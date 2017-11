05/11/2017 21:23

Tổng LĐLĐ Việt Nam dự báo tình trạng trên sẽ còn gia tăng trong thời gian tới và điều này sẽ tác động lớn đến hệ thống an sinh xã hội. Con số mà Viện Nghiên cứu Công nhân (CN) - Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) công bố khi khảo sát tình hình đời sống, việc làm của hơn 60 doanh nghiệp (DN) tại KCN-KCX trong cả nước khiến dư luận giật mình: Khoảng 70%-80% LĐN trên 35 tuổi tự bỏ việc hoặc chấm dứt hợp đồng khi hết hạn… Về nguyên nhân chính dẫn đến chấm dứt quan hệ lao động, 59,6% CN cho rằng lương không đủ sống, 39% do áp lực công việc (tăng ca, định mức cao)… Sau khi bị sa thải, khoảng 43% CN làm công việc tự do. Từ kết quả khảo sát trên, Viện Nghiên cứu CN - Công đoàn đưa ra cảnh báo trong 6 triệu lao động làm ở KCN-KCX hiện nay, sẽ có khoảng 3 triệu lao động bị thay thế trong khoảng 2 đến 3 năm tới, khi bước ngưỡng tuổi ngoài 30.

Nhiều cán bộ Công đoàn các KCX-KCN cho biết sau khi nghỉ việc, phần lớn lao động đều xin nhận trợ cấp BHXH một lần, xem đó là vốn lận lưng về quê sinh nhai. Thế nhưng, việc thiếu kiến thức lẫn kỹ năng làm ăn khiến họ sớm cụt vốn và lâm vào cảnh trắng tay. Tuổi đời không còn trẻ nên cơ hội để họ làm lại từ đầu gần như không có. Chị Trần Kim Loan, CN một DN tại KCN Tây Bắc (huyện Củ Chi, TP HCM) vừa thôi việc cách đây không lâu, chua chát nói: "Cả tuổi xuân vắt kiệt sức bên những cỗ máy, nay chưa đến 40 đã lâm vào cảnh thất nghiệp là điều chúng tôi không bao giờ nghĩ đến. Khoản trợ cấp BHXH ít ỏi nhận được chi tiêu một thời gian ngắn rồi cũng hết, không biết sẽ về đâu. Lương hưu không có, đời CN quả là hẩm hiu".

Theo ông Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện CN - Công đoàn, việc đưa ra cảnh báo là để các cơ quan chức năng sớm có chính sách bảo đảm quyền lợi người lao động (NLĐ), đặc biệt là LĐN. Đã có ý kiến đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cần có dự báo, sớm quy hoạch đào tạo nghề, hướng nghiệp và bảo vệ NLĐ trước những rủi ro nói trên. "Cần nghiên cứu đưa vào Bộ Luật Lao động sửa đổi; trong đó mục hợp đồng lao động sẽ có các quy định chặt chẽ hơn để bảo đảm quyền lợi NLĐ, hạn chế mức thấp nhất việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động" - ông Thọ kiến nghị.



Thu Hương