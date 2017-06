09/06/2017 21:36

Đại diện Xí nghiệp may T.P trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra và thấy đơn thôi việc của chị Loan bị thất lạc là do lỗi của nhân viên bộ phận nhân sự. Do vậy, sau khi chị Loan nộp lại đơn xin thôi việc, xí nghiệp cũng đã giải quyết cho chị nghỉ việc mà không phải báo trước 1 tháng.