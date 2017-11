Đồng hành về đích sớm

27/11/2017 06:34

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã đạt 7.910 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 77% kế hoạch năm 2017. Đến nay, gần 20 chi nhánh đã về đích, trong đó nhiều đơn vị vượt mức kế hoạch năm. Kết quả khả quan này cho thấy sự nỗ lực hết mình của ban lãnh đạo và người lao động (NLĐ) công ty.



Cộng đồng trách nhiệm

Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của PNJ. Công ty đã liên tục mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu không chỉ trong nước mà còn ra quốc tế. Tính đến nay, hệ thống bán lẻ của PNJ chạm mốc gần 250 cửa hàng, phân bổ rộng khắp cả nước. Trong quý III/2017, PNJ đã khai trương 11 cửa hàng.

Nhân viên PNJ luôn tích cực trong lao động, đóng góp vào thành quả chung của công ty

PNJ cho biết lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm đạt 629 tỉ đồng, đạt 84% kế hoạch cả năm 2017 và tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. PNJ liên tục đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Doanh nghiệp (DN) xuất sắc khu vực ASEAN, Top 3 nhà bán lẻ trang sức hàng đầu châu Á do JNA - tạp chí uy tín chuyên ngành trang sức châu Á - trao tặng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng năm 2017 của công ty có thể tăng 40% so với năm 2016.

Theo ông Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc truyền thông PNJ, thành quả này là hệ quả tất yếu về nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên PNJ. Năm 2017, tập thể lao động công ty đã không ngừng nâng cao tay nghề, phát huy sức sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế trang sức. Với gần 1.000 thợ kim hoàn được đào tạo bài bản, PNJ đã được Hội Mỹ nghệ Kim hoàn TP HCM đánh giá là đơn vị có đội ngũ thợ và nghệ nhân lớn nhất cả nước.

Tại cuộc thi Bàn tay vàng ngành kim hoàn lần VI nhằm tìm kiếm, tôn vinh những nghệ nhân, thợ kim hoàn và nhà thiết kế tài năng, có đến 11 tác phẩm của cán bộ, nhân viên PNJ đoạt giải, trong đó 2 tác phẩm đoạt giải Bàn tay vàng ("Con đường rực rỡ" và "Đôi cánh thiên thần"). Không dừng lại ở đó, NLĐ còn tích cực học tập, rèn luyện tay nghề nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vừa qua, tại chương trình tôn vinh "Vì bạn xứng đáng" quý III diễn ra giữa tháng 11, ban giám đốc PNJ đã vinh danh 17 tập thể, chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Tính đến ngày 19-11, thêm 2 đơn vị là Chi nhánh Đông Nam Bộ và Phòng Phát triển hệ thống, chi nhánh về đích sớm.

"Chúng tôi luôn tự hào vì sức trẻ, sự đoàn kết, bản lĩnh đội ngũ cán bộ, nhân viên PNJ. Chính họ đã góp công tạo nên những thành quả của công ty" - ông Tẩn nhấn mạnh.

Thưởng "nóng" cho công nhân

Với thành tích về đích sớm 46 ngày so với kế hoạch năm, tổ 2 liên tổ I Nông trường Cao su Thuận Phú - Công ty CP Cao su Đồng Phú (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã được Công đoàn (CĐ) Cao su Việt Nam thưởng

"nóng" 5 triệu đồng hôm 24-11. Ông Phan Mạnh Hùng, chủ tịch CĐ ngành, đã đến tận nông trường thăm hỏi và động viên NLĐ, đồng thời kêu gọi công nhân (CN) tiếp tục nỗ lực để đạt những thành tích tốt hơn.

Ông Hùng cho biết: "Để khuyến khích CN hăng say làm việc và khẳng định vai trò đồng hành với DN, vào thời điểm cuối năm, CĐ ngành đều phát động phong trào thi đua nước rút. Cùng lúc, chúng tôi sẽ tổ chức các đoàn đến tận nơi để khích lệ anh em, khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốt cũng như vận động DN có những chính sách khen thưởng đặc biệt cho NLĐ về đích sớm. Nhờ vậy mà không khí thi đua cuối năm luôn rất sôi động; hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều đơn vị cũng có những chuyển biến tích cực".

Trước đó, Nông trường Đoàn Văn Tiến - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cũng đã tổ chức lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017. Nông trường này hiện quản lý 3.088 ha cao su. Dù năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn như năng suất vườn cây khai thác thấp do diện tích tái canh, đất bạc màu; lao động biến động nhiều… nhưng tính đến ngày 10-11, nông trường đã về đích với tổng sản lượng khai thác 2.749 tấn mủ, đạt hơn 100,36% kế hoạch năm, vượt 9,98 tấn. Cùng với đó, 5/13 tổ khai thác đã hoàn thành kế hoạch và 158/527 CN khai thác hoàn thành sản lượng năm. Dự kiến đến ngày 31-12, nông trường khai thác vượt 500 tấn.

"Đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, CN lao động. Anh chị em đã đồng lòng vượt qua những khó khăn để đưa nông trường phát triển" - ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch CĐ nông trường, bày tỏ. Với thành tích nổi bật và về trước kế hoạch 51 ngày, tại lễ mừng công, Nông trường Đoàn Văn Tiến đã được Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thưởng "nóng" 70 triệu đồng.

Bài và ảnh: THANH NGA