN) Công ty TNHH May mặc Quảng Việt (huyện Củ Chi, TP HCM), bộc bạch như vậy tại lễ trao quà cho CN có hoàn cảnh khó khăn do Ban quản lý KCX-KCN TP HCM và LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM phối hợp tổ chức.

Thêm niềm tin vào cuộc sống

Hoàn cảnh của chị Vân Anh khá éo le, vợ chồng chị ly hôn khi con còn nhỏ. Chị một mình cáng đáng việc nuôi dưỡng con mà không có sự trợ giúp của chồng. Chị Anh đi làm CN, lương mỗi tháng được hơn 5 triệu đồng, phải trả chi phí thuê nhà, tiền gửi con và chi phí sinh hoạt đắt đỏ nên làm lụng suốt tuần, suốt tháng cũng chẳng có dư.

Chị Lê Thị Bích Phượng, công nhân Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, nhận quà Tết do LĐLĐ quận Bình Tân gởi tặng

Đầu năm 2016, tai họa ập đến, bác sĩ kết luận chị bị u đại tràng ác tính, phải mổ. Khi đó, do phải nhập viện điều trị, không có người trông con nên dù không muốn con đã thiếu tình cảm của cha nay phải tiếp tục phải sống xa mẹ, chị vẫn đành phải gửi bé về quê cậy nhờ cha mẹ chăm sóc. “Quê tôi ở Quảng Bình, cha mẹ tôi làm nông nên cũng chẳng khá giả gì, đã vậy đợt lũ vừa qua làm mùa màng mất trắng, gần 100 con gà cha mẹ tôi gầy giống chờ bán tết để kiếm thêm thu nhập cũng bị chết sạch. Hoàn cảnh quả khó khăn nên dù mới mổ xong, sức khỏe còn yếu, tôi vẫn gắng gượng đi làm để kiếm tiền gửi về phụ giúp cha mẹ và nuôi con”- chị Vân Anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Dễ, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM, trao quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo

Khó khăn không kém là gia đình chị Nguyễn Thị Trúc Mai, CN Công ty TNHH Oasis. Cả 2 vợ chồng chị Mai đều là người khuyết tật, chị bị teo một tay, một chân từ nhỏ sau một cơn bạo bệnh, còn chồng chị cũng bị liệt 2 chân. Vượt lên số phận, vợ chồng chị từ miền Tây lên TP đi làm với mong muốn có được một cuộc sống no đủ. Tuy nhiên, do sức khỏe có hạn, vợ chồng chị chỉ kiếm được hơn 7 triệu đồng/tháng, chỉ đủ chi tiêu, không có dư. Đến dự lễ trao quà với cái thai ở tháng thứ 9, chị Mai đi đứng rất khó khăn. “Ngày sinh nở cận kề nên tôi lo lắm, không biết sau này cuộc sống của gia đình tôi sẽ ra sao khi có thêm 1 thành viên nữa với hàng trăm thứ chi phí phải lo. Song, khi đến đây, được gặp những người đồng cảnh ngộ, được nhận sự quan tâm, chăm sóc của các anh, chị CĐ chuyên trách khiến tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để đương đầu với những khó khăn sắp tới”.

Đồng hành cùng công nhân nghèo

Tết Nguyên đán Đinh Dậu ghi nhận nỗ lực vượt bậc của các cấp CĐ TP trong công tác chăm lo cho CN, đặc biệt là CN có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết. Tính đến nay, đã có gần 687.000 CNVC-LĐ TP được chăm lo với tổng kinh phí 253 tỉ đồng.Sự chăm lo đúng lúc của CĐ các cấp đã kịp thời tiếp sức cho CNVC-LĐ để giúp họ vượt qua những khó khăn vất vả trong cuộc sống.

Những phần quà Tết do LĐLĐ huyện Củ Chi và Ban Quản lý các KCX- KCN TP trao tặng đã mang lại sự ấm áp cho các CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp xuân về.

Từng 2 lần được nhận sự hỗ trợ chí tính từ LĐLĐ quận Bình Tân, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, CN Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM), bày tỏ: “Sự quan tâm, chăm lo của tổ chức CĐ quận luôn rơi đúng vào những thời điểm khó khăn nhất của gia đình tôi, khiến tôi cảm thấy như bên mình có bạn đồng hành, người bạn luôn sẵn sàng chia sẻ chia, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn”. Chị Mai cho biết chồng chị làm nghề sửa xe gắn máy nhưng do bị bệnh tim, đau ốm liên miên nên thu nhập không ổn định. Vì lẽ đó, nhiều năm qua chị trở thành lao động chính trong gia đình. Với mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng, vừa lo tiền thuốc cho chồng, tiền học cho con, rồi tiền phòng trọ, tiền sinh hoạt... nên không khi nào chị thoát cảnh vay mượn. Đã vậy, đầu năm 2016, chị phát bệnh ung thư vú, hoàn cảnh gia đình chị vốn đã khó lại càng khó khăn gấp bội.

Không chỉ chăm lo cho CNVC-LĐ, con của CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn cũng được LĐLĐ quận Bình Tân quan tâm hỗ trợ kịp thời

Cũng như nhiều người lao động xa quê lên TP làm ăn, chị Lê Thị Bích Phượng, CN Công ty TNHH Pou Yuen, chỉ mong có sức khỏe tốt, công việc ổn định để kiếm tiền nuôi 4 đứa con ăn học. Suốt 3 năm qua, ngày ngày chị phải dậy từ 3 giờ sáng để theo xe đưa rước lên công ty làm việc và trở về nhà khi trời đã tối mịt (khoảng 21 giờ đêm). Vất vả là vậy nhưng do không thể tăng ca, thu nhập hàng tháng chị kiếm được chỉ gần 5 triệu đồng/tháng. Số tiền kiếm được không đủ nuôi con ăn học, vả lại chị đi làm suốt ngày 2 đứa con út song sinh mới 6 tuổi không ai chăm sóc nên 2 đứa con lớn đành nghỉ học ở nhà giúp mẹ trông em. Vợ chồng chị Phượng ly hôn đã hơn 1 năm nay, từ đó đến nay chồng chị chỉ chu cấp cho con được 3 triệu đồng nên cuộc sống của mẹ con chị rất cơ cực. “Đã vậy, nghèo còn gặp cái eo, đầu năm 2016 tôi mổ bướu cổ, cuối năm thì bị tràn dịch màng phổi hiện vẫn phải nằm viện điều trị. Cuộc sống túng quẫn lại gặp biến cố liên tục khiến tôi muốn gục ngã. Song, sợ các con bơ vơ tôi phải cố gắng vượt qua bệnh tật để nuôi con. Món quà do LĐLĐ quận gửi tặng dịp Tết Nguyên đán có ý nghĩa hết sức đặc biệt, nó khiến tôi cảm thấy rất vui, rất ấm lòng” - chị Phượng xúc động nói.

Bài và ảnh: CAO HƯỜNG