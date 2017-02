Đích đến là người lao động

07/02/2017 21:40

“Muốn người lao động (NLĐ) tin tưởng vào Công đoàn (CĐ) thì trước hết, các cán bộ CĐ phải chứng minh cho họ thấy đích đến của CĐ chính là NLĐ, mọi hoạt động phải rõ ràng, minh bạch và hướng đến việc chăm lo, cải thiện đời sống cho họ. Thấu hiểu điều này nên hằng năm, CĐ công ty đều xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, chi tiết theo từng quý kèm dự trù kinh phí, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chấp hành và được công khai qua bản tin phát thanh nội bộ để cả NLĐ và ban giám đốc biết, đánh giá và góp ý” - bà Bùi Thị Xuân Huệ, Chủ tịch CĐ Công ty May da xuất khẩu 30-4 (quận Phú Nhuận, TP HCM), chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động tại đơn vị thời gian qua.

Tạo sức hút với công nhân

Với nhiều hoạt động nổi trội, CĐ công ty luôn là ngọn cờ tiên phong trong hoạt động CĐ quận Phú Nhuận và nhiều năm liền đạt thành tích CĐ cơ sở vững mạnh xuất sắc. Là cán bộ CĐ kỳ cựu với gần 20 năm kinh nghiệm, bà Huệ xứng đáng là thủ lĩnh, là người chị cả của hơn 300 công nhân (CN) tại đơn vị.

Bà Bùi Thị Xuân Huệ, Chủ tịch Công đoàn Công ty May da xuất khẩu 30-4, thăm hỏi công nhân về công việc, đời sống

Luôn tận tụy vì NLĐ, khéo léo lèo lái ban chấp hành chăm lo chu đáo đời sống của CN nên bà Huệ có thể nhớ mặt, nhớ tên và hoàn cảnh của hầu hết CN. Tác phong gần gũi ấy khiến bà luôn được anh em CN quý mến. Với phương châm “lo trước cái lo của CN, vui sau niềm vui của CN”, nhiều năm qua, CĐ công ty đã thực sự trở thành chỗ dựa cho họ. Không chỉ cùng với doanh nghiệp (DN) chăm lo về chỗ ở cho CN, CĐ còn chu đáo sắm sửa cả các trang thiết bị trong khu lưu trú như tủ lạnh, tivi, máy giặt, quạt, dụng cụ nấu ăn... Những lúc sản xuất cao điểm, đội ngũ cán bộ CĐ còn mua rau xanh, trái cây, sữa chua... bổ sung vào bữa ăn của CN để họ có sức khỏe làm việc. “Dù cực một chút nhưng đây là việc làm có ích cho CN. Hơn nữa, hầu hết CN đều ở tỉnh xa, trước khi họ vào làm việc tại công ty, tôi đã đến từng nhà để động viên gia đình, bảo lãnh các em về công ty nên việc chăm sóc tốt cho các em còn là trách nhiệm” - bà Huệ chia sẻ.

CĐ cũng khẳng định vị thế khi tham gia vào hội đồng lương của DN, nhờ vậy có thể chủ động tham mưu, đề xuất chế độ lương, thưởng phù hợp để động viên NLĐ. Do đó, tại Công ty 30-4, lương tối thiểu vùng mà công ty áp dụng luôn cao hơn so với mức quy định từ 5%-7%. Những lúc thấp điểm, thu nhập của CN bị sụt giảm, CĐ cũng sẽ đề xuất DN hỗ trợ lương cho họ. Đối với CN đoạt giải trong hội thi tay nghề, CĐ cũng đề xuất để họ được nâng lương trước niên hạn và tăng thêm 200.000 đồng vào lương hằng tháng. Mặt khác, công ty còn xây dựng trường mầm non và ưu tiên cho con em CN học với mức học phí giảm từ 65%-70%. Những việc làm thiết thực, gắn bó trực tiếp với đời sống NLĐ đã giúp CĐ tạo dựng và nâng cao uy tín đối với đoàn viên, giúp DN giữ chân CN.

Biết cách tự làm mới

Là một trong những đơn vị vững mạnh trong hoạt động CĐ quận 8, bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, CĐ Công ty CP Sơn Á Đông lại đặc biệt chú trọng đến vấn đề thực hiện chức năng đại diện, “Tổ chức tốt hội nghị NLĐ, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tốt đồng nghĩa với việc CĐ thực hiện tốt chức năng đại diện cho NLĐ. NLĐ càng có nhiều phúc lợi thì họ cũng tin tưởng vào CĐ” - bà Lê Thị Mộng Trinh, phó chủ tịch CĐ công ty, chia sẻ.

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hội nghị NLĐ và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, bà Trinh cho biết để thương lượng tốt đòi hỏi kỹ năng, bản lĩnh, nhất là tinh thần trách nhiệm của người cán bộ CĐ. Mặt khác, CĐ cũng phải nắm rõ tình hình sản xuất của đơn vị làm cơ sở thương lượng và có đề xuất phù hợp, hài hòa lợi ích đôi bên. Có như vậy CĐ mới đạt được sự tin tưởng của CN và sự tôn trọng của DN.

Ý thức được điều đó nên CĐ luôn chủ động đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức. Cụ thể, CĐ trực tiếp trao đổi với ban giám đốc về sự cần thiết của hội nghị NLĐ, đồng thời bày tỏ thông cảm với khó khăn của công ty, thẳng thắn đưa ra những nhận định liên quan đến hạn chế của NLĐ. Trên cơ sở đó, CĐ vận động NLĐ hiến kế xây dựng công ty cũng như nâng cao kỷ luật, an toàn lao động, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc…

Song song đó, căn cứ kết quả khảo sát, CĐ tổng hợp và chọn lọc các nội dung hợp lý và được trên 50% NLĐ đồng tình đưa ra thương lượng với DN. Nhờ vậy, quá trình thương lượng diễn ra cởi mở, thực chất. Nhiều nội dung cải thiện chế độ chính sách được DN thống nhất bổ sung vào thỏa ước như chế độ phụ cấp thâm niên: 18% lương cơ bản/người/năm; thưởng Tết nguyên đán trung bình trên 12 triệu đồng và phần quà trị giá 2 triệu đồng, nâng các mức thưởng dịp lễ 30-4, 1-5, 2-9, 1-1 đều vượt trên 1 triệu đồng/người...

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM: Phải hấp dẫn trong mắt người lao động Đích đến mọi hoạt động của tổ chức CĐ là vì đời sống, việc làm của NLĐ. Để NLĐ đặt niềm tin tuyệt đối vào tổ chức CĐ thì bản thân người làm CĐ phải tự làm mới mình, kịp thời điều chỉnh suy nghĩ lẫn hành vi để thuyết phục NLĐ. Bên cạnh đó, người làm CĐ phải có tinh thần dấn thân, biết đặt mình vào vị trí của NLĐ và sẵn lòng sẻ chia khó khăn với họ. Làm được điều đó, hình ảnh người cán bộ CĐ sẽ hấp dẫn hơn trong mắt NLĐ và điều này sẽ giúp tổ chức CĐ thu hút ngày càng đông NLĐ tự nguyện gia nhập.

Bài và ảnh: THANH NGA